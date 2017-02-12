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Мората: «Обыграть „Наполи“ будет особенно приятно»

Соккер.Ру // Лига чемпионов 2016/2017, Заграница: мнение, Наполи, Ювентус, Реал, Мората Альваро
Сегодня, 16:14 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Сергей Иванов

Нападающий «Реала» Альваро Мората признался, что ему будет особенно приятно обыграть «Наполи» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Я всегда хочу побеждать, но обыграть „Наполи“ было бы очень приятно из-за моего прошлого в „Ювентусе“. Финал с „Ювентусом“? Это было бы тяжело, но я хотел бы увидеть это. Если пришлось бы кому-то проигрывать в финале, то лучше бы это был „Ювентус“. Я скучаю по этой команде. Я не итальянец, но отдал бы все за „Ювентус“ и был бы готов там остаться надолго. Просто в Турине понимали, что „Реал“ - это моя мечта детства, и я не мог отказать мадридцам».

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