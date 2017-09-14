«Ливерпуль» - один из самых непредсказуемых клубов Европы

После матча «Ливерпуль» - «Севилья» блогер «Соккер.ру» Александр Яременко решил поговорить о нестабильной игре «красных», которые могли как разгромить противника, так ему и уступить.

Нестабильность «Ливерпуля»

«Ливерпуль» продолжает быть одной из самых непредсказуемых команд в современном европейском футболе. В одних матчах подопечные Юргена Клоппа способны поражать своей атакующей мощью и великолепной организованностью, в других поединках «Ливерпуль» с большими трудностями создает опасные моменты у чужих ворот, а в обороне допускает непозволительные ошибки.

За примером далеко ходить не нужно, ведь совсем недавно в чемпионате Англии «мерсисайдцы» дома разгромили «Арсенал» со счетом 4:0 и уже в следующем туре в гостях у «Манчестер Сити» сгорели – 0:5. В Лиге чемпионов «Ливерпуль» на «Энфилд Роуд» забил четыре гола в ворота «Хоффенхайма» и тем самым показал высокую реализацию голевых шансов, а в следующем матче в рамках турнира против «Севильи» не реализовал дюжину опасных моментов. Что будет в будущих поединках с «Лестером» в АПЛ и «Спартаком» в ЛЧ, предугадать просто невозможно.

Почему «красные» настолько нестабильны? Вопрос к главному тренеру. Мы же со стороны можем сказать, что «Ливерпулю» не хватает качественных исполнителей и сбалансированной игры.

В обороне молодые фланговые защитники и нестабильные центрбеки нередко допускают грубые невынужденные ошибки.

Что касается средней линии и нападения. Да, группа атаки у «Ливерпуля» невероятно сильна, но, по сути, она в последних матчах состоит только из атакующих полузащитников: Эмре Джана, Джордана Хендерсона, Джоржиньо Вейналдума, Садьо Мане, Мохамеда Салаха, Роберто Фирмино. Как показывает практика матчей на топ-уровне, в команде обязательно должен быть ярко выраженный опорный хавбек. Отсутствие футболиста такого типа, я думаю, очень сказалось в матчах против «Манчестер Сити» и «Севильи». «Мерсисайдцам» не хватило разрушителя вроде Н’Голо Канте, Неманьи Матича или Вильяма Карвалью. Они способны великолепно перекрывать центральную зону перед штрафной площадкой и перехватывать прямые проникающие передачи. Это могло спасти «Ливерпуль» от голов, пришедших через центр. Как бы там ни было, без ярко выраженного опорного хавбека выиграть титулы невозможно.

Далее предлагаю коротко обсудить ключевые тактические моменты в матче «Ливерпуль» – «Севилья».

Доминирование «Ливерпуля»

Если в обороне трио Джан, Хендерсон и Вейналдум в этом матче нередко допускали ошибки, то при переходе в атаку они играли просто потрясающе. Эти игроки непредсказуемо двигались по всей половине поля соперника, взаимодействуя с Мане, Салахом и Фирмино. К слову, именно поэтому Клопп в межсезонье не приобрел классического опорника. В полузащите немецкому тренеру нужны футболисты, способные играть на любой позиции.

В первом тайме матча против «Севильи» тройка хавбеков выполнила просто невероятный объем работы. Что говорить, если Джан и Вейналдум часто переходили на места нападающих, а Хендерсон свободно забегал в штрафную зону соперника через центр. При этом они быстро отдавали передачи и опасно били по воротам (пять ударов на троих).

Стоить также сказать, что за счет смещений Мане и Фирмино в центре поля «Ливерпуль» имел численный перевес и легко разрывал полузащитников «Севильи», используя пасы в одно-два касания.

Суицидальный прессинг «Севильи»

Испанская команда на «Энфилде» большую часть матча пыталась высоко прессинговать без активности, плотности и цепкости. Это привело к тому, что хозяева на огромной скорости проводили молниеносные выпады и должны были забивать четыре или пять голов.

Линию полузащиты «Севильи» «Ливерпуль» разрезал простейшими передачами, а оборону вскрывал за счет рейдов Салаха и Мане за спины игроков андалусской команды. Только везение спасло гостей во время пенальти в их ворота и от множества моментов, которые создавал «Ливерпуль».

Перелом в матче

Ближе к середине второго тайма проявилась усталость «Ливерпуля». «Мерсисайдцы» медленнее комбинировали и редко проходили соперников 1 в 1. «Севилья» забила на 72-й минуте и после этого отказалась от высокого прессинга. Испанцы в обороне перешли со схемы 4-3-3 на расстановку 4-5-1 (5-4-1) с низким компактным защитным блоком.

Английский клуб был совершенно не готовым к такому сценарию и в последние 20 минут не создал ни одного момента. Испанская команда уже в добавленное время имела стопроцентный момент, но Луису Муриэлю не хватило самой малости для того, чтобы вырвать победу.

В итоге отметим, что «Ливерпуль» и «Севилья» подарили болельщикам отличный сюжет матча. Так что с нетерпением ждем новых баталий в этой группе.