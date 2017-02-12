«Рома» в гостях взяла верх над «Кротоне»
Сегодня, 16:24 | Источник: Soccer.Ru | Редакция: Сергей Иванов
В матче 24-го тура чемпионата Италии «Рома» на выезде обыграла «Кротоне».
Кротоне, стадион «Эцио Скида»
«Кротоне» - «Рома» - 0:2 (0:1)
Голы: Наингголан 40, Джеко 77.
Нереализованный пенальти: Джеко 17.
«Кротоне»: Кордац, Рози, Месба (Сампиризи 55), Чеккерини, Феррари, Дюссенн (Тротта 76), Тонев (Налини 81), Капецци, Барберис, Стоян, Фальчинелли.
Главный тренер: Давиде Никола.
«Рома»: Щесны, Фасио, Манолас, Рюдигер, Бруно Перес (Руй 88), Эмерсон, Стротман, Наингголан (Перотти 90+1), Джеко, Эль-Шаарави, Салах (Де Росси 80).
Главный тренер: Лучано Спаллетти.
Судья: Руссо (Италия).
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд.
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P.S. Тему судейства обсудить никто не хочет? Аха-ха))
P.S. Тему судейства обсудить никто не хочет? Аха-ха))
Тогда будьте любезны пояснить, что значит 90?
Ещё овно прошлых лет не разгребли)
Не успел спросить, в нике число 90 это масса в граммах? Аха-ха))
Так ты перед школой решил на соккер заглянуть?
Там намечается акция "прощайте еврокубки", с носовыми платками вход свободный, аха-ха)
Егор, Соник, Элессар, с победой.