Народное мнение. «Зенит» - фаворит, Неймар без «Золотого мяча»

«Соккер.ру» призывает пользователей активнее принимать участие в наших опросах, ведь они позволяют увидеть картину предпочтений читателей целиком. И что же вам нравится?

Кубок Конфедераций

В июне вы четко определили будущего победителя Кубка Конфедераций: несмотря на то, что немцы ехали на турнир в Россию без своих главных звезд, читатели «Соккер.ру» называли сборную Германии главным фаворитом (42%), и это подтвердилось. Как и мнение 47% респондентов, проголосовавших за то, что сборная России прекратит борьбу на Кубке Конфедераций после группового раунда. Любопытно, что при этом почти 60% после турнира признали выступление сборной России неудачным.

Кубок Конфедераций стал первым официальным турниром ФИФА, на котором применялась система видеоповторов, обсуждение которой стало одной из главных тем футбольного лета. Абсолютное большинство читателей «Соккер.ру» поддерживает это нововведение: 38% сказали, что с повторами стало «намного лучше», а 35% считают идею правильной, но пока не идеально реализованной. В категории «баба Яга против» 17% проголосовавших пользователей, назвавших видеоповторы ерундой.

Ну, а еще выступление сборной России на Кубке Конфедераций предоставило возможность спросить о доверии к тренеру национальной сборной. Сторонников Черчесова (31%) на «Соккер.ру» оказалось почти вдвое меньше его противников (59%), а 10% не смогли ответить на вопрос, хотят ли они и дальше видеть Станислава Саламовича на тренерском мостике сборной России.

Предсезонные прогнозы. Не всегда в «яблочко»

Межсезонье – время прогнозов, поэтому мы задавали многие интригующие вопросы, ответы на многие из которых сейчас уже известны. В июне спрашивали, какой клуб потратит наибольшую сумму на укрепление состава. В голосовании приняли участие более четырех тысяч читателей «Соккер.ру», и 38% указали на «Манчестер Юнайтед». Но подтвердилась правота 826 человек (21%), поставивших на «Манчестер Сити». И очевидно, никто не ожидал такой щедрости от ПСЖ, набравшего всего лишь 2% голосов.

До масштабных летних закупок «Зенита» перспективы питерцев в сезоне-2017/2018 казались смутными. Только 23% верили в чемпионский титул, большинство – 45%, выбрало формулировку «борьба за тройку призеров», а 30% опрошенных решили, что «Зенит» финиширует за пределами пьедестала почета. Ситуация не то чтобы кардинально изменилась после прихода на тренерский мостик Роберто Манчини и ряда сильных игроков: чемпионство – 29%, зона Лиги чемпионов – 36%, остальные видели «Зенит» еще ниже, либо затруднялись ответить (5%).

РФПЛ. «Зенит» - фаворит сезона

Зато когда дело дошло до выборов фаворита РФПЛ «Зенит» с 34% выскочил в лидеры. Следом расположились «Спартак» (27%) и ЦСКА (21%). После уверенного старта и осечек конкурентов «сине-бело-голубые» укрепили свой фаворитский статус, 46% респондентов высказались за то, что «Зенит» придет к зимнему перерыву в чемпионате на первом месте. 16% продолжали верить в «Спартак», 13% отдали голоса за ЦСКА, а 10% отреагировали на уверенную игру «Локомотива» на старте чемпионата.

Еврокубки. «Реал» в третий раз выиграет Лигу чемпионов

«Спартак» и «Локомотив» по итогам прошлого сезона получили прямые путевки в групповые раунды европейских турниров, а ЦСКА, «Зениту» и «Краснодару» предстояло выдержать испытание квалификацией. Логично, что мы поинтересовались: кто из этих команд попадет в основные сетки Лиги чемпионов и Лиги Европы? 74% опрошенных читателей «Соккер.ру» записались в оптимисты и верили в успех всех трех российских клубов одновременно, но победили 11%, которые предвидели осечку кубанских «быков».

После жеребьевки групповых этапов задали вопросы о судьбе российских клубов. Как ЦСКА и «Спартак» выступят в Лиге чемпионов? Больше всех (26%) набрал вариант, что оба московских клуба займут третьи места в своих квартетах и пробьются в Лигу Европы. Впрочем, тут серьезный разброс голосов, так что смотрите сами.

Еще был задан следующий вопрос: какой российский клуб наиболее успешно выступит в еврокубковом сезоне 2017/2018? 58% считают, что «Зенит», 22% - за ЦСКА, 11% - за «Спартак», а «Локомотиву» честь оказали только 6% опрошенных пользователей.

Кроме того, читателям было предложено назвать будущего победителя Лиги чемпионов. Мадридский «Реал» под руководством Зинедина Зидана, видимо, выглядит настолько убедительно, что большинство – 27% пользователей, принявших участие в голосовании, отдают победу «сливочным». В тройку фаворитов угодили также «Барселона» (17%) и ПСЖ (15%). Больше никто не преодолел десятипроцентный рубеж.

Европейские чемпионаты. МЮ, «Реал» и «Ювентус» - в чемпионы!

Простой вопрос: кто станет чемпионом? Вот какую картину получили в Ла Лиге, АПЛ и Серии A.

Чемпионат Испании. 1. «Реал» (71%). 2. «Барселона» (22%). 3. «Атлетико» (5%).

Чемпионат Англии. 1. МЮ (29%). 2. «Ман Сити» (22%). 3. «Челси» (18%), а 3% ждут новой сенсации а-ля «Лестер»!

Чемпионат Италии. 1. «Ювентус» (59%). 2. «Милан» (22%). 3. «Интер» (6%).

Личное. Кокорин результативнее Смолова, Неймар и «Золотой мяч»

Уверенная игра Александра Кокорина под руководством Роберто Манчини вкупе с травмой Федора Смолова на старте сезона заставили вас поверить в то, что форвард «Зенита» забьет больше голов в нынешнем чемпионате России. 57% сделали ставку на воспрянувшего зенитовца, только 28% - на лучшего снайпера двух предыдущих первенств. На данный момент у Кокорина 7 забитых мячей в десяти встречах, Смолов поражал ворота соперников «Краснодара» четырежды, но забил свои мячи в четырех матчах.

После первых неудач «Спартака» на старте сезона интересовались вашим мнением о будущем Массимо Карреры в московском клубе. Сменят ли итальянца по ходу сезона? Тогда 69% ответили веским «нет», 27% не видели ничего необычного в увольнении тренера-чемпиона. Наверняка сейчас расстановка сил поменялась, в отставку Карреры поверить не так уж сложно.

И, наконец, данные по самому свежему вопросу: когда самый дорогой футболист планеты Неймар получит «Золотой мяч»? Большинство пользователей «Соккер.ру» проголосовало за вариант «никогда» - 42%. Но все же 56% опрошенных верят, что бразильцу по силам получить главную индивидуальную награду мирового футбола. Правда, расхождение по срокам серьезное. 24% дают Неймару год-два, такое же количество респондентов говорит, что форвард ПСЖ выиграет заветный приз в ближайшие три-четыре года, остальные 8% отодвигают триумф Неймара на поздние годы карьеры.