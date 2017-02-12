«Барселона» ищет замену Видалю среди свободных агентов

«Барселона» рассматривает возможность экстренной замены защитника Алейша Видаля, который из-за травмы выбыл на длительный срок. Каталонцы хотят подписать на фланг защиты в качестве запасного кого-то из свободных агентов. Рассматриваются кандидатуры Жозе Босингвы, Мартина Касереса и Майкона.