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«Барселона» ищет замену Видалю среди свободных агентов

Соккер.Ру // Испания. Примера 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Барселона, Босингва Жозе, Касерес Мартин
Сегодня, 13:42 | Источник: abola.pt | Редакция: Сергей Иванов

«Барселона» рассматривает возможность экстренной замены защитника Алейша Видаля, который из-за травмы выбыл на длительный срок. Каталонцы хотят подписать на фланг защиты в качестве запасного кого-то из свободных агентов. Рассматриваются кандидатуры Жозе Босингвы, Мартина Касереса и Майкона.

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