Дисциплинированная Англия. События пятого тура АПЛ

Блогер «Соккер.ру» Александр Ярёменко рассматривает перипетии пятого тура АПЛ, предоставившие лишний повод понять — борьба в этом сезоне будет жаркой!

После матчей первого тура «Арсенал» - «Лестер» (4:3), «Уотфорд» – «Ливерпуль» (3:3) и «Челси» – «Бернли» (2:3) могло показаться, что в современном чемпионате Англии клубы не способны обороняться на высоком уровне. Но уже в центральном поединке второго тура «Тоттенхэм» и «Челси» продемонстрировали, насколько прагматично могут действовать английские команды. Они полностью нивелировали сильные стороны друг друга, поэтому опасных моментов в матче практически не было.

В первых четырех турах нового сезона команды, которые забивали первыми, зачастую демонстрировали прекрасную игру в обороне и не пропускали голов. В пятом туре Английской Премьер-Лиги было зафиксировано пять ничьих, три из которых были без голов. Почти все команды показали очень дисциплинированную игру в обороне. Даже «Эвертон», который пропустил четыре гола от «Манчестер Юнайтед».

Такие клубы, как «Бернли», «Суонси», «Ньюкасл», «Сток Сити», «Вест Бромвич Альбион», «Борнмут» уже успели создать большие проблемы лидерам чемпионата. Со временем должны прибавить в качестве игры «Лестер», «Кристал Пэлас», «Эвертон». Все отлично усилились летом, поэтому они способны на высоком уровне противостоять топ-шестерке. А значит, борьба за чемпионство в этом сезоне, как и прогнозировалось, действительно будет невероятно сложной для грандов.

О том, как играли претенденты на титул, предлагаю поговорить далее.

«Ливерпуль» - «Бернли» 1:1

Первый гол «Ливерпуль» пропустил после грубейшей ошибки Эмре Джана и Эндрю Робертсона, которые не подстраховали Рагнара Клавана и Жоэля Матипа в ситуации с рывком Скотта Арфилда. Это очередная «детская» ошибка в обороне у «Ливерпуля».

Второй гол мерсисайдцы вполне могли получить от Бена Ми, пробившего головой после передачи партнера от правого углового флажка. Подопечные Клоппа были совершенно не готовы организованно действовать против соперников при стандартах.

В атаке «Ливерпуль» выглядел намного лучше, чем в защите. Мерсисайдцы создавали численное преимущество на флангах и взламывали оборону гостей за счет комбинаций низом, но точного удара по воротам не хватило. Отметим, что в конце матча арбитр не заметил очевидный фол против Мохамеда Салаха в штрафной площадке «Бернли».

Несмотря на это, подопечные Шона Дайча в очередной раз сыграли на высочайшем уровне в обороне. У них отменно работала взаимная подстраховка, и было совершено минимальное количество позиционных ошибок. Опасных моментов у «Ливерпуля» почти не было.

«Бернли» набрал уже пять пунктов в трех поединках против топ-команд. А вот подопечные Юргена Клоппа не смогли победить в третьем матче кряду.

«Тоттенхэм» - «Суонси» 1:1

Матчи против «Ньюкасла», «Бернли» и «Челси» продемонстрировали, что у «Тоттенхэма» есть большие проблемы со взломом глубокой обороны соперника. Отсутствие Дэнни Роуза (из-за травмы) и Кайла Уокера (ушел в «Ман Сити») сказалось на создании ширины в атаке.

Поэтому Маурисио Поччетино в поединке против «Суонси» использовал в средней линии сразу же трех фланговых игроков: Кирана Триппьера, Хонг-Мин Сона и Али Сиссоко. Они играли довольно высоко и возле боковых линий. Заданием этих футболистов было максимально растянуть оборону противника, с чем они неплохо справились.

Проблемой для «Тоттенхема» стала плохая реализация моментов, чего только стоит попадание Харри Кейна в перекладину во втором тайме. Плюс, арбитр матча Майк Дин допустил две ошибки, не поставив пенальти в ворота гостей.

«Суонси» в этой встрече играл по схеме 3-5-1-1 с тремя опорными хавбеками по примеру «Челси», одолевшего «шпор» во втором туре. Подопечные Пола Клемента в этом матче еще раз показали, что они умеют надежно закрываться в обороне и добывать позитивный результат.

«Уотфорд» - «Манчестер Сити» 0:6

Футболисты «Уотфорда» допускали просто вопиющие ошибки в оборонительной фазе игры. «Манчестер Сити» имел много времени и пространства для распоряжения мячом на всех участках поля, чем он отлично воспользовался.

Но я очень сомневаюсь, что в следующих турах противники подопечных Пепа Гвардиолы будут настолько недисциплинированны в защите. А, значит, давайте не будем спешить с оценкой игры «горожан».

«Челси» - «Арсенал» 0:0

В этой встрече мы увидели солидный «Арсенал». С такой высококлассной игрой подопечные Венгера способны побороться за чемпионство. Но не стоит забывать, что «канониры» в предыдущих двух официальных встречах также отлично играли против «Челси». «Арсенал» в конце прошлого сезона скопировал схему «аристократов» и за счет этого сумел нивелировать все преимущества расстановки команды Антонио Конте.

Но в матчах с другими командами Премьер-Лиги «канонирам» часто не хватает тактической грамотности и гибкости. Поэтому подопечные Арсена Венгера, на самом деле, далеки от того, чтобы по-настоящему претендовать за чемпионский титул.

«Манчестер Юнайтед» - «Эвертон» 4:0

Рональд Куман не перестает удивлять. Тренер «Эвертона» в первых пяти турах выпускал в стартовом составе игроков, которые отлично подходят для комбинационного, позиционного футбола. Но команда играла от обороны и делала ставку на быстрые контратаки.

Для контратакующего футбола у «ирисок» есть Кевин Миральяс, Доминик Калверт-Льюин, Мухамед Бешич, Арон Леннон (правда, он травмирован). Но Куман упрямо не желал использовать их в стартовом составе. В матче на «Олд Траффорд» ливерпульскому клубу очень не хватало скорости в контратаках. Поэтому неудивительно, что «Эвертон» скатился в зону вылета.

«Манчестер Юнайтед» открывал счет в шести матчах подряд. Команда Моуриньо впечатляюще проводила начало и концовку, в том числе и в матче против «Эвертона». Она продолжает быть одним из главных фаворитов английского чемпионата.