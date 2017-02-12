«Бернли» - «Челси»: стартовые составы
Сегодня, 15:39 | Источник: Soccer.Ru | Редакция: Сергей Иванов
Стали известны стартовые составы «Бернли» и «Челси» на матч 25-го тура чемпионата Англии.
«Бернли»: Хитон, Уорд, Лоутон, Ми, Кин, Бартон, Бойд, Вествуд, Брэди, Барнес, Грэй.
Запас: Робинсон, Эрфилд, Флэнаган, Воукс, Гудмундссон, Тарковски, Дариква.
«Челси»: Куртуа, Кэйхилл, Луис, Аспиликуэта, Алонсо, Мозес, Матич, Азар, Педро, Канте, Коста.
Запас: Бегович, Фабрегас, Зума, Аке, Виллиан, Батшуайи, Чалоба.
Ранее «Ливерпуль» обыграл «Тоттенхэм».
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Желаю "Челси" выполнить план на сто процентов!!!