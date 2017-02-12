«Кротоне» - «Рома»: стартовые составы
Сегодня, 13:54 | Источник: Soccer.Ru | Редакция: Сергей Иванов
Стали известны стартовые составы «Кротоне» и «Ромы» на матч 24-го тура чемпионата Италии.
«Кротоне»: Кордас, Роси, Месба, Дюссенн, Чеккерини, Феррари, Крисетиг, Капецци, Акости, Тонев, Фальчинелли.
Запас: Клайтон, Феста, Налини, Барберис, Котник, Тротта, Самприси, Висково, Шульич, Мартелла, Нванкво.
«Рома»: Щесны, Фасио, Манолас, Перес, Эмерсон, Рюдигер, Наингголан, Стротман, Салах, Паредес, Джеко.
Запас: Жезус, Гренье, Перотти, Вермален, Де Росси, Лобонт, Алиссон, Руй, Герсон, Эль-Шаарави.
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