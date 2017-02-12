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«Динамо» ищет новую команду Дьякову

Соккер.Ру // Россия. ФНЛ 2016/2017, Россия: игроки, Динамо М, Дьяков Виталий
Сегодня, 13:49 | Источник: ТАСС | Редакция: Сергей Иванов

Исполнительный директор московского «Динамо» Евгений Кречетов подтвердил, что клуб ищет новую команду защитнику Виталию Дьякову, который первую часть сезона провел в аренде в «Томи».

«Он сейчас находится на сборе и поедет на третий сбор. Клуб мы ищем, но найдем или нет, не принципиально, ведь игрок должен в любом случае тренироваться и готовиться к сезону. У него контракт, мы выполняем свои обязательства, поэтому, если другой клуб не будет найден, он останется в „Динамо“».

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