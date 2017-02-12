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Лобанцев рассматривает несколько вариантов аренды из «Локомотива»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: трансферные слухи, Локомотив М, Лобанцев Мирослав
Сегодня, 12:28 | Источник: ТАСС | Редакция: Сергей Иванов

Агент вратаря «Локомотива» Мирослава Лобанцева Сергей Пушкин рассказал о вариантах продолжения карьеры 21-летнего игрока, который ранее уже уходил в аренду.

«Он продолжает работать с молодежной командой. Сейчас мы рассматриваем несколько вариантов аренды. Речь идет о клубах Премьер-Лиги и Футбольной национальной лиги».

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