Рейтинг@Mail.ru

«Монако» потерял Бошилью до конца сезона

Соккер.Ру // Франция. Лига 1 2016/2017, Заграница: травмы игроков, Монако, Бошилья
Сегодня, 14:50 | Источник: ФК "Монако" | Редакция: Сергей Иванов

Полузащитник «Монако» Бошилья может пропустить остаток сезона. Бразилец получил травму колена в матче чемпионата Франции с «Метцем» (5:0). Обследование показало, что у него разорвана крестообразная связка. После операции восстановление займет несколько месяцев. В нынешнем сезоне Бошилья забил восемь мячей и сделал четыре голевых передачи.

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 15:05
, чтобы видеть комментарии
  0
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
14:39 Видео Видаль выписан из больницы 3
08:32 «РБ Лейпциг» потерял Поульсена на шесть недель 4
08:27 Видаль выбыл на пять месяцев 66
00:20 Банега травмировал колено и не сыграет против «Эмполи» 4
Вчера
10:39 Рибери пропустит первый матч с «Арсеналом» 13
08:19 Лаллана, Ловрен и Клаван могут не сыграть с «Тоттенхэмом» 8
10 февраля 2017
19:50 Вальбуэна выбыл на две-три недели 4
19:41 Зидан ждёт возвращения Бэйла в начале марта 14
17:40 «Борнмут» потерял Федеричи до конца сезона 4
17:37 «Милан» потерял Романьоли из-за травмы бедра 7
все материалы по этой теме
Турниры