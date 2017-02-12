«Реал» ведёт переговоры с китайскими спонсорами

Генеральный директор «Реала» Хосе Анхель Санчес отправился с делегацией клуба в Китай, где проведет переговоры с потенциальными спонсорами. Мадридцы рассчитывают, что удастся заключить контракт на 30 млн евро в год. Ранее «Реал» провел предварительные переговоры, поэтому после визита Санчеса может быть подписан контракт.

В последнем матче чемпионата Испании «Реал» обыграл «Осасуну».