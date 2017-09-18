Азиатский квартет

В Европе стартовали еврокубки, а в Азии скоро станет известен победитель главного клубного турнира. Блогер «Соккер.ру» Варуж Бабаян рассказывает о четверке претендентов.

Трое «красных» и лидер-одиночка... Кто из них победит в главном клубном турнире Азии? Предлагаем вместе посмотреть, что из себя представляют эти команды, и, может быть, Вы определитесь - кто будет Вашим фаворитом из этого квартета.

«Аль-Хиляль»

Прозвище: Ал-Заеем (Лидеры)

Основан: 15 октября 1957

Стадион: Стадион им. короля Фахда (вместимость 70 000)

Тренер: Рамон Диас (Аргентина)

Стоимость состава: 30,8 млн евро

Чемпион и один из самых титулованных клубов Саудовской Аравии «Аль-Хиляль» становился победителем различных международных турниров: Лиги чемпионов АФК(дважды:1997,2000), Кубка обладателей кубков Азии, Суперкубка Азии, Арабской Лиги чемпионов... В составе арабского клуба играют в основном представители королевства. Есть много представителей сборной Саудовской Аравии, которых увидим в следующем году на полях России. Но лидерами команды являются легионеры Омар и Карлос Эдуардо. Первый - сирийский нападающий, а второй- бывший полузащитник «Порту» и «Ниццы». Карлос был лучшим футболистом чемпионата сезона-2016/17. Есть еще нападающие Бритос из Уругвая и венесуэлец Ривас. А запасной вратарь - это ветеран Аль Хабси из Омана, который более 10 лет играл за английские клубы («Болтон», «Уиган», «Рединг»)

Прогноз: выйдет в финал. Арабский клуб на данный момент просто выглядит более сильным, чем их соперники из Ирана. Маловероятно, что смогут выиграть главный клубный трофей Азии, несмотря на то что их соперниками будут японцы или китайцы. Плюс, чемпионат Саудовской Аравии стартовал недавно, а чемпионаты Китая и Японии, наоборот, уже пересекли экватор, и команды из этих лиг на данный момент более сыграны.

«Персеполис»

Прозвище: Красные

Основан: в декабре 1963 года

Стадион: «Азади», Тегеран (вместимость 78 000)

Тренер: Бранко Иванкович (Хорватия)

Стоимость состава: 15,1 млн евро

Самый дорогой игрок: Мехди Таремы (2 млн евро)

«Персеполис» является одним из самых титулованных и сильнейших клубов Ирана. Примечательно, что как и другие клубы из нашего квартета, тегеранский клуб обладает самым дорогим составом в своем чемпионате. Как и у саудовского коллектива ,в составе иранского клуба играют в основном представители Ирана. Есть много представителей сборной Ирана, которых тоже увидим на ЧМ в России. Из них выделяется нападающий Мехди Таремы и полузащитник Ахмадзаде. Легионеров мало, а в основной состав попадает только нигерийский нападающий Гудвин Менса.

Прогноз: не смогут пройти «Аль-Хиляль». Чемпион Ирана в четвертьфинале главного азиатского турнира обыграл другого саудовского «гранда»- «Аль-Ахли». Однако, поверьте, «Аль-Хиляль» соперник посерьезнее. Но парни из Тегерана упертые, так что, ближневосточная дуэль будет жаркой.

«Урава Ред»

Прозвище: Красные

Основан: в декабре 1950 года

Стадион: «Сайтама 2002» и «Урава Комаба», (вместимость: Сайтама- 63 700, Комаба-21 500)

Тренер: Михало Петрович (Австрия)

Стоимость состава: 23,7 млн евро

Самый дорогой игрок: Шусаку Нишикава (2 млн евро)

У победителя Лиги чемпионов АФК 2007 года вполне опытный и серьезный состав. Вратарь Нишикава, защитники Макино, Эндо, полузащитник Кашивагаи, нападающий Короки - все они представители сборной Японии, и некоторых из них мы тоже увидим в России в следующем году. Короки на данный момент - лучший бомбардир Джей Лиги (17 голов). Есть ветераны: полузащитник Юки Абэ и словенский нападающий Златан Любиянкич, в обойме у главного тренера Петровича есть еще бразильский нападающий Рафаэль и быстроногий японец Муто. Так что у австрийского тренера вполне боеспособная команда

Прогноз: японцы слишком нестабильны. В первом четвертьфинальном матче они проиграли другому японскому клубу «Кавасаки Фронтале» со счетом 3-1. Но в ответном матче «красные» проявили характер и обыграли «дельфинов» со счетом 4-1. Все таки вряд ли характер поможет обыграть китайцев и выйти в финал

«Шанхай» СИПГ

Прозвище: Красные орлы

Основан: 25 декабря 2005

Стадион: «Шанхай» (вместимость 57000)

Тренер: Андре Виллаш-Боаш (Португалия)

Стоимость состава: 58,3 млн евро

Самый дорогой игрок: Оскар (22 млн евро)

Самая молодая команда из нашей четверки. Но китайский клуб обладает самым дорогим составом во всей Азии. Тренирует команду португалец Андре Виллаш-Боаш. Помните его? Да, тот тренер, который тренировал «Зенит». За эту команду играют бразильцы Оскар, который перебрался в Поднебесную из «Челси», нападающий Элкесон и наш знакомый Халк, который опять объединился с португальским тренером в прошлом году. В полузащитe есть еще один наш знакомый - Одил Ахмедов. Все они игроки основного состава. Но, на данный момент, самым опасным и ценным игроком команды является... Ву Лэй. Китайский атакующий полузащитник - лучший бомбардир команды (17 голов), настоящий лидер. Он очень техничен, быстр и умен. Не зря его считают лучшим китайским футболистом последних пяти лет, а в прошлом году он был в тройке лучших футболистов Азии. Не исключено, что если китайский клуб выиграет турнир, именно его признают лучшим футболистом года в Азии.

Прогноз: самый дорогой состав, самый крутой тренер, бразильское супертрио... главный претендент на победу в турнире. Да, шанхайцы еле прошли другой китайский клуб из Гуанчжоу (5-5 по итогам обоих поединков, переиграли в серии послематчевых пенальти), но кто бы ни был их соперником в финале, шансы у китайцев выше, чтоб взойти на престол...

Что дает нам этот турнир. Во-первых, зрелищность (в среднем 4 гола за игру). Во-вторых, как минимум 10-15 футболистов из нашего квартета мы увидим на домашнем ЧМ 2018. В-третьих, старые знакомые Халк, Ахмедов и новые лица в большом футболе.

Ну вот и все... смотрите футбол, читайте наши интересные статьи на «Соккер.ру», наслаждайтесь этой великолепной игрой, и самое главное, - будьте здоровы.

ВНИМАНИЕ! Прогноз, мнение о составе и об отдельных игроках - исключительно субъективное мнение автора, которое может не совпадать с Вашим.