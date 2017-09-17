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Трансферная битва. «Челси» vs «Арсенал»

сегодня, 18:38

«Соккер.ру» приходит к неожиданному выводу после нулевой ничьей на «Стэмфорд Бридж»! Оцениваем трансферное мастерство футбольных клубов на примерах основ на дерби.

Тибо Куртуа - Петр Чех

В этой паре Чех дороже, но если забрать сэйвы Петра, его подсказки по ходу матча и спасения, то Венгер мог бы потерять место в четверке еще раньше. Но и Куртуа – один из лучших вратарей лиги, не случайно чемпион Англии и вытеснил Чеха в Лигу Европы.

Чей трансфер выгоднее? Ничья, оба вратаря оправдывают стоимость. Сейчас нельзя взять голкипера уровня молодого Куртуа за 9 млн. евро, а 14 млн. евро за Чеха – адекватные деньги.  

Маркос Алонсо - Сеад Колашинац

Примеры удачных трансферов, но с разным подходом. Колашинаца взяли бесплатно, за Алонсо заплатили 23 миллиона евро. У испанца сложное прошлое, но светлое настоящее, ведь у Маркоса многое получается в составе Конте. Сеад не так однозначен, но неплох.

Чей трансфер выгоднее? Ничья, сделки разные по стилю, но игроки приходятся ко двору.

Давид Луис - Шкодран Мустафи

Купили Луиса за 25 млн. евро, продали ПСЖ за 50, забрали за 35. Итого – 10 миллионов евро разницы и чистых вложений в возвращение. А Мустафи достался «Арсеналу» за 41 млн. евро и не всегда играет прекрасно, хотя и чемпион мира.

Чей трансфер выгоднее? Ничья, ведь Луис и Мустафи – одного поля ягоды. То шикарно сыграют, то провалятся…

Гэри Кэйхилл - Лоран Косьельни

Сравниваем трансферы капитанов. Оба игрока и важны для своих команд, и нет - без них иногда обходятся. Поэтому отдаем предпочтение мировой, и тому, кто дешевле – Кэйхиллу, и тому, кто в лучших матчах заметно влияет на «Арсенал» и тоже является капитаном - Косьельни.

Чей трансфер выгоднее? Ничья, недорогие и важные покупки для клубов-соседей.

Сезар Аспиликуэта - Начо Монреаль

Можно сказать, что оба испанских универсала – изначально фланговые защитники, сейчас играющие в центре, приносят пользу благодаря цепкости. Однако Сезара можно выделить из-за мастерства. Аспиликуэта просто выше классом, чем Начо. Плюс – игрок «Челси» дешевле.

Чей трансфер выгоднее? Победа «Челси», купили более сильного универсального игрока дешевле.

Виктор Мозес - Эктор Бельерин

Формально Бельерин – воспитанник «Арсенала», вовремя своровали молодого испанца из школы «Барселоны». За Виктора «Уигану» пришлось заплатить, но трансфер, который называли бессмысленным, помог в чемпионском сезоне.

Чей трансфер выгоднее? Победа «Арсенала», ведь есть бонус - за контракт Бельерина в будущем хорошо заплатят, за Мозеса – вряд ли.

Сеск Фабрегас - Аарон Рэмзи

Странные ребята, правда? Зато удобно сравнивать. Сеск пришел за большие деньги, отдает голевые, но не играет так, как в юности в «Арсенале». А Рэмзи жутко нестабильный и не всегда удачно работает в опорной зоне. Зато валлийца взяли за маленькие деньги – выгодно, и сегодня он нормально отыграл, лучше Сеска.

Чей трансфер выгоднее? Ничья, обе покупки и полезные, и странные одновременно.

Н'Голо Канте - Гранит Джака

Угадайте с одного раза, какой из этих опорников дороже. Конечно же, Джака – за Гранита отвалили 45 млн. евро. Однако если говорим о качестве игры и об умении избегать ошибок, то победителя найти просто.

Чей трансфер выгоднее? Победа «Челси», Джака чемпионство «Арсеналу» не приносил, а Канте – дважды чемпион Англии с «Лестером» и новым клубом.

Педро Родригес – Дэнни Уэлбек

Испанец обошелся своей команде чуть дороже, чем Уэлбек, зато к нему вопросов меньше. Пусть не суперфутболист, но квалифицированный, пашет хорошо. Сегодня только сыграл плохо, но Уэлбек ведь то травмированный, то ошибается – Педро выгоднее.

Чей трансфер выгоднее? Победа «Челси», Педро за два сезона забил больше, чем Уэлбек за три года в «Арсенале».

Виллиан - Алекс Айвоби

Снова воспитанник «Арсенала» против покупки. Но на этот раз не похож Айвоби на человека, за которого «Ливерпуль» заплатит столько, как за Окслейд-Чемберлена. Виллиан тоже не самый крутой инсайд – к нему масса вопросов, но опять же – бразилец забивает 12 голов тогда, когда Айвоби отличается четыре раза.

Чей трансфер выгоднее? Ничья, поскольку Виллиан не играет настолько здорово, чтобы игнорировать бесплатность воспитанника.

Альваро Мората - Александр Ляказетт

Самые дорогие футболисты в истории «Челси» и «Арсенала» стартовали по-разному. Мората сразу прижился и начал диктовать свой стиль в атаке. Осталось дождаться Азара и могут пойти голы не только головой. А вот французу сложно, Озил и Санчес ведь не обязательно останутся в «Арсенале», не всегда играют, поддержки – ноль.  

Чей трансфер выгоднее? Победа «Челси», Ляказетт пока не заиграл, Мората – уже помогает.

Результат баттла. «Челси» 4:1 «Арсенал»

«Аристократы» делают более умные и выгодные для себя покупки. Но выходим на неожиданный вывод - пять из девяти игроков стартового состава «Арсенала», за которых Венгер все-таки платил деньги, дороже, чем их коллеги по позициям из «Челси». Пять из девяти! А суммарно получается, что состав Конте дороже состава «Арсенала» менее чем на 20 %, и то – лишь из-за воспитанников Бельерина и Айвоби.

А так средняя цена одного купленного игрока «Челси» - 24 млн. евро, тогда как у «Арсенала» - 22.4. Разница небольшая, а если добавить Озила (не играл из-за травмы) и Санчеса – еще 90 млн. евро, то получим, что Арсен тратит на игроков для оптимальной основы в среднем больше, чем «Челси»! Зря «канониры» годами жалуются, что не могут тягаться по трансферам с конкурентами и поэтому сливают сезоны. Чемпионская основа «Челси» собрана за меньшие деньги, ведь Мората появился летом.

«Арсенал» платил под 50 млн. евро за Озила, а «Челси» покупал молодого Азара на пятнадцать дешевле. Но раз у «канониров» столько людей или дороже, чем футболисты соседа, или не критично дешевле, не удивительно, что с шестой попытки Арсен не проиграл в гостях в дерби. Удивительно скорее, как «Арсенал» не реализовал потенциал своих дорогих игроков, еще и постоянно прибедняется. При этом перевес «канониров» по цене футболистов отдельных позиций не значит, что Канте хуже Джаки, если дешевле.

И наоборот – Мората может принести намного больше голов, чем Ляказетт, компенсируя дороговизну контракта. Проще говоря, Венгер тоже выбросил сотни миллионов евро, как и соседи, а в результате без чемпионства. И не проиграл в гостях «Челси» впервые за пять лет и шесть матчей. При этом назвать игру Арсена уверенной попыткой победить в дерби не получается – у «канониров» всего два удара в створ, не считая незаконную попытку Жиру. Может, дело не в бюджетах или тратах на трансферы? 

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Chelseaman
сегодня в 19:28
и че меня все время тянет читать тут авторские статьи. более бестолкового графоманства сложно сыскать во всем интернете
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