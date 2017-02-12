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Во время матча «Тулуза» - «Бастия» не сработала система фиксации гола

Матч: ТулузаТулуза4 : 1БастияБастия
Соккер.Ру // Франция. Лига 1 2016/2017, Заграница: события
Сегодня, 12:20 | Источник: Lequipe.fr | Редакция: Сергей Иванов

«Бастия» выразила сожаление по поводу того, что на стадионе в Тулузе не сработала система определения взятия ворот, которая должна функционировать на всех матчах Лиги 1. «Бастия» проиграла со счетом 1:4, но при ничьей на 17-й минуте возник спорный эпизод, когда мяч мог пересечь линию ворот, однако судья не засчитал гол «Бастии».

«После обсуждения ситуации с телевизионщиками мы выяснили, что камеры технологии определения взятия ворот не работали. Это, конечно, не говорит о том, что гол точно был. Но жаль, что мы этого теперь никогда не узнаем».

Ранее в Испании случился аналогичный скандал в игре «Барселоны» с «Бетисом».

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