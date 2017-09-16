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Промес - средний, слабый, никакой

сегодня, 15:30

Один из лучших футболистов РФПЛ ничего собой не представляет, по мнению ряда экспертов.  Проверяем теорию и препарируем игру голландца Квинси на «Соккер.ру».

Средний. Тащит проблемных

Ради проверки уровня, на котором вместе с командой вынужден играть голландец, и его влияния проведем маленький арифметический эксперимент. Отнимаем очки, которые Квинси принес «Спартаку» за последние годы и посмотрим, как изменились бы позиции «красно-белых» в таблице. Итак, в первом сезоне Промеса в России москвичи были на почетном шестом месте, отстав от «Зенита» в полтора раза. Из сорока четырех пунктов половину заработали при прямом участии Промеса – речь о голах и передачах, которые изменили результат матчей.

Понятно, за неимением Квинси ставили бы на другого. Так что введем компенсационный коэффициент. Предположим, сменщик вполовину такой же полезный. Тогда вместо шестого места «Спартак» занял бы одиннадцатое в первом сезоне Промеса. Через год с пятого места скатились снова на одиннадцатую позицию. В прошлом году вместо чемпионства получили бы четвертое место. Даже если бы нашли человека, который смог бы приносить половину пунктов, которые дарит Промес. А такого отыскать трудно, ведь фактически от 50 до 60 % успехов «Спартака» в лиге - результат действий голландца в атаке.

Справедливо утверждение, что Промес тащит «Спартак» из второй половины таблицы в первую? С учетом, как много его голов и передач полезные, а не для галочки – однозначно. Для «Спартака» хорошо, что у них Квинси. Но для Промеса плохо, что статус «звезды середняка» - его клеймо в профессиональной среде. Таким футболистам порой ой как сложно перейти на первый план в большой команде. Кстати, если отнять все-все очки, которые принес Квинси «Спартаку» двумя сезонами ранее, то остальные в команде набрали столько же, как вылетевшее в ФНЛ «Динамо». Такой вот уровень команды. Но всегда сложно оценивать короля середняков, ведь может сломаться за круглым рыцарским столом. Особенно если у него в дебютной игре в Лиге чемпионов против «Марибора» ничего не  получилось.

Слабый. Зависит от амплуа

Теперь переходим к сборной, ведь тут находится новая причина пнуть Промеса и усомниться в успешности перехода на уровень лучших клубов АПЛ. В сборной вновь приглашенный Адвокат – у голландцев все настолько плохо, что донашивают тренера за Россией и Сербией, ставит Квинси на левый фланг. Такой себе классический вингер. И там спартаковец зачастую слабый. Стоило Сидибе из сборной Франции поддавить – нет передач от Промеса на форварда, нет движения. Нет ничего. А все потому, что строго слева в полузащите – не лучшая позиция для Квинси. Ему нужна свобода действий, ему надо смещаться правее, искать зоны и возможности для ударов.

Человек привязан к амплуа «свободный художник», а если атлета запихнуть строго на фланг, то польза нулевая. А вот когда болгары дали свободу – Страхил Попов не справился в защите, то Квинси проявил себя. Дику в этот раз хватило ума подстраховать Промеса тройкой напарников с выносливым Блиндом включительно. Поэтому болгарская пародия на игру с тремя центральными оказалось не смешной. Но один успешный матч не значит, что апельсин не кислый и его можно есть. Квинси не тащит свою команду в Россию – там 23 матча и всего 4 мяча, два из которых отправил белорусам, один – Люксембургу.

Так что сборная Голландии, к сожалению, является аналогом сборной России среди элитных национальных команд. У них почти все плохо, и даже выводы, которые сделали после матча против Аршавина девять лет тому назад, не помогли в итоге создать новую машину по коллекционированию побед. Были эпизодические успехи, могут лучше, но не получается и у Промеса, и у его команды. И если в «Спартаке» ему все можно, поэтому откровенно плохо голландец играет сравнительно редко, то в сборной становится понятно, в чем Квинси не похож на элитного футболиста.

Не умеет работать на позициях, которые ему не очень подходят, а команде необходимы. Как в Санкт-Петербурге – был без мяча, хотя и по всему периметру атаки открывался. Как против ЦСКА – с бессмысленной привязкой к левой бровке. Или как против «Марибора» - под прессингом, с вытеснением подальше от линии штрафной, в район классической позиции Иньесты. У Промеса амплуа – «лидер атаки, не скованный тактикой». Такой футболист не всем подходит, и особенно плох, если соперник не робкого десятка. Успешный Промес однообразен, но его повторяемость не такая опасная для соперника, как самых больших звезд.   

Никакой. Боится прессинга

Без пространства Промес играет хуже, что давно известно. Ему надо разогнаться, чтобы получилось преимущество. Следовательно, в неудачных матчах вы видите в основном дальние удары Квинси – такие себя по эффективности, тут Булыкин прав. И самое важное – как только Промес теряет темп и настроение, даже из выгодных позиций бьет плохо. В Мариборе подобрался к чужим воротам максимум на шестнадцать метров, то есть даже норматив классического вингера не выполнил. Не умеет убрать всех на фланге, дойти до лицевой и сделать прострел назад под удар по диагонали.

Против ЦСКА – та же картина, все три удара вообще из-за пределов штрафной площади. Конечно, голландец – один из самых милых и приятных футболистов в РФПЛ. Не моргает, когда врет о клубном патриотизме, поскольку не обманывает - почему-то вправду полюбил «Спартак». Он не уходит от борьбы, ведь утверждение о боязни прессинга не стоит воспринимать буквально – среди самых результативных футболистов РФПЛ никто не дерется за мяч так активно, как голландец. Но если попадается соперник, способный вытеснить Промеса подальше от штрафной, а еще лучше – закрыть его на левом фланге, то спартаковец не представляет большой угрозы.

Даже в Хабаровске, где его команде давали создавать моменты, зрители увидели шесть ударов Квинси из-за штрафной, и только один – из ее пределов. То есть перед нами коллекционер ТТД, а не игрок, который с непревзойденной легкостью входит в штрафную, обладает инстинктом форварда-убийцы, когда нужно, и легко справляется с плотным прессингом. Даже защитники «СКА-Хабаровска» или «Марибора» способны вытеснить Промеса за пределы штрафной площади, не допустить его голы и передачи. Время от времени Квинси надо поддерживать физически из глубины – чего Комбаров и Глушаков сделать не в состоянии, чтобы увидеть идеальный футбол от лидера «Спартака».

Так что не стоит перечислять то, в чем крут Промес – никто и не отрицает, что без него чемпион утонул бы на дне. Но даже в чемпионском сезоне от Реброва и Кутепова в первом круге, от Фернандо – всегда, от Глушакова – в моменты, когда надо было соорудить голы из ничего, и от Зе Луиша, когда приходилось навязать борьбу в атаке, зависело не меньше, чем от Промеса. В отдельных случаях даже больше. У голландца замечательная статистика – 101 игра, 50 голов за нынешний клуб. 19 голевых передач только в чемпионате России. Но в этом и загвоздка. Квинси не очень хорош именно в том, чем обычно занимаются представители его амплуа – в игре на форвардов.

Он сам нападающий, постоянно бьет по воротам, если может. При этом не Роналду и не Месси, чтобы идеально оценить и выбрать момент. Квинси до сих пор остался в РФПЛ, поскольку ни один тренер солидного клуба топ-5 не увидел в нем человека, который прекрасно работает в сложных матчах. Любой сильный скаут подтвердит вам – в «Ливерпуль» и клубы такого уровня амбиций не берут людей, которым не хватает характера переломить ход сложной битвы. А ни в сборной, ни в «Спартаке», когда соперники устраивают похороны надежд прессингом, Промес не может прыгнуть выше планки лучшего игрока крепкого середняка чемпионата России, который раз в шестнадцать лет стал золотым медалистом.

Квинси не суждено вырасти в большую звезду?

Промес для «Спартака» - огромная и случайная трансферная удача. «Спартак» для Промеса – тюрьма. Очень высокие шансы никогда не стать вторым Роббеном. Не буквально, конечно, Квинси не соберет в досье игру за «Челси», «Реал» и «Баварию», но по наглости, умению победить любого и успешности надо стремиться именно к уровню Арьена. У Роббена ведь за карьеру 27 трофеев, не считая медалей со сборной, у Промеса – 2. Если здоровье и профессионализм позволят Квинси играть на оборотах Арьена до тридцати трех лет, то ему уже сейчас надо делать рывок в большую лигу.

А пока не хватает желания обыгрывать всех и каждого в любой ситуации, даже когда «Спартак» ошибается. «Зенит», «Локомотив», «СКА-Хабаровск», ЦСКА, «Уфа», «Динамо» - только в этом сезоне Промес делал, что мог, а его команда не побеждала. И даже когда играет со слабым «Марибором», то ставит на примитивные удары. А потом не может объяснить тренеру, что не указывал на травму при замене. Представьте, что в схожей ситуации меняют Роналду, хотя еще есть время вырвать победу – португалец не ушел бы с поля. А Квинси поступил иначе - претензии к тренеру высказал уже после ухода. Иногда он как «Спартак» - готов на ничью с «Марибором».

Но чаще всего Квинси намного лучше, веселее и мощнее, чем его команда. И при этом не идеален. Оцените любопытный факт – из 164 атак «красно-белых» нового сезона только 7.9 % были быстрыми. Промес вправду любит игру на чистых мячах, резкий отбор и контратака – не его стиль и не стиль «Спартака», чаще увязают в плотной обороне. Так что Промес не столько перерос РФПЛ – не всегда получается показать себя в центральных играх, причем ошибки повторяются, столько перерос «красно-белых». Теперь у Квинси четыре явных попытки вырваться из «Спартака» - против «Ливерпуля» и «Севильи».

Но сейчас скауты смотрят не только центральные матчи. И пока, если убрать из комментария Канчельскиса про Промеса эпатаж про «ни-че-го» и «скушают за пять копеек», стоит признать – когда на Квинси серьезно давят позиционно, или когда Каррера ошибается с тактикой, предлагая неудобные для голландца позиции – Промес не похож на будущего лидера ведущего клуба АПЛ. Он как невыполненное обещание – должен заиграть на элитном уровне, но до двадцати пяти лет не получилось. Может быть, завтра? Может быть, против «Ливерпуля» и «Севильи» выстрелит?

Было бы здорово, ведь хотелось бы увидеть, как Промес заиграет и даже завоюет серьезные трофеи, как это сделал Видич в МЮ. Лучшие должны идти на повышение, а пока Квинси сдерживают его минусы, поработать с которыми в «Спартаке» не в состоянии. Ни лучших напарников (привет Дмитрию Комбарову), ни поставленной на годы игры голландец в Москве не дождется. Так что, вполне вероятно, критика связана и с тем, что «Спартак» ничего больше дать Промесу не может, впрочем, как и современная сборная Голландии. Тогда самые важные инструкции он получит в следующем клубе.

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Все комментарии
kingoffam
сегодня в 16:08
Не смог заставить себя дочитать до конца.Промес не великий,но сравните его статистику со статистикой Халка.А ведь у того были партнёры помастеровитее спартаковцев.Но ведь это нужно 2 и 2 сложить,а у автора проблемы с арифметикой.А неудачные матчи и у Месси бывают.
gera64
сегодня в 15:59
Стасик регулярно гадит на Спартак, видимо его каким то образом обидели и он так самоутверждается. Если середняк выигрывает чемпионат, то кто тогда все остальные. Все остальные наши команды, играющие в Европе, за исключением бомжей, выглядят примерно также. Так что 96и можно кинуть в любую команду, только зачем?
d_fincher
сегодня в 15:56
Есть ли у Вас такое, что прочитав название статьи, Вы уже знаете, что автор - Горин?
Zimka
сегодня в 15:50
Обычный бегунок, когда прикрывают в важных матчах сразу теряется.
ziborock
сегодня в 15:37
Время покажет! А на данный момент Промес в РПЛ лучший!
Лестер 13 рус
сегодня в 15:36
Нормальный нап,жаль что в спартаке играет
Вася Васильев
сегодня в 15:33
Нулевой!
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