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«Бернли» - «Челси»: стартовые составы

Матч: БернлиБернли1 : 1ЧелсиЧелси
Идет первый тайм
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: события
Сегодня, 15:39 | Источник: Soccer.Ru | Редакция: Сергей Иванов

Стали известны стартовые составы «Бернли» и «Челси» на матч 25-го тура чемпионата Англии.

«Бернли»: Хитон, Уорд, Лоутон, Ми, Кин, Бартон, Бойд, Вествуд, Брэди, Барнес, Грэй.
Запас: Робинсон, Эрфилд, Флэнаган, Воукс, Гудмундссон, Тарковски, Дариква.

«Челси»: Куртуа, Кэйхилл, Луис, Аспиликуэта, Алонсо, Мозес, Матич, Азар, Педро, Канте, Коста.
Запас: Бегович, Фабрегас, Зума, Аке, Виллиан, Батшуайи, Чалоба.

Ранее «Ливерпуль» обыграл «Тоттенхэм».

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