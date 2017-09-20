Огни большого города. «Юнайтед» против «Сити»

После синхронных побед соседей в Кубке Лиги «Соккер.ру» сравнивает показатели футболистов Моуриньо и Гвардиолы. Чья магия сильнее сейчас и кто мощнее в целом?

Успешные серии нового сезона

Лучшие команды на старте сезона в АПЛ – из Манчестера, даже невезучий «Тоттенхэм», собирая командную статистику, не может с ними сравниться, как и «Челси» - ведь в АПЛ все проигрывали, кроме этих двоих. У клубов из Манчестера идентичные показатели по очкам – по 13 штук. По забитым мячам ничья – по 16 голов. По пропущенным мячам тоже равенство – лишь по два штуки. Среднее количество забитых мячей перевалило за три. Гвардиола и Моуриньо стартовали удачно, ведь могли даже по пять побед собрать. Но «Манчестер Юнайтед» не обыграл в гостях «Сток Сити», а «горожане» не смогли одолеть «Эвертон» - 1:1 в матче с двумя удалениям. Зато в Лиге чемпионов обе команды стартовали с погромов, а в Кубке Лиги прошли дальше – соперников разного уровня, но ведь прошли.

Вердикт: ничья, идут вровень, и обе команды стартовали сильно – шесть побед в семи матчах. Причем в этот раз нет предпосылок, что Гвардиола остановится.

Текущая форма футболистов

Тут поводов для споров в комментариях на «Соккер.ру» больше – форму оценивать приходится объективно по цифрам и субъективно. Но даже разная тактика – у Моуриньо чаще всего схема «4-3-2-1», а у Гвардиолы на поле футболисты расставлены в комбинации «3-1-4-2», не мешает сравнить Де Хеа и Эдерсона, Уокера и Валенсию или Лукаку с Агуэро. После одиннадцати таких сравнений самых стабильных игроков стартовых составов можно прийти к одновременно отрицательному и положительному для «горожан» выводу – их команда уступает со счетом 3:5 при трех ничьих. А это значит, что на старте у Моуриньо люди разбегались быстрее. Тогда как у Гвардиолы игрокам есть куда прибавлять.

Вердикт: победа «Манчестер Юнайтед». Моуриньо заставил Валенсию, Матича, Мхитаряна, Погба и Лукаку мощно стартовать, а у Гвардиолы есть вопросы к отдельным игрокам.

Работа коллективов с мячом

Копаемся в показателях, ведь увлекательно сравнивать и стравливать тех, у кого даже разница мячей в АПЛ идентичная. «Манчестер Юнайтед» предсказуемо уступает «Манчестер Сити» по проценту владения мячом – разные стили футбола. Жозе согласен, чтобы иногда его команда отходила назад и искала вертикальные варианты развития атак. А вот Гвардиола без ума от радости, смотря на точность передач Стоунза – 96.4 %, или Давида Силвы – 90.0 %. Но это не такое страшное различие, ведь у команды Моуриньо тоже больше 56 % времени с мячом. Хороший показатель. Одновременно обращаем внимание, что оба клуба среди лидеров по точным передачам – но опять ребята Гвардиолы чуточку точнее. Причем отдают намного больше пасов в сумме – на 500 штук при показателе в 3 300 у «горожан».

Вердикт: победа «Манчестер Сити». Гвардиола любит, когда его команда возит мяч, играя точно, и по этим параметрам его ребята – лучшие в АПЛ.

Игра фаворитов АПЛ в обороне

От работы с мячом переходим к труду без мяча. И здесь оказывается, что по воротам Эдерсона нанесли меньше ударов, чем по воротам Де Хеа. При этом «Манчестер Сити» чаще отбирает мяч, чем «Манчестер Юнайтед» - хотя разница не критичная. А вот Моуриньо может похвастаться чуть более качественным прессингом – ни у кого нет такого количества перехватов в группе лидеров, как у МЮ. Только «Арсенал» исповедует похожий подход, а «Манчестер Сити» слабее даже «канониров» по этому параметру. Одновременно фиксируем, что фавориты практически не отбиваются – считанные разы блокировали чужие удары, замыкают таблицу по этому параметру вместе с «Ливерпулем». Да и по сэйвам вратарей видим равенство – у Де Хеа лишь на два спасения больше, чем Эдерсона.

Вердикт: ничья, которая на самом деле как победа «Манчестер Сити» - Гвардиола поработал над обороной, пускай используют фишку из «тики-таки» - пока мяч у них, защита не допустит ошибку.

Атакующие показатели англичан

По количеству передач под удар команды равны – у «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед» 70 и 69 таких пасов. С учетом, что всех переадресаций мяча у «горожан» больше, можно сделать вывод, что в плане вывода на удары МЮ эффективнее. Также фиксируем, что у коллективов равенство по ударам – 94 у «Манчестер Юнайтед» против 93 у «Манчестер Сити». Получается, что и эффективность выстрелов почти одинаковая, раз голов поровну забили? Не совсем так, ведь у «горожан» чуть выше количество точных ударов за игру – 7.6 против 7. Проще говоря, они чуть-чуть более меткие. При этом показатель xG выше у МЮ, но не критически. За счет Лукаку в основном, ведь бельгиец лидер АПЛ по ярким голевым моментам, но Агуэро и Жезус – в тройке. А среди ассистентов АПЛ лучший Мхитарян. К слову, дальше идут Силва, Агуэро и Де Брюйне – снова господство лидеров в таблице. А ведь есть еще Сане и Рэшфорд, который не хуже Мбаппе и Дембеле по словам Фила Невилла.

Вердикт: ничья, поскольку в атаке у соседей по Манчестеру тоже полный порядок, как и в обороне. Не придраться – грузят моменты вагонами.

Общий счет. «Манчестер Юнайтед» 4:4 «Манчестер Сити»

Ребята настолько очевидно доминируют в чемпионате на старте сезона, что невероятно сложно выбрать лучшего. Даже если продолжите представленный ряд – попробуете сравнить качество работы Гвардиолы и Моуриньо, то придете к выводу о ничьей. Если добавите незначительный параметр, вроде дисциплины, то сомнительный перевес «горожан» по карточкам будет говорить, что они настроились на сезон, как Матич – главный по количеству передач в составе МЮ в АПЛ, и злой в отборе. Даже по игре на втором этаже разница минимальная, хотя парни Моуриньо физически крепче!

«Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед» в феноменальной форме на старте сезона, они собрали невероятные составы, пусть «горожанам» и грозит трансферный запрет ФИФА вслед за «Челси». Но зато на поле интересно! Даже если перейти в общую песочницу среди пяти главных лиг, то считанные команды – ПСЖ, «Боруссия» из Дортмунда, «Наполи» и «Барселона», смогут потягаться с подопечными Гвардиолы и Моуриньо по уровню текущей формы. Легко идут соседи, по-разному, ведь тактика существенно отличается, но победно.

Так что без вас не разобраться и не выявить победителя. Кому отдаете предпочтение здесь, сейчас и в целом в новом увлекательном английском сезоне? До дерби долго – сыграют между собой 9 декабря, но ставки сделать самое время. Кто окажется успешнее и сильнее, «Манчестер Сити» Гвардиолы или «Манчестер Юнайтед» Моуриньо?