Шок, Заховичи и фиалки. 7 фактов о «Мариборе»

Чем знаменит футбольный клуб «Марибор», матчем с которым московский «Спартак» начнет свой поход в Лиге чемпионов? «Соккер.ру» расскажет несколько историй о словенцах.

Молодой, но с «бородой»

Вошло в привычку, что европейские соперники наших клубов в Лиге чемпионов и Лиге Европы обычно значительно старше, те же «Севилья» и «Ливерпуль», с которыми «Спартаку» предстоит помериться силами этой осенью, появились на свет еще в XIX веке. Но «Марибор» - относительно молодой клуб, он основан в конце 1960 года под названием НК (ногометни клуб) «Марибор». Впрочем, не обошлось без предшественника: еще в 1919 встреча в таверне «Ядран» на улице Партизанской закончилась образованием клуба ССК (словенски спортни клуб) «Марибор», который с переменным успехом существовал до середины XX века, когда распался, но оставил сегодняшнему сопернику «Спартака» доброе наследие, в частности, стадион «Людски врт».

«Людски врт»

Название стадиона переводится как «Народный сад», арена получила свое название в честь «людского» парка разбитого еще в 1873 году. Первый футбольный газон в этом «Народном саду» появилось еще в начале XX века, в 1952 года появилось поле современного стадиона, вокруг которого в следующие десять лет был выстроен стадион. Современный вид и вместимость (почти 13 тысяч зрителей) «Людски врт» обрел после реконструкции, проходившей с 2006 по 2008 годы.

Мимо чемпионата мира

Стадион «Людски врт» является местом, где сборная России лишилась шансов пробиться на ЧМ-2010 года по итогам стыковых матчей со сборной Словении. Именно в Мариборе команда Гуса Хиддинка капитулировала после домашней победы, причем заканчивала встречу в двойном меньшинстве после удалений Жиркова и Кержакова. Помнится, по ходу той встречи словенские болельщики умело создали на трибунах атмосферу ненависти и не стеснялись бросаться посторонними предметами, из-за чего даже раздавались протесты с требованиями переиграть матч. В общем, спартаковцы должны быть готовы к агрессивному поведению трибун. Кстати, в составе «Марибора» есть участник тех матчей – защитник Марко Шулер провел стыковое противостояние со сборной России от свистка до свистка.

«Фиолетовые» и «фиалки»

Фиолетовый – родной цвет «Марибора», пункт об этом был внесен в клубный устав в день основания, наравне с ним почитается белый цвет. Отсюда и прозвище «фиалки». Только что любопытно: выдумав красивые клубные цвета, учредители клуба не позаботились о том, где доставать форму соответствующей расцветки. Поэтому в первые годы своего существования «Марибор» был фиолетовым только «в душе». Достать такую форму было нереально, поэтому команда наряжалась синие и зеленые цвета, пока не пришли лучшие времена.

Словенский «Спартак»

Как и «Спартак» в российском футболе, «Марибор» является символом футбола словенского. Это самый титулованный и самый популярный клуб своей страны, после распада Югославии и образования словенского первенства «фиалки» 14 раз становились чемпионами, завоевали девять кубков и четыре суперкубка страны. «Марибор» никогда не вылетал из высшей лиги (таким же достижением могут похвастаться еще два клуба – «Целе» и «Горица»), кроме того, «фиолетовые» являются единственным клубом Словении, выступавшим в основной сетке Лиги чемпионов. Нынешний заход для «Марибора» - третий по счету, в двух предыдущих случаях «Гордость Штирии» оказывалась на последних местах в своих квартетах. В сезоне 1999/2000 выше финишировали «Лацио», киевское «Динамо» и «Байер», а в кампании 2014/2015 словенцы уступили «Челси», «Шальке» и лиссабонскому «Спортингу».

Начало – полдела. «Спартак», нужна победа

Семейный подряд

Златко Захович – вероятно, самый известный футболист своей страны в эпоху независимой Словении. Златко родился именно в Мариборе, но свою игровую карьеру начал в белградском «Партизане», а потом успешно играл за «Порту», «Валенсию» и «Бенфику». В родной город Захович вернулся после того, как повесил бутсы на гвоздь, в 2008 году он стал спортивным директором «Марибора», и с этого момента «фиалки» цветут очень ярко. Во время правления Заховича завоевано семь чемпионских титулов, «Марибор» во второй раз сыграет на групповом этапе Лиги чемпионов, именно Златко привел в команду ее главную звезду – бразильца Маркоса Тавареса, да и другой видный игрок команды имеет непосредственное отношение к спортивному директору. Лука Захович – сын Златко и самый дорогостоящий футболист «фиолетовых» по версии «Трансфермаркта» (1.4 миллиона евро). Правда, против «Спартака» он сегодня не сыграет из-за повреждения.

Ханданович

Раз уж коснулись темы родственных связей, то нужно напомнить о Ясмине Хандановиче. 39-летний страж ворот «Марибора» приходится двоюродным братом голкиперу «Интера» и сборной Словении Самиру Хандановичу. На счету Ясмина тоже есть матчи за национальную команду, и он тоже пытался устроиться в Италии, правда, поехал на Апеннины уже в зрелом возрасте и поиграл всего лишь за «Мантову» и «Эмполи» - не сравнить с успехами кузена. С 2011 года Ясмин выступает за «Марибор», за который наиграл уже больше двух сотен матчей и кое в чем все-таки превзошел знаменитого двоюродного брата. Этот Ханданович во второй раз за последние три года сыграет в Лиге чемпионов, а Самир по-прежнему мечтает о дебюте в престижнейшем турнире.

«Красные», «белые» и «красно-белые»