«Реал» ведёт переговоры с китайскими спонсорами
Сегодня, 12:41 | Источник: As.com | Редакция: Сергей Иванов
Генеральный директор «Реала» Хосе Анхель Санчес отправился с делегацией клуба в Китай, где проведет переговоры с потенциальными спонсорами. Мадридцы рассчитывают, что удастся заключить контракт на 30 млн евро в год. Ранее «Реал» провел предварительные переговоры, поэтому после визита Санчеса может быть подписан контракт.
В последнем матче чемпионата Испании «Реал» обыграл «Осасуну».
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