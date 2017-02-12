«Барселона» ищет замену Видалю среди свободных агентов
Соккер.Ру // Испания. Примера 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Барселона, Босингва Жозе, Касерес Мартин
Сегодня, 13:42 | Источник: abola.pt | Редакция: Сергей Иванов
«Барселона» рассматривает возможность экстренной замены защитника Алейша Видаля, который из-за травмы выбыл на длительный срок. Каталонцы хотят подписать на фланг защиты в качестве запасного кого-то из свободных агентов. Рассматриваются кандидатуры Жозе Босингвы, Мартина Касереса и Майкона.
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А так интересно бы было посмотреть на возвращение Касереса)) В первый раз не запомнился, распробовать так сказать