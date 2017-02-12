Рейтинг@Mail.ru

Лука Тони подвергся нападению неизвестных

Соккер.Ру // Италия. Серия Б 2016/2017, Заграница: события, Верона, Тони Лука
Сегодня, 14:45 | Источник: Lequipe.fr | Редакция: Сергей Иванов

39-летний нападающий Лука Тони, который завершил карьеру, но продолжает помогать «Вероне», подвергся нападению в своей машине, в которой ехал вместе с президентом клуба. Около десяти человек окружили машину и набросились на нее, разбив стекла.

«Возможно, они спутали нас с фанатами „Вероны“. Хотя нельзя было сказать, что это были болельщики „Авеллино“, с которым мы играли. Не было опознавательных знаков. У нас бы, кстати, не было проблем, если бы полиция вмешалась. Я видел, что полицейские стояли в 20 метрах от места событий, но не сдвинулись. Это позор. Нам пришлось разбираться самим с моим другом и водителем».

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 15:12
, чтобы видеть комментарии
  0
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
13:54 «Кротоне» - «Рома»: стартовые составы 7
13:37 «Вильярреал» - «Малага»: стартовые составы 0
12:41 «Реал» ведёт переговоры с китайскими спонсорами 10
12:20 Во время матча «Тулуза» - «Бастия» не сработала система фиксации гола 6
00:44 Видео «Фиорентина» разгромила «Удинезе» 8
00:38 Видео «Реал» сломил сопротивление «Осасуны» 219
Вчера
23:46 МЮ первым из клубов достиг отметки в 2000 набранных очков в Премьер-Лиге 35
Станислав Горин
«Ливерпуль» сбросил «шпор» со скалы
«Красные» дома обычно удачно играют с «Тоттенхэмом» и традицию нарушать не стали. Как именно и почему игроки Клоппа отличились – на «Соккер.ру».
Комментариев: 11
22:24 Видео Дубль Мане принёс «Ливерпулю» победу над «Тоттенхэмом» 333
21:57 «Фиорентина» - «Удинезе»: стартовые составы 3
все материалы по этой теме
Турниры