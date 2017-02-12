Маскерано и Туран не включены в заявку на матч с ПСЖ

«Барселона» опубликовала заявку на первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов с ПСЖ. В ней не оказалось полузащитников Хавьера Маскерано и Арды Турана. У обоих есть повреждения мышц. Также в заявке нет Алейша Видаля, который выбыл на длительный срок. В то же время в заявку попал Рафинья, который тренируется в защитной маске из-за перелома носа. Также в заявку попал защитник Жерар Пике, который восстановился после травмы.