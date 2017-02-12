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Маскерано и Туран не включены в заявку на матч с ПСЖ

Соккер.Ру // Лига чемпионов 2016/2017, Заграница: события, Барселона, ПСЖ, Маскерано Хавьер, Пике Жерар, Туран Арда
Сегодня, 16:53 | Источник: ФК "Барселона" | Редакция: Сергей Иванов

«Барселона» опубликовала заявку на первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов с ПСЖ. В ней не оказалось полузащитников Хавьера Маскерано и Арды Турана. У обоих есть повреждения мышц. Также в заявке нет Алейша Видаля, который выбыл на длительный срок. В то же время в заявку попал Рафинья, который тренируется в защитной маске из-за перелома носа. Также в заявку попал защитник Жерар Пике, который восстановился после травмы.

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