«Монако» потерял Бошилью до конца сезона
Сегодня, 14:50 | Источник: ФК "Монако" | Редакция: Сергей Иванов
Полузащитник «Монако» Бошилья может пропустить остаток сезона. Бразилец получил травму колена в матче чемпионата Франции с «Метцем» (5:0). Обследование показало, что у него разорвана крестообразная связка. После операции восстановление займет несколько месяцев. В нынешнем сезоне Бошилья забил восемь мячей и сделал четыре голевых передачи.
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