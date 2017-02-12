«Интер» - «Эмполи»: стартовые составы
Идет первый тайм
Сегодня, 16:29 | Источник: Soccer.Ru | Редакция: Сергей Иванов
Стали известны стартовые составы «Интера» и «Эмполи» на матч 24-го тура чемпионата Италии.
«Интер»: Ханданович, Миранда, Мурильо, Д’Амброзио, Медель, Кондогбия, Мариу, Гальярдини, Паласио, Кандрева, Эдер.
Запас: Габриэл, Биабиани, Ансальди, Сэйнсбери, Сантон, Каррисо, Нагатомо, Пинамонти.
«Эмполи»: Скорупски, Чосич, Веселы, Лорини, Димарко, Кроче, Эль Каддури, Крунич, Эль Хаджи, Маккароне, Пуччарелли.
Запас: Пульеси, Замбелли, Маури, Зайц, Барба, Пелаготти, Тьям, Бюхель, Тельо, Марилунго, Пиччи.
Ранее «Рома» обыграла «Кротоне».
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