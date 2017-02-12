Малафеев: «Хочу сыграть на стадионе на Крестовском острове»

Бывший вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев хочет сыграть на поле нового стадиона на Крестовском острове, который он посетил.

«Пусть моя карьера завершилась, но я очень рад быть первым зенитовцем, оказавшимся здесь. Надеюсь, что стадион принесет удачу. Сегодня мы не можем опробовать поле, но, надеюсь, сыграем на этом стадионе прощальный матч экс-футболистов „Зенита“».