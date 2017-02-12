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Тен: «В „Томи“ просили игроков простить часть долгов»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: игроки, Томь, Тен Петр
Сегодня, 15:42 | Источник: Sportbox.ru | Редакция: Сергей Иванов

Защитник Петр Тен, перешедший в «Енисей» из «Томи», высказался о положении дел у томичей.

«Игроки предлагали расторгнуть договор по обоюдному согласию. Но я уже с „Ротором“ проходил через схожую ситуацию, где мы не стали подавать в Палату — и никаких санкций к клубу затем не последовало. Понимаете, руководство „Томи“ повело себя, мягко говоря, не очень хорошо. Непорядочно. Одни обещания.

Генеральный директор клуба вот сказал: для расчета не хватает 50 миллионов. Просят простить им часть долгов. Как это? За 8 месяцев — ни одной встречи с президентом „Томи“, никаких подвижек. Вообще. Как можно мириться с таким отношением? Хотя перед сезоном уверяли, что все будет нормально. Поэтому мы с ребятами и решили действовать через Палату. Не знаю, как „Томь“ собирается выживать».

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