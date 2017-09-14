На атаку – наплевать! «Локо» и его ничья в Дании

«Локо» не последовал мудрому примеру ЦСКА, повторил за «Спартаком» - начал групповой турнир еврокубков с ничьей. Не худший результат, хотя «Соккер.ру» рассчитывал на большее.

«Локомотив» играл с «Копенгагеном» на ничью?

Давайте сразу ответим на вопрос в лоб, который напрашивается, исходя из содержания матча, в котором железнодорожники уделили преступно мало внимания атакующей игре. Мне представляется, что это никакое не стечение обстоятельств, а запрограммированный Юрием Семиным алгоритм. Рассуждаем, исходя из расстановки сил в группе: выездная игра против «Копенгагена» в теории самый сложный матч «Локомотива» в квартете, ведь два других противника – «Шериф» и «Фастав», не обладают мастерством и опытом датчан. В общем, «Локо» и «Копенгаген» - фавориты группы, матч на поле «львов», ставка Юрия Семина на «непоражение» запросто поддается логическому осмыслению, пусть сам он и говорит: «Хотели большего». Игра в этом не убедила.

Нет, конечно же, если бы выпал шанс выиграть, «Локо» не стал бы морщиться, правда, выиграть проблематично, когда проводишь три четверти времени на своей половине поля. Хорошо, что задачу удалось выполнить, и железнодорожники из скандинавского турне привезут домой очко. Кстати, «Шериф» и «Фастав» обоюдным миролюбием фаворитов не воспользовались и в своем матче тоже обошлись без забитых мячей. Искрометный первый тур в этом квартете выдался, ничего не скажешь. Ну, а «Локомотив» со своим скупердяйским подходом к игре не удивил, только сегодня об этом говорили. На паровозе подвезли еще один пример.

Страх и ненависть. Главная беда клубов РФПЛ

Заглянем в статистку. Ранен, но не убит

Удары (в створ): 10 (2) – 6 (0)

«Марибор» вчера настрелял по воротам «Спартака» в два с половиной раза больше, так что десять ударов «Копенгагена» - это пыль для машиниста. «Локомотив» у своих ворот действовал очень плотно, нужно обратить внимание на количество заблокированных ударов – их было 4, а до Гильерме мяч дошел всего лишь пару раз, да и то – «окровавленным» и с отпечатками наклеек на форме партнеров. Что касается обороны, то команда Юрия Семина грамотно реализовала выездную модель, да и «Копенгаген» не «Реал» или «Манчестер Сити», чтобы ловко взламывать насыщенные редуты. Используя закрытую тактику против команды, которая не имеет превосходства в классе и индивидуально сильных исполнителей в атаке, велик шанс получить желанную ничью. Удручает лишь отсутствие попаданий в створ ворот «Копенгагена» у игроков «Локомотива». Атака железнодорожников в этом матче играла декоративную роль.

Владение мячом: 64% - 36%

Работа на результат, выполнение турнирной задачи – плавали, знаем. На других посмотрели, себя не показали, зато ничью в карман положили. «Копенгаген» ни в коем случае не станем недооценивать, но все-таки как-то досадно, что один из лидеров текущего сезона РФПЛ позволяет команде из Дании владеть мячом чуть ли не в два раза чаще. А в футбол поиграть? Не, не бывает?

Элементы борьбы. Единоборства: 20 – 12; отборы: 10 – 21; перехваты: 8 – 5.

А вот побороться – это вообще-то конек российских команд, но здесь и соперник оказался не лыком шит. «Копенгаген» лучше проявил себя в единоборствах, чаще перехватывал мячи, а что «Локо» совершил в два раза больше отборов, так это легко объясняется содержанием игры. Гости гораздо больше оборонялись, «львы» вынуждены были рисковать, да и потом – упирались в стену из рельсов и шпал у ворот «Локомотива». Другие выставляют автобус, но Юрий Семин точно знает, что грузовой вагон надежнее.

Игрок матча. Вакантно

Горячо жму руку тем, кто получил удовольствие от просмотра матча в столице Дании – хочу, чтобы такие же выдержанные люди управляли страной, вам все по плечу. Но что касается зрелищности, то лучше о ней промолчать – сложно говорить о том, чего нет, поэтому даже отдельного пункта пустоте посвящать нет смысла. Но пришлось задуматься в концовке: а есть ли у этого противостояния герой? Мне обнаружить человека, которого хотелось бы выделить из серой массы, не удалось. В атаке «Локомотив» не играл, а в обороне защищался числом, «Копенгаген», в свою очередь, не сумел забить, а вратари скучали. И кому прикажете посвятить хвалебную оду в такой ситуации?

0:0. Полёт нормальный?

Будет много сравнений ничьи «Локомотива» со вчерашней ничьей «Спартака», тем более по игре ни один из московских клубов не очаровал, хотя проблемы и разного характера. Но, позвольте вставить свои пять копеек, ничья «Локо» - это гораздо больше аналогичного результата «красно-белых». Вывод на поверхности: железнодорожники играли против самого сильного противника в своей группе, а «Спартак» - против самого слабого. Начни команда Карреры с мировой на «Энфилде» или «Рамон Санчес Писхуан» - был бы другой разговор, но ведь спартаковцев в группе Лиги чемпионов впереди ждут встречи с «Ливерпулем» и «Севильей», в то время как подопечные Семина померятся силами с «Шерифом» и «Злином». Поэтому к результату «Локомотива» можно относиться гораздо спокойнее, а потеря очков чемпионом России в Мариборе справедливо вызывает обоюдно заостренные реакции. Да – простите за повтор в семитысячный раз одного и того же – хотелось бы видеть более содержательную игру в исполнении российских клубов в Европе, но ничья в Копенгагене – это действительно начало нормального полета для железнодорожников.