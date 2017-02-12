«Рома» в гостях взяла верх над «Кротоне»

В матче 24-го тура чемпионата Италии «Рома» на выезде обыграла «Кротоне».

Кротоне, стадион «Эцио Скида»

«Кротоне» - «Рома» - 0:2 (0:1)

Голы: Наингголан 40, Джеко 77.

Нереализованный пенальти: Джеко 17.

«Кротоне»: Кордац, Рози, Месба (Сампиризи 55), Чеккерини, Феррари, Дюссенн (Тротта 76), Тонев (Налини 81), Капецци, Барберис, Стоян, Фальчинелли.

Главный тренер: Давиде Никола.

«Рома»: Щесны, Фасио, Манолас, Рюдигер, Бруно Перес (Руй 88), Эмерсон, Стротман, Наингголан (Перотти 90+1), Джеко, Эль-Шаарави, Салах (Де Росси 80).

Главный тренер: Лучано Спаллетти.

Судья: Руссо (Италия).

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд.