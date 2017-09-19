Биполярочка. Самые странные звёзды футбола

Иногда кажется, что у них расслоение футбольных личностей, каждый то впечатляет, то возмущает фанатов. На «Соккер.ру» - об игроках, которых трудно понять и оценить.

Карим Бензема («Реал»). Шикарный центрфорвард и бездарный мазила

Сегодня мастеру промахов Кариму выдали по блату новый контракт с «Реалом», который тренирует его друг и соотечественник Зидан. Также именно сегодня известный и довольно результативный нападающий Бензема подписал контракт с лучшим клубом европейского сезона до 2021 года, поскольку в его классе никто в «Реале» не сомневается. Как видите, оба предложения – правда.

Иногда Карим играет феноменально, бывает полезным, изредка – даже зрелищным футболистом. Он умеет быть профессионалом – сбросил вес, например, пускай это не подвиг, но показатель желания работать над собой. Но когда вы читаете, что сумма отступных по новому контракту Бензема составляет 1 миллиард евро, то скорее шутите о 29-летнем форварде, а не говорите – да, Карим стоит 1 млрд. евро. Странный он, что на поле, что за его пределами.

Месут Озил («Арсенал»). Идеальный плеймейкер и ленивый пешеход

Озил давно переплюнул Аршавина. Когда Андрей гулял в ночных клубах Лондона и нервировал напарников по «Арсеналу» пешими прогулками и игнорированием оборонительной работы на левом фланге, то россиянин хотя бы пальцем не тыкал, куда коллега вместо него должен бежать. А чемпион мира так поступал – просто указывал пальцем, не двигаясь с места.

Да, все в курсе, что у Озила невероятные цифры по передачам на последней трети поля, он может создавать моменты десятками, сотнями даже. Но какая разница, если в современном футболе в меньшинстве себе позволить не может играть даже лучшая команда мира? «Арсенал» далеко не лучший коллектив планеты, а часто обороняется вдесятером. В лучшем случае, ведь иногда таких Озилов у Венгера больше одного.

Арда Туран («Барселона»). Отличный хавбек и маниакальный диктатор

Бить стариков – низко и ненормально. Арда как на поле агрессивный малый, так и за его пределами. Считает себя главным турецким игроком и чуть ли наместником Ататюрка в футболе? В результате набросился в самолете на 60-летнего журналиста – турецкого Орлова, чтобы было понятнее. Тогда хавбека выгнали со сборной, сам завершил карьеру… чтобы вернуться к Луческу. Мирче надо ходить и оглядываться, если рядом Туран?

Плюс в Каталонии сильный турецкий хавбек в очень странном положении. Сейчас у него травма сухожилия, но и когда был здоровым – играл эпизодами. Арда скорее досидит на скамейке в Испании до китайского клуба, чем до основы «Барселоны». Даже после травмы Дембеле не о нем говорил один из боссов каталонцев, а о молодых воспитанниках. С Ардой работать сложно, ведь он – взрывной парень. Его бы талант кому-то мудрее и профессиональнее, вроде Карадениза – получили бы звезду уровня первой мировой десятки.

Алексис Санчес («Арсенал»). Изумительный форвард и злорадный «толстяк»

Только странный человек будет улыбаться, если его команда проигрывает. Даже Пике не скалится, когда летит в тартарары сборная Испании, пусть он десять раз патриот Каталонии. Алексис же несколько раз, сидя на скамейке «Арсенала», недвусмысленно радовался неудачам своей команды. Также в Англии уверены, что у него затяжной конфликт с коллективом по той же причине, что у Левановски новая размолвка с боссами «Баварии».

Поговаривают, Алексис ляпнул, что вокруг кривоногие бревна, что «Арсенал» - скупой клуб, которые не покупает сильных новичков. В результате сам чилиец набрал вес, собак своих больше любит, чем драться за «канониров», а успехов добивался ради контракта с ПСЖ или «Манчестер Сити». Но трансферы сорвались, и странные действия Алексиса мы еще не раз увидим. Впрочем, вспомните, что творил в «Барселоне» - мазал безбожно. Так что есть два Санчеса. Один – славный малый и сильный игрок, другой – коварный и злобный тип.

Филиппе Коутиньо («Ливерпуль»). Настоящий волшебник и потерянный малыш

Коутиньо может быть из тех, кто никогда не знает, чего хочет. Пожалуй, без Филиппе на поле «Ливерпуль» играл даже лучше, чем после его возвращения в состав. Две ничьи и поражения от «Лестера» - так себе результаты. И Коутиньо не помогает, ведь снова в фазе нестабильного подростка. Помните, что в «Интере» бразилец не заиграл? В «Эспаньоле» побегал успешнее, но только в «Ливерпуле» раскрылся как звезда. Но не сказать, что Филиппе хотя бы когда-то отличался выносливостью и последовательностью на поле.

Также Коутиньо настолько явно хотел уйти из «Ливерпуля», что бойкотировал тренировки, словно ему столько же лет, как Дембеле. В целом же у парня есть намеки на повторение истории Гетце. Но в случае с немцем, говорят, влияла болезнь тела – проблемы с метаболизмом мешали набрать форму. А вот у Коутиньо все в голове. Настроение Филиппе не всегда может прочитать даже Клопп, который в сумасшествии знает толк. При этом на поле бразилец старается вести себя, как расчетливый Азар. И не всегда его манера игры приносит «Ливерпулю» пользу, а ему самому – статус суперзвезды под основу «Барселоны».

Маруан Феллаини (МЮ). Сильный разрушитель и корявый костолом

Если бы Моуриньо меньше любил дорогие произведения искусства из красного дерева – летом Феллаини подписал бы контракт с «Фенербахче» и не играл сейчас за «Манчестер Юнайтед»? Но посмотрите на бельгийца в лучших матчах – португалец не издевается, когда говорит, что Феллаини сейчас на пике формы. Также Жозе заявил, что Маруан для тренера гораздо важнее, чем мы можем себе представить.

Любит именитый и хитрый тренер бельгийское вино из одуванчиков, что тут еще скажешь? Разве что упрекнешь Моуриньо в том, что замечает плюсы – а они есть, и игнорирует минусы хавбека. Видали мы и тех, кто еще круче, чем Маруан, правда же? И перекупить его у «Юнайтед» собирался лишь клуб из Турции. Ведь когда Феллаини «клинит», то он грубый, наглый, неотесанный и деревянный футболист не уровня МЮ. А сейчас фаза маньяка – почти все получается. Надолго ли? Точно не навсегда.

Диего Коста (вроде бы «Челси»). Суперфорвард и капризный скандалист

В отличие от Суареса, который пакостил, оставаясь сильным игроком – даже перестал кусаться, когда в «Барселоне» озаботились проблемой, Диего Коста плохо контролирует переход от отличной игры к слабой. И этот переход явно связан с психологическим состоянием. Тренер Конте и сам Джекилл и Хайд – то профессор тактики, то кровожадный и подловатый тиран. Но Диего Коста – тоже странный. Не случайно у них случился конфликт, потом примирение, когда обнимались и улыбались, а потом расставание по смс. Два «психа» сошлись вместе и не получилось.

Симеоне старался держать Косту в узде, а Конте устал быстрее. В результате испанца некрасиво выставили за дверь, а парень, который на поле порой такое творит – Коста умеет быть мерзким провокатором, симулянтом и взбесит даже самого хладнокровного разведчика, перевозит семью в Мадрид и планирует с зимы вернуться в «Атлетико». Расстройство личностного поведения Косты не понравилось Абрамовичу – говорят, испанцу выкатят иск на 54 млн. евро. Но Диего остался собой, устроил демарш и ушел из команды со скандалом. Вернее, не ушел даже, сбежал…

А кто из звезд футбола самый непонятный для вас?

Возможно, ни Бензема, ни Озил не контролируют свой редкий переход от бездарной игры к шикарной работе на поле? При реальном биполярном аффективном расстройстве личности у человека меняются маниакальные, депрессивные и смешанные фазы. То ребята из списка как маньяки от футбола – горы свернут, мяч в ногах слушается и повинуется. А иной раз заставляют хвататься фанатов за головы. Словно впадают в депрессию, эйфорию сменяет удивительная заторможенность. Причем это не раздвоение личности.

Озил всегда остается собой – и когда феерит, и когда бездействует. Именно поэтому знаменит спор о том, Месут ленивый футболист или народ на него наговаривает? Он нарочно недорабатывает, или ему сложно сконцентрировать внимание? Тяжело сказать. А что точно – все эти ребята радикально странные. Прямо как Бензема, который играет за «Реал», гребет кубки и миллионы евро, получает новый контракт. Работай и радуйся! При этом всегда мажет с удивительных позиций, а за полем участвует в глупых скандалах – от тесной дружбы с несовершеннолетними проститутками до видео-шантажа напарника по сборной Вальбуэна.

Не все мы одинаковые. Вероятно, отдельным людям тяжелее быть эффективными, собранными и всегда уверенными в себе, чем остальным. Возможно, в ком-то живет он сам в разных фазах. Но поскольку эти ребята играют на феноменальном клубном уровне – с них большой спрос. Так что Бензема пусть не обольщается новым контрактом с «Реалом», Левандовски ведь, говорят, уже начал учить испанский язык. В Мадриде списывали форвардов и более высокого уровня, чем странный Бензема.