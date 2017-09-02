​Звёзды дорогие. Стоимость составов на Эль-Класико

Спортивный директор каталонцев заявил, что «Реал» тоже много тратит на игроков, приведя в пример Хамеса. «Соккер.ру» стало интересно, чей состав обошелся дороже?

Сколько у «Реала» и «Барселоны» игроков в основе?

Забавно, что на уровне руководства великого клуба можно отвечать на вопрос о больших тратах в стиле: «А Ваня вообще песок ест, когда мы играем в песочнице», но спортивный директор «Барселоны» сам упомянул траты «Реала», объясняя трансферы своего клуба, и Хамеса назвал как пример. Так что давайте сравним стоимости составов и другие интересные детали. Начнем с того, сколько людей в первых командах?

У каталонцев на официальном сайте в составе первой команды всего 2 голкипера, 7 защитников, 10 хавбеков и 5 нападающих, всего 24 футболиста. У «Реала» тоже в разделе «Состав» два голкипера без младшего Зидана, но 8 защитников, 8 хавбеков и 5 нападающих, то есть в сумме 23 человека. У грандов очень компактные заявки, нет ни одного лишнего игрока, а поскольку старт «Реала» всегда читается, то в запасе лучше держать молодых – чтобы меньше ныли.

За лето Зидан подписал лишь двух игроков – Эрнандеса и Себальоса, переведя Хакими из второго состава в основу, а Перес продал Морату, Данило, Хамеса, Диаса, Диего Льоренте, отдал свободным агентом Пепе, а Коэнтрау уехал в аренду в «Спортинг». Тогда как у «Барселоны» 5 покупок на сумму под 200 млн. евро, две продажи – Тельо за 4 млн. евро и Неймара за 222, два бесплатных ухода – Матье и Масипа, и четыре аренды с накануне купленным Марлоном включительно.

Во сколько грандам обошлись заявки?

Вратари Зидана обошлись в 16 млн. евро, голкиперы «Барселоны» - в 25. Хочется посмотреть в глаза умнику, который отдал за Силлессена 13 млн. евро – резервист дороже Наваса. В обороне два игрока «Кастильи», а 27 миллионов евро за Рамоса – не деньги, ведь сейчас защитник уровня молодого Серхио стоил бы 60 млн. евро. Как не деньги 13 млн. евро в сумме за Карвахаля и Марсело. Тем более, Даниэля купили дешевле, чем продали «Байеру».

А вот у «Барселоны» ее семь защитников обошлись не в 85 млн. евро, как у «Реала», а в 130, причем Вермален за 19 млн. евро или Динь за 14 – странные ставки, согласитесь. А был еще дорогой Матье, но всплыл в «Спортинге». В полузащите у «Барселоны» воспитанники Бускетс, Иньеста, Рафинья, Серхи Роберто и Денис Суарес, хотя за последнего хавбека отдали 3.25 млн. евро, что одновременно чуть меньше, чем получили за этого Суареса от «Вильярреала».

Но неприкаянный янычар Арда за 34, Гомес за 35 (не считая бонусов) или Паулиньо за 40 млн. евро – опять спорные ставки. И общая сумма получается 147.25 млн. евро вместе со стоимостью Видаля и Ракитича из «Севильи». У «Реала» из воспитанников Маркос Льоренте, а дорого обошлись Кроос, Модрич, Иско и Ковачич. Но потраченные на них 121 млн. евро по большей части уже отработали. Матео вырос в цене, первые трое – в основе бывали. Каземиро и Асенсио взяли за 9.5 млн. евро в сумме, а Себальоса – за 16.5 этим безумным летом. Итого получаем 147.25 млн. евро против 147 у «Реала».

Тройка Бэйл – Бензема – Роналду обошлась «Реалу» в 230 млн. евро, еще один миллион отдали за Васкеса, а Борха – воспитанник клуба. У «Барселоны» экономия в атаке – воспитание Месси, но Суарес, Алькасер и Дембеле в сумме стоят 216.7 млн. евро, плюс Деулофеу выкупили за 12 млн. евро. Получается, атакующие линии «Реала» и «Барселоны» обошлись клубам примерно в одну сумму. 231 млн. евро у «Мадрида» против 228.7 млн. евро у каталонцев. Если за Суареса какие-то бонусы «Ливерпуль» получил – будет равенство.

Ди Мария или Коутиньо позволили бы составу «Барселоны» быть намного дороже. Суммарно имеем счет 479:530.95 не в пользу менеджеров «Барселоны». Ведь получается, что средняя цена игрока из заявки Зидана – 19.9 млн. евро, а у Вальверде – 22.1 млн. евро. С учетом, что у каталонцев в заявке пять футболистов, за которых деньги не платили, а у «Реала» четыре таких футболистов, окончательная средняя цена за игрока получается 23.95 млн. евро против 29.5 млн. евро. Как ни крути, «Барселона» потратила больше на 50 млн. евро. А представьте, если бы они Иньесту и Месси купили, а не воспитали.

Сколько денег выбросили впустую?

Хамес пришел за огромные деньги, но «Бавария» может щедро заплатить после аренды. Андре Гомеша продать за 35 млн. евро тоже можно, но пока он в составе, как Туран или Вермален. «Реал» отдавал игроков сильнее – Озил, Ди Мария или Хамес, чем «Барселона» покупала – Паулиньо, Деулофеу или Гомеш. Причем по балансу покупок и продаж получается, что за три сезона «Реал» в плюсе на 21 млн. евро, а «Барселона» в минусе на 68 миллионов.

Да, с учетом трансфера Неймара минус, а если его отнять, то получится, что Бартомеу и компания потратили за три сезона на 290 млн. евро больше, чем получили за проданных игроков. При этом из умных трансферов у нас Суарес, Умтити и, возможно, Семеду, из приличных – тер Штеген, Браво и Ракитич, а вот по Турану, Видалю, Матье, Вермалену, Дугласу, Гомешу, Алькасеру, Диню и Силлессену накапливается негодование.

Тогда как у «Мадрида» ставки на молодежь – Тео Эрнандеса, Себальоса, Морату, Данило, Ковачича, Касилью, Вальехо, Васкеса и Асенсио. У «Реала» достаточно пустых ставок, что для них – привычно, но если в Мадриде к Бензема (30 млн. евро, но 181 гол за клуб) есть претензии, что говорить о трансфере Алькасера? И есть сомнения, что его пристроят, как «Реал» Ди Марию или Озила пристраивал в АПЛ. Конечно, Педро, Санчес или Сеск – примеры продаж «Барселоны», но контракты Турана, Гомеша и Диня не такой ликвидный товар, да и не продавали их пока.

Какой порядок зарплат в «Реале» и «Барселоне»?

А вы знали, что Асенсио играл за «Реал» с зарплатой в 570 тысяч евро в год? Тогда как у каталонцев свой Денис Суарес получал в четыре раза больше, а Андре Гомеш – в восемь раз. И оценка «скоро» в случае с новым контрактом Месси означает больше года трудных переговоров. Но пока есть Вермален, у которого зарплата на уровне старого оклада Иско, и приехал Дембеле на 12 млн. евро в год, не считая бонусов – его зарплата выше, чем у Иньесты, причем намного, вас не удивит общая оценка.

Примерный годовой оклад игроков «Барселоны» до ухода Неймара оценивали в 340 млн. евро, «Реала» - в районе 290 млн. Причем уход Мораты, Данило и Родригеса уменьшили траты «Реала». А подписания Дембеле, Паулиньо, Деулофеу и Семеду в год ухода Неймара позволяют оставить в силе предыдущие цифры «Барселоны» и добавить еще, если Месси все-таки согласится на контракт – каталонцы тратили больше мадридцев и больше всех в Европе. Даже ПСЖ не обойдет их сразу – слишком большая разница, Неймар и Мбаппе ее не отыграют.

Так кто тратит на игроков больше?

«Барселона» летом обогнала «Реал» по стоимости текущего состава за счет покупки Дембеле, который по отдаче теперь должен соответствовать подписаниям Суареса, Роналду или Бэйла. Так что вряд ли спортивному директору каталонцев нужно кивать на стоимость Хамеса. Можно и Кака вспомнить, но дела давно минувших дней не меняют новый расклад. «Реал» и «Барселона» по трансферам поменялись местами. Бартомеу делает ряд сомнительных, глупых и странных ставок, а Пересу команда Зидана даже покупку Де Хеа этим летом не позволила. И Роналду не отпустили в ПСЖ.

Тогда как «Барселоне» рекордная в истории продажа Неймара не помогла выйти в плюс по балансу покупок и продаж за последние годы. А Перес настолько обуздал шопоголизм, что у него на выборах президента нет конкурентов. А у «Барселоны» гражданская война в клубе, и заявления, что «Ливерпуль» за Коутиньо захотел 200 млн. евро, выглядят смешно – друг Неймара был готов переехать в Каталонию дешевле еще в прошлом году, но прозевали момент и упустили всех бразильцев, кроме Паулиньо. У «Реала» новая трансферная политика весьма грамотная, что видно из цифр и имен.

Зидан предпочитает тратить деньги с умом, а вот «Барселона» запуталась, а «Ливерпуль» назвал ее боссов врунами – англичане заявили, что не просили за Коутиньо 200 млн. евро. Придумав идею с омоложением состава, каталонцы не нашли людей для мастерских переговоров, не купили ни Сери, ни даже опытного Ди Марию. Выбросили свыше 400 млн. евро на новых игроков, которым в итоге на «Камп Ноу» могут свистеть. Кивать на «Реал» в таком случае – особенно после их побед в Лиге чемпионов, чемпионате Испании и Суперкубке, весьма странно. Но если в «Барселоне» хотели сравнения, то милости просим – результат получился показательным.