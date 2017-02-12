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«Ростов» просматривает защитника «Сахалина»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: трансферные слухи, Сахалин, Ростов, Сорокин Андрей
Сегодня, 12:25 | Источник: Sovsport.ru | Редакция: Сергей Иванов

«Ростов» просматривает защитника «Сахалина» Андрея Сорокина. 20-летний игрок тренируется с ростовчанами на сборе в Белеке. Ранее он прошел с командой два сбора, но о контракте речи пока не идет.

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