«Динамо» ищет новую команду Дьякову
Сегодня, 13:49 | Источник: ТАСС | Редакция: Сергей Иванов
Исполнительный директор московского «Динамо» Евгений Кречетов подтвердил, что клуб ищет новую команду защитнику Виталию Дьякову, который первую часть сезона провел в аренде в «Томи».
«Он сейчас находится на сборе и поедет на третий сбор. Клуб мы ищем, но найдем или нет, не принципиально, ведь игрок должен в любом случае тренироваться и готовиться к сезону. У него контракт, мы выполняем свои обязательства, поэтому, если другой клуб не будет найден, он останется в „Динамо“».
Другие материалы по теме:
10 февраля 2017
Александр Чистяков
Каррера подтвердил, что «Спартак» был заинтересован в переходе Ивановича, но серб выбрал «Зенит». «Соккер.ру» вспомнил другие случаи, когда интересы клубов сталкивались.
Или войдите через