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«Вильярреал» и «Малага» поделили очки

Матч: ВильярреалВильярреал1 : 1МалагаМалага
Соккер.Ру // Испания. Примера 2016/2017, Заграница: события
Сегодня, 15:50 | Источник: Soccer.Ru | Редакция: Сергей Иванов

В матче 22-го тура чемпионата Испании «Вильярреал» сыграл вничью с «Малагой».

Вильярреал, стадион «Эль Мадригал»

«Вильярреал» - «Малага» - 1:1 (0:1)
Голы: Б. Сориано 62 (пен)Шарлес 14.

«Вильярреал»: Серхио Асенхо, Хосе Анхель, Марио Гаспар, Виктор Руис, Альваро Гонсалес, Б. Сориано, Р. Сориано, Хонатан дос Сантос, Тригерос (Р. Эрнандес 82), Адриан (Бакамбу 69), Сансоне (Самуэль Кастильехо 77).
Главный тренер: Фран Эскриба.

«Малага»: Камени, Демичелис, Торрес Гомес, Росалес, Л. Эрнандес, Кастро (Онтиверос 82), Камачо, Хосе Родригес (Дуда 74), Пабло Форнальс, Кеко (Хони 62), Шарлес.
Главный тренер: Марсело Ромеро.

Предупреждения: Камачо 55, Шарлес 55, Кеко 58, Демикелис 61, Дуда 81. 
Удаление: Р. Сориано 71

Судья: Виканди Гарридо (Испания).

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд.

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