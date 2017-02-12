Рейтинг@Mail.ru

«Рома» в гостях взяла верх над «Кротоне»

Матч: КротонеКротоне0 : 2РомаРома
Соккер.Ру // Италия. Серия А 2016/2017, Заграница: события
Сегодня, 16:24 | Источник: Soccer.Ru | Редакция: Сергей Иванов

В матче 24-го тура чемпионата Италии «Рома» на выезде обыграла «Кротоне».

Кротоне, стадион «Эцио Скида»

«Кротоне» - «Рома» - 0:2 (0:1)
Голы: Наингголан 40, Джеко 77.
Нереализованный пенальти: Джеко 17.

«Кротоне»: Кордац, Рози, Месба (Сампиризи 55), Чеккерини, Феррари, Дюссенн (Тротта 76), Тонев (Налини 81), Капецци, Барберис, Стоян, Фальчинелли.
Главный тренер: Давиде Никола.

«Рома»: Щесны, Фасио, Манолас, Рюдигер, Бруно Перес (Руй 88), Эмерсон, Стротман, Наингголан (Перотти 90+1), Джеко, Эль-Шаарави, Салах (Де Росси 80).
Главный тренер: Лучано Спаллетти.

Судья: Руссо (Италия).

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд.

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 17:03
ответ пользователю koke90 (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 17:02
ответ пользователю elmi.eyubov (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 17:02
Показать
Немного троллинга
  0
Сегодня 17:01
ответ пользователю Bianconeri22 (раскрыть)
Показать
Немного троллинга
  1
Сегодня 17:01
ответ пользователю Bianconeri22 (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  2
Сегодня 17:01
ответ пользователю Bianconeri22 (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 17:00
Показать
Немного троллинга
  1
Сегодня 16:58
, чтобы видеть комментарии
  3
Сегодня 16:58
ответ пользователю koke90 (раскрыть)
Показать
Немного троллинга
  1
Сегодня 16:57
ответ пользователю koke90 (раскрыть)
Показать
Немного троллинга
  1
Сегодня 16:55
ответ пользователю Супер Лелька (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 16:55
ответ пользователю Великий Князь (раскрыть)
Показать
Немного троллинга
  0
Сегодня 16:53
ответ пользователю koke90 (раскрыть)
Показать
Немного троллинга
  0
Сегодня 16:53
ответ пользователю Великий Князь (раскрыть)
Показать
Немного троллинга
  2
Сегодня 16:53
ответ пользователю Великий Князь (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  2
Сегодня 16:51
Показать
Немного троллинга
  0
Сегодня 16:49
Показать
Немного троллинга
  4
Сегодня 16:48
, чтобы видеть комментарии
  3
Сегодня 16:46
ответ пользователю Reneg (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 16:44
Показать
Немного троллинга
  0
Сегодня 16:43
ответ пользователю Вардананк (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 16:42
Показать
Немного троллинга
  3
Сегодня 16:42
ответ пользователю elmi.eyubov (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  3
Сегодня 16:41
ответ пользователю Вардананк (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 16:40
ответ пользователю Reneg (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  4
Сегодня 16:40
ответ пользователю Великий Князь (раскрыть)
Показать
Немного троллинга
  0
Сегодня 16:40, редактировал Сегодня 16:40
ответ пользователю Reneg (раскрыть)
Показать
Немного троллинга
  2
Сегодня 16:40
ответ пользователю Klose_Miro (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  2
Сегодня 16:39
ответ пользователю Reneg (раскрыть)
Показать
Немного троллинга
  3
Сегодня 16:39
ответ пользователю Великий Князь (раскрыть)
Показать
Немного троллинга
  0
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
16:53 Маскерано и Туран не включены в заявку на матч с ПСЖ 0
16:29 «Интер» - «Эмполи»: стартовые составы 4
15:50 Видео «Вильярреал» и «Малага» поделили очки 3
15:39 «Бернли» - «Челси»: стартовые составы 4
14:45 Лука Тони подвергся нападению неизвестных 1
13:54 «Кротоне» - «Рома»: стартовые составы 7
13:37 «Вильярреал» - «Малага»: стартовые составы 0
12:41 «Реал» ведёт переговоры с китайскими спонсорами 11
12:20 Во время матча «Тулуза» - «Бастия» не сработала система фиксации гола 6
00:44 Видео «Фиорентина» разгромила «Удинезе» 8
все материалы по этой теме
Турниры