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Малафеев: «Хочу сыграть на стадионе на Крестовском острове»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: игроки, Зенит, Малафеев Вячеслав
Сегодня, 12:49 | Источник: Росбалт | Редакция: Сергей Иванов

Бывший вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев хочет сыграть на поле нового стадиона на Крестовском острове, который он посетил.

«Пусть моя карьера завершилась, но я очень рад быть первым зенитовцем, оказавшимся здесь. Надеюсь, что стадион принесет удачу. Сегодня мы не можем опробовать поле, но, надеюсь, сыграем на этом стадионе прощальный матч экс-футболистов „Зенита“».

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