«Монако» потерял Бошилью до конца сезона

Полузащитник «Монако» Бошилья может пропустить остаток сезона. Бразилец получил травму колена в матче чемпионата Франции с «Метцем» (5:0). Обследование показало, что у него разорвана крестообразная связка. После операции восстановление займет несколько месяцев. В нынешнем сезоне Бошилья забил восемь мячей и сделал четыре голевых передачи.