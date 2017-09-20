Огни большого города. «Юнайтед» против «Сити»

  • Новости
  • Турниры
  • Команды
  • Блоги
  • Медиа
  • Прогнозы
  • Опросы
    Опрос
    Когда самый дорогой футболист мира Неймар получит свой первый «Золотой мяч»?
  • ТВ
  • Рейтинги
  • Матчи
  • Игра
  • Старый сайт
  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Германия. Бундеслига 2
  • Испания. Кубок
  • Испания. Примера
  • Катар. Старс Лига
  • Копа Судамерикана
  • Кубок Либертадорес
  • Нидерланды. Кубок Голландии
  • Норвегия. Высшая лига
  • Россия. Кубок России
  • Румыния. Лига 1
  • США. МЛС
  • Швейцария. Суперлига
  • Швеция. Аллсвенскан
Россия. Кубок 2017/2018, 1/16 финала
15:00 77’ Енисей 3:0 Ахмат
18:00 сегодня Олимпиец -:- Уфа
18:30 сегодня Крылья Советов -:- Локомотив М
19:00 сегодня Арарат М -:- СКА-Хабаровск
19:00 сегодня Факел -:- Амкар
20:00 сегодня Динамо СПб -:- Зенит
  • Главные новости
  • Все новости
13:41
«Манчестер Сити» вслед за «Челси» грозит трансферный запрет19
11:48
Мане: «Почему бы „Ливерпулю“ не обыграть „Спартак“?»101
10:45
В топ-100 самых молодых команд Европы нет ни одного представителя РФПЛ46
08:55
Утвержден формат Лиги Наций49
01:41
Голевая серия «Реала» прервалась на 74-м матче. Клуб делит мировой рекорд с «Сантосом»47
16:28
Пономарёв: «Оланаре или не умеет, или не может играть»2
16:18
Бензема сообщил, что хочет играть в «Реале» до конца карьеры4
16:09
Доходы «Манчестер Юнайтед» за прошлый сезон составили 581 млн фунтов4
15:34
Гвардиола: «Каталонский народ показал свой гражданский дух, мы будем голосовать»42
15:22
Кулибали: «Я бы предпочел Скудетто победе в Лиге чемпионов»7
15:11
Монтоливо травмировал бедро3
14:58
Допинг-проба Срны дала положительный результат18
14:43
Широков стал советником председателя ВФСО «Динамо» Стржалковского16
14:33
Cмертин назначен и. о. исполнительного директора «Динамо»10
14:25
Анчелотти: «Операция Нойера прошла успешно, ждем его в январе»4
14:17
Абрахам решил выступать за Нигерию, а не Англию3
14:07
Штарке возобновил карьеру5
13:58
Линдегор стал игроком «Бернли»3
13:48
Силкин: «Увольнение Калитвинцева будет серьезной ошибкой»10
13:28
«Атлетико» договорился о покупке Диего Косты за 55 млн евро14
13:16
На матче «Динамо СПб» - «Зенит» ожидается до 35 тысяч болельщиков28
12:28
Маротта: «Если Дибала захочет уйти, его невозможно будет удержать»10
12:16
Дани Алвес организовал ужин для игроков ПСЖ, чтобы уладить конфликт Неймара и Кавани34
11:57
Григорян: «Мне нечего доказывать „СКА-Хабаровску“, пусть они мне доказывают»21
11:32
Против Бартомеу собрано больше 10 тысяч подписей14

Огни большого города. «Юнайтед» против «Сити»

сегодня, 16:00

После синхронных побед соседей в Кубке Лиги «Соккер.ру» сравнивает показатели футболистов Моуриньо и Гвардиолы. Чья магия сильнее сейчас и кто мощнее в целом?

Успешные серии нового сезона

Лучшие команды на старте сезона в АПЛ – из Манчестера, даже невезучий «Тоттенхэм», собирая командную статистику, не может с ними сравниться, как и «Челси» - ведь в АПЛ все проигрывали, кроме этих двоих. У клубов из Манчестера идентичные показатели по очкам – по 13 штук. По забитым мячам ничья – по 16 голов. По пропущенным мячам тоже равенство – лишь по два штуки. Среднее количество забитых мячей перевалило за три. Гвардиола и Моуриньо стартовали удачно, ведь могли даже по пять побед собрать. Но «Манчестер Юнайтед» не обыграл в гостях «Сток Сити», а «горожане» не смогли одолеть «Эвертон» - 1:1 в матче с двумя удалениям. Зато в Лиге чемпионов обе команды стартовали с погромов, а в Кубке Лиги прошли дальше – соперников разного уровня, но ведь прошли.

Вердикт: ничья, идут вровень, и обе команды стартовали сильно – шесть побед в семи матчах. Причем в этот раз нет предпосылок, что Гвардиола остановится.

Текущая форма футболистов

Тут поводов для споров в комментариях на «Соккер.ру» больше – форму оценивать приходится объективно по цифрам и субъективно. Но даже разная тактика – у Моуриньо чаще всего схема «4-3-2-1», а у Гвардиолы на поле футболисты расставлены в комбинации «3-1-4-2», не мешает сравнить Де Хеа и Эдерсона, Уокера и Валенсию или Лукаку с Агуэро. После одиннадцати таких сравнений самых стабильных игроков стартовых составов можно прийти к одновременно отрицательному и положительному для «горожан» выводу – их команда уступает со счетом 3:5 при трех ничьих. А это значит, что на старте у Моуриньо люди разбегались быстрее. Тогда как у Гвардиолы игрокам есть куда прибавлять.

Вердикт: победа «Манчестер Юнайтед». Моуриньо заставил Валенсию, Матича, Мхитаряна, Погба и Лукаку мощно стартовать, а у Гвардиолы есть вопросы к отдельным игрокам.

Работа коллективов с мячом

Копаемся в показателях, ведь увлекательно сравнивать и стравливать тех, у кого даже разница мячей в АПЛ идентичная. «Манчестер Юнайтед» предсказуемо уступает «Манчестер Сити» по проценту владения мячом – разные стили футбола. Жозе согласен, чтобы иногда его команда отходила назад и искала вертикальные варианты развития атак. А вот Гвардиола без ума от радости, смотря на точность передач Стоунза – 96.4 %, или Давида Силвы – 90.0 %. Но это не такое страшное различие, ведь у команды Моуриньо тоже больше 56 % времени с мячом. Хороший показатель. Одновременно обращаем внимание, что оба клуба среди лидеров по точным передачам – но опять ребята Гвардиолы чуточку точнее. Причем отдают намного больше пасов в сумме – на 500 штук при показателе в 3 300 у «горожан».

Вердикт: победа «Манчестер Сити». Гвардиола любит, когда его команда возит мяч, играя точно, и по этим параметрам его ребята – лучшие в АПЛ.

Игра фаворитов АПЛ в обороне

От работы с мячом переходим к труду без мяча. И здесь оказывается, что по воротам Эдерсона нанесли меньше ударов, чем по воротам Де Хеа. При этом «Манчестер Сити» чаще отбирает мяч, чем «Манчестер Юнайтед» - хотя разница не критичная. А вот Моуриньо может похвастаться чуть более качественным прессингом – ни у кого нет такого количества перехватов в группе лидеров, как у МЮ. Только «Арсенал» исповедует похожий подход, а «Манчестер Сити» слабее даже «канониров» по этому параметру. Одновременно фиксируем, что фавориты практически не отбиваются – считанные разы блокировали чужие удары, замыкают таблицу по этому параметру вместе с «Ливерпулем». Да и по сэйвам вратарей видим равенство – у Де Хеа лишь на два спасения больше, чем Эдерсона.

Вердикт: ничья, которая на самом деле как победа «Манчестер Сити» - Гвардиола поработал над обороной, пускай используют фишку из «тики-таки» - пока мяч у них, защита не допустит ошибку.

Атакующие показатели англичан

По количеству передач под удар команды равны – у «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед» 70 и 69 таких пасов. С учетом, что всех переадресаций мяча у «горожан» больше, можно сделать вывод, что в плане вывода на удары МЮ эффективнее. Также фиксируем, что у коллективов равенство по ударам – 94 у «Манчестер Юнайтед» против 93 у «Манчестер Сити». Получается, что и эффективность выстрелов почти одинаковая, раз голов поровну забили? Не совсем так, ведь у «горожан» чуть выше количество точных ударов за игру – 7.6 против 7. Проще говоря, они чуть-чуть более меткие. При этом показатель xG выше у МЮ, но не критически. За счет Лукаку в основном, ведь бельгиец лидер АПЛ по ярким голевым моментам, но Агуэро и Жезус – в тройке. А среди ассистентов АПЛ лучший Мхитарян. К слову, дальше идут Силва, Агуэро и Де Брюйне – снова господство лидеров в таблице. А ведь есть еще Сане и Рэшфорд, который не хуже Мбаппе и Дембеле по словам Фила Невилла.

Вердикт: ничья, поскольку в атаке у соседей по Манчестеру тоже полный порядок, как и в обороне. Не придраться – грузят моменты вагонами.

Общий счет. «Манчестер Юнайтед» 4:4 «Манчестер Сити»

Ребята настолько очевидно доминируют в чемпионате на старте сезона, что невероятно сложно выбрать лучшего. Даже если продолжите представленный ряд – попробуете сравнить качество работы Гвардиолы и Моуриньо, то придете к выводу о ничьей. Если добавите незначительный параметр, вроде дисциплины, то сомнительный перевес «горожан» по карточкам будет говорить, что они настроились на сезон, как Матич – главный по количеству передач в составе МЮ в АПЛ, и злой в отборе. Даже по игре на втором этаже разница минимальная, хотя парни Моуриньо физически крепче!

«Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед» в феноменальной форме на старте сезона, они собрали невероятные составы, пусть «горожанам» и грозит трансферный запрет ФИФА вслед за «Челси». Но зато на поле интересно! Даже если перейти в общую песочницу среди пяти главных лиг, то считанные команды – ПСЖ, «Боруссия» из Дортмунда, «Наполи» и «Барселона», смогут потягаться с подопечными Гвардиолы и Моуриньо по уровню текущей формы. Легко идут соседи, по-разному, ведь тактика существенно отличается, но победно.

Так что без вас не разобраться и не выявить победителя. Кому отдаете предпочтение здесь, сейчас и в целом в новом увлекательном английском сезоне? До дерби долго – сыграют между собой 9 декабря, но ставки сделать самое время. Кто окажется успешнее и сильнее, «Манчестер Сити» Гвардиолы или «Манчестер Юнайтед» Моуриньо?

Поделиться
Обсудить
Все комментарии
ermak6848
сегодня в 16:35
Это всегда Большой Праздник для города и болельщиков.
Вечный спор КТО ЛУЧШИЙ!!!
MaX10
сегодня в 16:27
По пропущенным мячам тоже равенство – лишь по два штуки
Редакторамана рускимана покинулмана тебе
Igo0rek
сегодня в 16:06
Интересная статья. Но все решит матч!
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
сегодня в 16:02
ОЧНАЯ ВСТРЕЧА ПОКАЖЕТ, А ТАК ЭТО ПУСТАЯ БОЛТОВНЯ !
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100