Сумма отступных за Тигиева составляет 1 млн евро

Агент защитника «Анжи» Георгия Тигиева Павел Андреев прокомментировал слухи о близком переходе игрока в «Спартак».

«Трансфер не согласован. Или мне об этом ничего не известно. Если трансфер и контракт будут согласованы, то Тигиев перейдет. Сумма отступных составляет миллион евро».