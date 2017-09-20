«Кубань» и её любимый «Спартак»

В тринадцати последних играх между краснодарцами и москвичами у «Спартака» одна победа, и «Соккер.ру» готовит вас к жаркому футбольному представлению в Кубке России!

Двадцатый век представляет. «Кубань» - клиент «Спартака»?

В союзные временя столкновения «Кубани» и «Спартака» были редкими. Даже реже, чем победы чемпионов в новом сезоне, ведь южане не играли на высоком уровне. В результате после восьми матчей получаем семь побед фаворита и одну ничью – в 1980-м году дома краснодарцы репетировали будущие успешные домашние матчи против «Спартака», сыграли 0:0.

При этом москвичи финишировали вторыми, а «Кубань» была аутсайдером – 15-й командой из 18-ти. Во времена чемпионатов России краснодарцы тоже поначалу играли на высоком уровне редко, а «Спартак» их стабильно обыгрывал – две встречи в девяностых годах завершились победами фаворита 2:1 и 5:1. А исторически первый матч в Кубке России закончился погромом кубанцев 6:0, правда, в Москве. Но пришел новый век и…

Новая эра. «Спартак» превращается в любимцев «Кубани»?

Как «Ростов» любит дома играть против ЦСКА – так сложилось исторически, так и другой столичный клуб терпит лишение чемпионского достоинства на поле ростовского соседа. Все началось в новом веке, с первой же игры. «Кубань» в Москве обыграла «Спартак» в Кубке России на той же стадии, что и сейчас – со счетом 2:1. Дальше зачастили ничьи, которых отродясь не было в союзные времена и в девяностых годах. «Спартак» скатывался – «Кубань» обрастала опытом в чемпионатах России.

Хотя «желто-зеленые» оставались командой-лифтом, с каждой новом попыткой, невзирая на победы «Спартака» в домашних играх (дважды было по 4:0 даже), «Кубань» была все ближе к психологическому преимуществу над московским соперником. Ключевой матч новой эры взаимоотношений провели в апреле 2011 года, когда «Кубань» Дана Петреску прибила «Спартак» Валерия Карпина 3:1. Ласина Траоре, Владислав Кулик и Сергей Давыдов показали фавориту его место, а гол Ибсона оказался лишь деталью статистики.

После этого клубы встречались еще двенадцать раз, но лишь разок «Спартак» выиграл – и то дома. Если же брать матчи в Краснодаре, то получите серию поединков за последние десять лет, в которых «Кубань» не проигрывала гостям из столицы. Речь о последовательности из десяти матчей, в которых «желто-зеленые» шесть раз победили! Вряд ли найдется много команд из провинции, у которых такая статистика против «Спартака». Пусть даже современной вариации, столичной команды, которая не побеждает в чемпионате России каждый год.

Будущее сражение. У «Кубани» нет шансов против злого «Спартака»?

Тут дело не в мастерстве – понятно, что 13-я команда, уступающая двадцать пунктов после 14 туров лидеру «Енисею» тренера Аленичева, не может быть мощнее, чем действующий чемпион России и участник ЛЧ. Даже неважнецкая форма «Спартака» - 1 победа, 2 поражения, 3 ничьи в шести последних матчах, не отменяет разницу в классе. Но не все так просто. Обратите внимание, что в составе «Кубани» тренера Евгения Калешина (брат Виталия) найдете опытных Бугаева, Маркова и Бендзя. В середине поля Алексей Гай – экс-игрок «Шахтера», а в атаке сразу две отсылки к «Спартаку» - Гогниев и Обухов, воспитанный в школе «красно-белых».

Разве нельзя представить гол Спартака в ворота «Спартака», если ему доверятся тренеры? Очень даже можно. И раз они в чемпионате ни на что не претендуют пока, то в турнире на вылет должны себя показывать. Тут дело в кубковом характере матча, в настрое и месте проведения поединка. «Красно-белые» давно признали психологическое преимущество «Кубани» и всегда ценили тех, кто их обыгрывал в ее составе. Дикань, Озбилис, Мельгарехо, Ещенко и Попов перебирались в Москву уже после того, как выступали в Краснодаре. А последняя тройка даже чемпионские медали взяла в прошлом сезоне в «Спартаке». Шарля Каборе «красно-белые» тоже могли подписать, как и Александра Беленова и Шандао – но те выбрали другие команды.

Проще говоря, прямо сейчас команда Карреры могла вместить пять человек из «Кубани», не считая Тигиева – сезон сыграл в их академии перед стартом взрослой карьеры. Могло случиться, что сегодня в Краснодаре сыграли бы Беленов, Ещенко, Шандао, Каборе, Мельгарехо (у него повреждение, к слову, готовится скорее с прицелом на «Анжи» на выходных) и Попов. Но и без них связь крепкая, ведь для «Спартака» Карреры наступил момент истины. Или создадут и реализуют моменты, уверенно переиграв «Кубань», чтобы потом взять верх над «Анжи» и готовиться к «Ливерпулю», или поражение в Краснодаре может обернуться для Массимо неприятным сюрпризом. Вылет от «СКА-Хабаровска» ему простили, но сейчас «Спартак» на чемпионство уже не претендует, подстраховки нет.

- «Спартак» последний раз играл в финале Кубка России в 2006 году, когда уступил ЦСКА со счетом 0:3 – прошло одиннадцать лет без финалов в турнирах на вылет;

- в полуфинале Кубка России «красно-белых» не видели с 2011-го года – тогда тоже уступили армейцам в феерической игре 3:3 с серией пенальти. После этого даже в четвертьфиналах не были – а прошло шесть сезонов;

- средняя результативность десяти последних матчей между «Кубанью» и «Спартаком» - 2.6 гола, лишь однажды в поединке был забит один мяч, зато целых четыре раза фиксировали ничью 2:2 – любимый счет последних лет в противостоянии;

- чтобы собрать две победы «Спартака» над «Кубанью», надо соединить вместе четырнадцать последних поединков между командами за восемь лет, причем в тринадцати последних матчах получите четыре победы «Кубани» против одного успеха «Спартака»;

- в девяти последних матчах между «Кубанью» и «Спартаком» москвичи не выиграли ни разу – пять лет «красно-белые» южан не обыгрывали, хотя «желто-зеленые» за это время трижды обыгрывали столичную команду.

Как видите, «Спартак» отправился в гости к неудобному сопернику, с Промесом, но без Реброва, Глушакова и Зе Луиша. Неприятности встретили фаворита еще по пути на матч – рейс задержали, хотя версию с поломкой самолета опровергли. В любом случае, график подготовки к игре немножко изменился, а нагнать страху на футболистов в случае задержки рейса после «Шапекоэнсе» не сложно. При подготовке любая мелочь важна. Например, в Москве вчера было +14, а в Краснодаре сегодня до +35 днем, не у всех организмы хорошо реагируют на такие скачки даже в сторону лета после осени.

Так что задержание рейса – лишь первый звоночек. Будем считать, что это случайно найденный багаж Аленичева не прошел контроль в аэропорту, поэтому пришлось ждать? Главное, что «Спартак» добрался до Краснодара и может сыграть сегодня. А вот тот факт, что «Кубань» не та, что раньше, не обязательно скажется. В прошлый раз в Кубке России они играли два года назад, и тогда в составе южан были Клещенко, Бугаев, Якуба, Хубулов, Ткачев, что не помешало коллективу с Беленовым, Бальде и автором победного гола Мельгарехо обыграть команду Промеса, Попова, Глушакова, Боккетти, Комбарова и Реброва.

Получается, два года тому назад «Спартак» уже ехал за реваншем – до этого в чемпионате «Кубань» разбила столичных гостей 3:0, а вместо этого с шестью будущими чемпионами России в основе вылетели из Кубка, в котором играют обычно скверно. Понятно, сейчас середняк РФПЛ должен выставлять основу на игру в неудобном для «Спартака» городе и обыгрывать середняка ФНЛ. Быть может, даже с убедительным счетом. Но как подсказывает история столкновений – жребий подшутил над «красно-белыми», им достался стилистически неудобный соперник. Тем лучше – возможно, фавориту придется отдать больше сил для успеха. Скорее всего, у «Спартака» получится пройти дальше. Но давно ли имеем дело с фаворитом, который в Кубке России выступает удачно и грамотно оценивает всех соперников?