Тигиев: «„Спартак“ договаривается с моим агентом, а не со мной»

Защитник «Анжи» Георгий Тигиев прокомментировал информацию о своем скором переходе в «Спартак».

«Ну, у кого нет желания играть в „Спартаке“? Думаю, все хотят там оказаться. Но пока я остаюсь игроком „Анжи“ и лечу с командой на третий сбор. Они договариваются с моим агентом, я сам деталей не знаю, я жду его.

Останусь ли в „Анжи“, если не уйду в „Спартак“? Я не знаю, как ответить на этот вопрос, этим тоже занимается мой агент, и я даже не знаю, есть ли другие предложения. В принципе, и в „Анжи“ не жалуюсь, но, думаю, сами понимаете, что хочется расти, тем более есть возможность поиграть в клубе уровнем выше. Будет трансфер - будет, не будет - буду продолжать работать, чтобы он в итоге состоялся. Если не произойдет, может, останусь, может, нет, не могу сейчас сказать».