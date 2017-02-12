Лобанцев рассматривает несколько вариантов аренды из «Локомотива»

Агент вратаря «Локомотива» Мирослава Лобанцева Сергей Пушкин рассказал о вариантах продолжения карьеры 21-летнего игрока, который ранее уже уходил в аренду.

«Он продолжает работать с молодежной командой. Сейчас мы рассматриваем несколько вариантов аренды. Речь идет о клубах Премьер-Лиги и Футбольной национальной лиги».