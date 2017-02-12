Барышев: «На крыше манежа ЦСКА появится футбольное поле»

Начальник ЦСКА Михаил Барышев рассказал, что на крыже легкоатлетического манежа клуба появится футбольное поле, которое будет трансформироваться в площадку для конькобежцев.

«Сегодня уровень архитекторской мысли совершенно фантастический, конечно, когда министр обороны России Сергей Шойгу принимал комплексный план реконструкции комплекса ЦСКА на Ленинградском шоссе, он ставил нам задачу применить самые современные архитектурные решения. Мы изучили опыт различных стран, больше всего интересного мы увидели в Южной Корее и Японии, вы знаете, что в этих государствах большие проблемы с территориями, и они осваивают каждый клочок земли. На Ленинградском шоссе, где сосредоточено большое количество объектов ЦСКА тоже существует такая проблема. Нам необходимо было принять решение, как не только сохранить спортивные мощности комплекса, но и приумножить их, поэтому на крыше легкоатлетического манежа после реконструкции будет полноценное футбольное поле, которое будет соответствовать всем мировым стандартам, а зимой это будет открытая площадка для наших конькобежцев».

Напомним, что в прошлом году футбольный ЦСКА открыл новый стадион.