Главный конкурент. В чём ЦСКА лучше «Зенита»

Перебрав поражений, «армейцы» отпустили «Зенит», но команда Ганчаренко до сих пор готова бороться за чемпионство, что и показала «Соккер.ру», обыграв «Ростов».

ЦСКА заметно сыграннее «Зенита»

Открывающий пункт сразу объясняет, как «армейцы» на фоне усталости сумели переиграть «Ростов», который готовился к матчу неделю. В мире полно команд, которые тратят сотни миллионов евро на новых футболистов, если собрать вместе два последних сезона – даже «Зенит» потратил больше сотни. Но при этом из четырех последних сезонов Лиги чемпионов три выиграл «Реал», а состав Анчелотти от состава на последний финал Зидана отличается на три позиции, и то – Иско в первом случае вышел на замену.

А четвертый финал, как знаем, взяла «Барселона» - очень сыгранная команда. Проигрывали «Атлетико» и «Ювентус» - давно вместе, так что вопрос наигранного времени актуален в любому турнире. Вот и ЦСКА, хотя обычно не претендует на успехи в Лиге чемпионов, за счет опыта обороны, за счет наигранности связок и понятности опережал «Зенит». И в этом сезоне команда Манчини, собранная заново – в основе может быть сразу восемь человек, которые пришли зимой и летом, оказывается аутсайдером. Обязательно полезут те же проблемы, что у «Ростова» - нестыковки в тактике и провисы по конкретным новичкам неизбежны. Не только по Маммане или Дриусси.

«Армейцы» намного лучше ведут борьбу

ЦСКА физически крепче, так что превосходство читается. Одна из больших игровых проблем «Зенита» - уходят от борьбы. Умеют держать мяч, но это даже «Спартаку» под силам против слабого соперника, а где сейчас «красно-белые» в таблице? Так что ЦСКА, у которого показатели по отборам такие же, как у чемпионов России, и заметно выше, чем у «Зенита», могут считать себя коллективом, который борется и побеждает. Разумеется, у Ганчаренко тоже есть проблемы. Хроническая усталость сказывается, по перехватам ЦСКА и «Зенит» идут вровень.

Но у ЦСКА есть линия обороны, где каждый хорошо толкается, как Иванович. И на стандартах опасен не только Василий Березуцкий. У «армейцев» закрыта опорная зона, а у «Зенита» одна из ключевых проблем – не получается вписать в лимит и любимую схему Манчини сильного разрушителя по образу и подобию Вернблума. Так что ЦСКА объективно лучше работает при прямой борьбе. Кроме того, у «армейцев», невзирая на статичную игру тройки полузащитников при позиционных атаках соперника, нет проблем с вовлечением в оборонительную работу всех и каждого. Дзагоев и Головин трудятся в защите, у Ерохина и Дриусси получается хуже. А у Ригони может не получиться вовсе.

Ганчаренко уже выбрал окончательную схему

Круто, что «Зениту» в первом туре Лиги Европы достался «Вардар». Не тот, что выбивал ЦСКА – слишком много лет прошло, чтобы обзывать их победителями «армейцев». В результате Кокорин вынес бедного аутсайдера группы. Но Манчини никогда бы не применил ротацию, если бы начинал групповой этап Лиги чемпионов в Лиссабоне. Потому что он до сих пор не уверен в запасных схемах, а ничьи в последних турах заставляют сомневаться в правильности основной.

«Зенит» не смог обыграть «Ростов», ЦСКА ростовчан обыграл. «Зенит» не так давно, хотя и в другом составе, не обыгрывал «Бенфику». «Армейцам» повезло, но они ведь справились. Кроме того, у ЦСКА просто не может быть тактических недомолвок и крупных задач, кроме кадровых, а Манчини и исполнителей правильных необходимо выбрать, и не сомневаться в правильности тактики. Схема «4-4-2» позволила собрать на старте чемпионата больше пунктов, чем у ЦСКА, однако разве есть сомнения, что «Зенит» обязательно оступится в будущем? «Армейцы» же наоборот способны набирать форму и провести ударный второй круг – им не привыкать.

ЦСКА лучше понимает свои минусы, чем «Зенит»

Ганчаренко меняет защитников, чтобы были свежее. Поменял местами Василия Березуцкого и Васина по ходу сезона. Видоизменяет задачи Головина, который постоянно растет. По Витиньо тоже можно сказать пару хороших слов – нестабильный парень, но куда сильнее и полезнее, чем раньше. Так что идет точечная наладка, а так что Акинфеев знает, где его слабые места, что Дзагоев или Щенников – «армейцы» себя понимают. Да и тактически схему выбрали, ее минусы знают.

Сказать то же самое о «Зените» нельзя, поскольку возьмите даже Кокорина. Откуда мы можем знать, как долго он продержится? Александр никогда не играл так сильно, как сейчас, ему не двадцать лет, а своих минусов и широту собственных возможностей, не знает даже он. При этом в команде полно новичков, каждый со своими тараканами, и даже «старички» - Шатов и Дзюба, например, могут быть недовольны текущим положением дел. Следовательно, Манчини надо исключить из уравнения десятки минусов. Ганчаренко объективно проще, ЦСКА лучше изучил свою историю болезни.

У «армейцев» – чемпионский опыт и темперамент

У Игоря Акинфеева и Василия Березуцкого по шесть чемпионских титулов. А теперь вопрос. Сколько чемпионских званий у Дзюбы и Кокорина? Опыта у ЦСКА больше, а у зенитовцев или не было в жизни чемпионских званий, или же они неудачно пытались их завоевать, что всегда бьет по психологии. Иванович тут стоит особняком, Кришито – человек опытный, но ему не стоит тягаться даже с Дзагоевым по пройденному пути – как в сборной, так и в клубе. Так что это преимущество ЦСКА невозможно оспорить.

И оно важное, поскольку именно на опыте «армейцы» со Слуцким становились чемпионами. Они никогда не считались самыми богатыми. Никогда не обладали широчайшими возможностями во всех смыслах. Но выигрывали. Кроме того, чемпионский характер подразумевает уважение к соперникам, чего обычно не хватает «Зениту». Вспомните тех, кому ЦСКА уже проиграл – «Локомотиву» в дерби, «Рубину» Бердыева и «Ахмату» не без участия арбитра и Васина. Нигде здесь не было недооценки соперника.

А «Зенит» явно недооценил «Бней-Иегуду» в Лиге Европы, как позже и «Утрехт». Также в чемпионате России едва не проиграли «Рубину» - спаслись на последних секундах, потеряли очки против «Урала» и «Динамо». То есть не в дерби, не с лидерами, без участия арбитров. Так что на характере собирать победу за победой у «Зенита» пока не получается, а ЦСКА, даже если перебрал обидных поражений, такой же, как в чемпионские годы, не хуже. Судя по тому, что у «Краснодара» слишком много пятниц на неделе, они себя будущими чемпионами не считают. А «Локомотиву» может не хватить энергии на ровный сезон, как и «Ростову».

Плюс «Спартак» не в лидирующей тройке, как планировал. Получается, что ЦСКА по-прежнему является главным конкурентом «Зенита», ведь умеют не только тактически порадовать, но и стратегически все рассчитать лучше, чем клуб из Санкт-Петербурга. Манчини даже не выучил пока, как его команда отреагирует на серию неудач с поражением в чемпионате, а Ганчаренко посмотрел матч «Зенита» и «Ростова» и придумал, как обыграть хитрого Кучука. Так что с нетерпением ждем 22 октября – в этот день в Москве «Зенит» может встретить соперника, который умеет быть чемпионом России вопреки любым доводам и обстоятельствам.