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«Кротоне» - «Рома»: стартовые составы

Матч: КротонеКротоне-:-РомаРома
Начало матча: Сегодня, 14:30
Соккер.Ру // Италия. Серия А 2016/2017, Заграница: события
Сегодня, 13:54 | Источник: Soccer.Ru | Редакция: Сергей Иванов

Стали известны стартовые составы «Кротоне» и «Ромы» на матч 24-го тура чемпионата Италии.

«Кротоне»: Кордас, Роси, Месба, Дюссенн, Чеккерини, Феррари, Крисетиг, Капецци, Акости, Тонев, Фальчинелли.
Запас: Клайтон, Феста, Налини, Барберис, Котник, Тротта, Самприси, Висково, Шульич, Мартелла, Нванкво.

«Рома»: Щесны, Фасио, Манолас, Перес, Эмерсон, Рюдигер, Наингголан, Стротман, Салах, Паредес, Джеко.
Запас: Жезус, Гренье, Перотти, Вермален, Де Росси, Лобонт, Алиссон, Руй, Герсон, Эль-Шаарави.

Ранее «Фиорентина» обыграла «Удинезе».

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