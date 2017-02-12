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Сумма отступных за Тигиева составляет 1 млн евро

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: трансферные слухи, Анжи, Спартак М, Тигиев Георгий
Сегодня, 15:59 | Источник: Sport-express.ru | Редакция: Сергей Иванов

Агент защитника «Анжи» Георгия Тигиева Павел Андреев прокомментировал слухи о близком переходе игрока в «Спартак».

«Трансфер не согласован. Или мне об этом ничего не известно. Если трансфер и контракт будут согласованы, то Тигиев перейдет. Сумма отступных составляет миллион евро».

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