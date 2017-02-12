«Вильярреал» - «Малага»: стартовые составы
Матч: Вильярреал0 : 0Малага
Идет первый тайм
Сегодня, 13:37 | Источник: Soccer.Ru | Редакция: Сергей Иванов
Стали известны стартовые составы «Вильярреала» и «Малаги» на матч 22-го тура чемпионата Испании.
«Вильярреал»: Асенхо, Гаспар, Анхель, Руис, Гонсалес, Б. Сориано, Р. Сориано, дос Сантос, Тригерос, Адриан, Сансоне.
Запас: Фернандес, Мусаккио, Черышев, Коста, Эрнандес, Бакамбу, Кастильехо.
«Малага»: Камени, Демичелис, Торрес, Росалес, Эрнандес, Кастро, Камачо, Кеко, Родригес, Форнальс, Шарлес.
Запас: Бойко, Вильянуэва, Сантос, Аньор, Дуда, Хони, Онтиверос.
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