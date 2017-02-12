Лука Тони подвергся нападению неизвестных
Сегодня, 14:45 | Источник: Lequipe.fr | Редакция: Сергей Иванов
39-летний нападающий Лука Тони, который завершил карьеру, но продолжает помогать «Вероне», подвергся нападению в своей машине, в которой ехал вместе с президентом клуба. Около десяти человек окружили машину и набросились на нее, разбив стекла.
«Возможно, они спутали нас с фанатами „Вероны“. Хотя нельзя было сказать, что это были болельщики „Авеллино“, с которым мы играли. Не было опознавательных знаков. У нас бы, кстати, не было проблем, если бы полиция вмешалась. Я видел, что полицейские стояли в 20 метрах от места событий, но не сдвинулись. Это позор. Нам пришлось разбираться самим с моим другом и водителем».
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