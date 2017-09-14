Россия в рейтинге ФИФА. Есть новый рекорд!

Сборная России обновила собственный антирекорд, опустившись на 64-е место в рейтинге ФИФА. «Соккер.ру» отследил положение главной команды страны от истоков до сегодня.

Начало. Август 1993. 7 место

Рейтинг ФИФА был впервые опубликован в августе 1993 года, то есть всего через год после первой официальной игры сборной России, которая в первом выпуске, оказалась на седьмой строчке, между Ирландией и Бразилией. Что любопытно, ирландцы были сверху.

Декабрь 1993. 14 место

А завершила сборная России год за пределами первой десятки, виной чему стало ноябрьское поражение от сборной Греции в отборочном матче чемпионата мира.

1994 год. Во втором десятке (между 12 и 20 местами)

В 1994 году был чемпионат мира в США и скандал в сборной России вокруг «Письма 14». На Мундиале наша команда выступила неудачно, хотя Олег Саленко и вписал себя в историю мировых первенств. Весь год сборная России провела во второй десятке рейтинга ФИФА, худшим результатом стало 20-е место накануне чемпионата мира, а стабильный подъем наметился осенью уже под руководством Олега Романцева. Год сборная России завершила на «несчастливом» 13-м месте.

1995 год. Прорыв в первую пятерку! (5 – 17 места)

Рейтинг ФИФА и сейчас-то не совершенен, а на заре своего существования оставлял еще больше вопросов, но правила были для всех одинаковы, поэтому просто констатируем факты. Этот год сборная России начала с поражения от словаков в товарищеской встрече и ничьей с Шотландией в отборе Евро-1996, но затем победы пошли строем, что в итоге привело к прорыву сначала в первую десятку, а потом и к выходу на пятое место, где нам удалось закрепиться, начиная с октября. Выше нас расположились только сборные Бразилии, Германии, Испании и Италии.

1996 год. Рекорд и спад (3 – 9 места)

На протяжении девяти месяцев – с октября 1995 по июнь 1996 сборная России входила в пятерку сильнейших команд планеты согласно рейтингу ФИФА. На этом же отрезке был установлен исторический рекорд: в апрельской, майской и июньской редакциях наша национальная дружина располагалась на третьей строчке, отставая только от бразильцев и немцев. На столь высокую позицию мы больше никогда не забирались. Неудачное выступление на чемпионате Европы не прошло бесследно, но новый 1997 год сборная России все равно встретила на достойной позиции – 7 место.

1997 год. Во второй десяток (5 – 16 места)

Сборную СССР называли чемпионом по товарищеским матчам, правопреемница получила это качество по наследству и поначалу довольно бодро смотрелась на фоне достижений других команд во многом благодаря победам в контрольных поединках. Вот и 1997-й год, несмотря на непопадание на чемпионат мира, сборная России завершила на 12 месте.

1998 год. Провал имени Бышовца (16 – 40 места)

Невыход на Мундиаль все же сказался – 1998 год сборная России начала на 22-й строчке, а потом на тренерский мостик взошел Анатолий Бышовец, под чьим руководством национальная команда потерпела шесть поражений в шести встречах и опустилась на 40-е место, которое почти два десятилетия было антирекордом.

1999 год. Восхождение Романцева (18 – 33 места)

Бышовца сменил Романцев, чья команда едва не сотворила чудо, действующие чемпионы мира французы были переиграны на «Стад де Франс», но последний шаг в направлении Евро-2000 все же не состоялся: в игре с Украиной нас постигло разочарование. Тем не менее, прорыв на 18-ю строчку из четвертого десятка – ощутимое достижение.

2000 год. Топтание на месте (18 – 25 места)

Пропуск Евро-2000 не мог не сказаться, но удачный старт в отборе ЧМ-2002 помог сохранить позиции на стыке второго и третьего десятка рейтинга ФИФА.

2001 год. Всё там же (18 – 22 места)

Сборная России оформила выход на чемпионат мира, но из-за старых грехов особого прогресса добиться не удалось. Впрочем, по нынешним меркам о таких позициях можно только мечтать.

2002 год. Азиатский крах (21 – 30 места)

Неудачное выступление на чемпионате мира в Японии и Южной Корее отразилось на позициях сборной России. Пришлось основательно откатиться в третий десяток, а год мы закончили на 23-й строчке.

2003 год. Там же (23 – 29 места)

Существенных изменений не произошло, выход на Евро-2004 по итогам стыковых матчей с Уэльсом позволил всего лишь сохраниться на привычной высоте: 24-я строчка в конце года.

2004 год. Год Португалии: Евро и «Ночной позор» (24 – 33 места)

Сборная России привычно завершила выступления на крупном турнире после групповой стадии, а в октябре состоялся разгром от Португалии со счетом 1:7. Как следствие – вылет в четвертый десяток рейтинга.

2005 год. Мимо чемпионата мира (27 – 34 места)

Не самый радужный год в истории сборной России: Георгия Ярцева на тренерском мостике сменил Юрий Семин, но и ему не удалось добыть путевку на чемпионат мира в Германию. Не вошли в число 32 сильнейших команд планеты, расположились на 34-й строчке в списке – все логично.

2006 год. Да придёт спаситель! (22 – 34 места)

В 2006 году сборную России впервые возглавил иностранный специалист, при котором началась «оттепель». Гус Хиддинк взял нашу команду, когда она занимала 34 строчку в рейтинге ФИФА, но в декабре мы были уже 22-ми. И это только начало! Нужно отметить, что после ЧМ-2006 система начисления очков стала более обстоятельной, рейтинг обрел современный вид.

Рейтинг ФИФА. Учимся считать

2007 год. Затаиться перед прыжком (22 – 24 места)

Англия повержена в «Лужниках», но после поражения в Израиле понадобилась помощь хорватов, которые подсобили фартовому Гусу и его команде пробиться на чемпионат Европы. Так был создан плацдарм, с которого сборная России прыгнула вверх.

2008 год. Сказка (8 – 24 места)

Выход в полуфинал чемпионата Европы заставил Россию стать футбольной страной, а наша сборная впервые за 11 лет вернулась в десятку сильнейших команд планеты, если верить рейтингу ФИФА. Да, пожалуй, так оно и было тогда. Еще недавно казавшееся чудом 8-е место в чарте сборных всей планеты стало реальностью.

2009 год. Рекорд XXI века и Марибор (6 – 13 места)

В 2009 году сборная России продолжила движение наверх и установила рекорд XXI века, продержавшись на шестом месте три месяца. В июле, августе и сентябре нас опережали только бразильцы, испанцы, голландцы, итальянцы и немцы. Но потом случился провал в стыковых матчах со словенцами за право сыграть на ЧМ-2010 и откат во вторую десятку, место в которой сейчас кажется счастьем.

2010 год. Новая надежда (10 – 25 места)

Пришлось спуститься даже до 25 места, которое сильно разочаровывало, однако удачный старт в отборе Евро-2012 под руководством Дика Адвоката помог ненадолго даже вернуться в первую десятку. Впрочем, год сборная России завершила в конце чертовой дюжины – на 13-м месте.

2011 год. В дюжине (12 – 16 места)

Помните, как многие хаяли Адвоката за ставку на одних и тех же «потертых» футболистов, а, между тем, под руководством голландского тренера сборная России без видимых проблем оформила путевку на континентальный форум и занимала по итогам 2011 года 12-ю строчку в рейтинге ФИФА.

2012 год. Неудача на Евро и приход Капелло (9 – 13 места)

А еще при Адвокате мы крупно обыграли итальянцев в товарищеском матче и начали с разгромной победы на чемпионате Европы, под горячую руку угодили чехи. Выход из группы не состоялся, но и падение не случилось, а Фабио Капелло начал за здравие, что позволило к концу году оказаться в топ-10 мировых сборных. Это был так недавно и так давно.

2013 год. Снижение высоты (9 – 22 места)

А вот и первые предвестники будущих проблем: будущая самая скучная команда чемпионата мира в Бразилии начала год девятой, а завершила – 22-й. Тогда, впрочем, об этом никто не думал, радовались прямому попаданию на Мундиаль, который обещал приятные приключения под руководством опытного тренера.

2014 год. Снижение высоты (18 – 31 места)

Перед чемпионатом мира сборная России взобралась на 18-ю строчку, но потом выступление в Бразилии – как обухом по голове, а продолжение неудач ждало нас уже в отборе Евро-2016, где команда Капелло не играла, но мучилась. Впервые за восемь лет и впервые при иностранном тренере сборная России откатилась в четвертый десяток, не считая первых месяцев работы Хиддинка – он принял команду, когда она занимала 34-е место в рейтинге.

2015 год. Минус Капелло, плюс Слуцкий (23 – 32 места)

Второе поражение от австрийцев, на этот раз домашнее, стало последней каплей, дон Фабио покинул тренерский мостик, на смену ему пришел Слуцкий, который серией побед сумел вытащить сборную России на чемпионат Европы и приподнять нас в рейтинге ФИФА. Впрочем, ненадолго.

2016 год. Ужасный Евро и движение по наклонной (23 – 56 места)

Снова провалив крупный турнир, набрав всего лишь одно очко в трех матчах, Леонид Слуцкий предоставил честь подготовки сборной России к домашнему чемпионату мира Станиславу Черчесову, который принял бразды правления 38-й команды в рейтинге ФИФА. Понятно, что, играя только товарищеские матчи, невозможно рассчитывать на богатый очковый урожай, однако сборная России еще и не побеждала. Как итог, уже в октябре прошлого года был обновлен антирекорд времен Бышовца – 53 место, а год мы закончили на 56 строчке, то есть потеряли больше тридцати позиций за прошлый год.

2017 год. За новыми антирекордами! (56 – 64 места)

В феврале сборная России опустилась на 61-е место, в июне стала 63-й, а в сентябрьской редакции рейтинга установила новый антирекорд – 64-я строчка наша. Гвинея поджимает снизу, а выше расположились сборные Ямайки, Панамы, Словении, Буркина-Фасо, Гаити и прочие достойные команды. Возможно, рейтинг ФИФА и не показателен настолько, чтобы относиться к нему на полном серьезе, но разве у нас все хорошо, если не думать о 64-м месте? Просто это такой символ, наглядно отражающий состояние дел, которые не слишком хороши.