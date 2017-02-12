Малафеев: «Хочу сыграть на стадионе на Крестовском острове»
Сегодня, 12:49 | Источник: Росбалт | Редакция: Сергей Иванов
Бывший вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев хочет сыграть на поле нового стадиона на Крестовском острове, который он посетил.
«Пусть моя карьера завершилась, но я очень рад быть первым зенитовцем, оказавшимся здесь. Надеюсь, что стадион принесет удачу. Сегодня мы не можем опробовать поле, но, надеюсь, сыграем на этом стадионе прощальный матч экс-футболистов „Зенита“».
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Эдуард Малафеев «Хочу сыграть на стадионе на Крестовском острове»
21-й век
Вячеслав Малафеев: «Хочу сыграть на стадионе на Крестовском острове»
Сколько ещё будет заслуженных Малафеевых мечтать сыграть на стадионе чья стройка длится веками........к тому времени может и футбол исчезнет...
Колизей (от лат. colosseus — громадный, колоссальный)
Строительство самого большого амфитеатра всего античного мира, вместимостью свыше 50 тыс. человек, велось на протяжении восьми лет !!!!!!!!! как коллективное сооружение императоров династии Флавиев.
Но тогда не было приёмной комиссии УЕФА.....придумавшей вибрацию.......
https://www.youtube.com/watch?v=RskSITCBPaw
https://www.youtube.com/watch?v=ChYR3bkW23s
Виктор Мари Гюго.