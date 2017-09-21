Мой любимый тренер

В наше время имя Виктора Прокопенко уже практически забыто. Но болельщики с каким-никаким стажем несомненно должны помнить этого незаурядного, веселого и очень человечного тренера. Специалиста, который обыгрывал Венгера и Фергюсона, Рехагеля и Лобановского.

Виктор Евгеньевич Прокопенко родился 24 октября 1944 года в Мариуполе. Семья была бедной, и, как впоследствии рассказывал сам герой повествования, он вполне мог бы стать музыкантом, если у родителей были бы деньги хотя бы на гармошку. Но финансов не было. Пришлось стать футболистом.

В качестве игрока Прокопенко особых лавров не снискал, хотя и успел попасть в список 33 лучших футболистов УССР в 1969 году и, конечно, завоевать бронзу с одесским «Черноморцем» в 1974.

«Черноморец» и первый заход в «Ротор»

Завершив карьеру игрока из-за травм в 1976 году, Прокопенко уже через год вошел в тренерский штаб одесситов, а в 1982 году ему доверили главную команду «жемчужины у моря». В 1984 году «моряки» заняли четвертое место в турнирной таблице чемпионата СССР, которое давало право на участие в Кубке УЕФА. Уже в 1/32 финала «Черноморцу» Прокопенко предстояло сразиться с «Вердером» с Шаафом и Феллером в составе. Победив дома немцев со счетом 2:1, казалось, в Германии нужно было закрываться, но не таков был Прокоп. Его команда рискнула сыграть на бременской земле в обоюдоострый футбол и не прогадала. Хотя клуб из СССР и уступил 2:3, но за счет забитых мячей на выезде прошел дальше. Этот успех стал первой вехой тренера Прокопенко. Далее «Черноморец» уже ждал непотопляемый мадридский «Реал». Скатав в Одессе нулевую ничью, на выезде дружина Виктора Евгеньевича все же уступила в ожесточенной борьбе (1:2) и покинула турнир, но оставила самую добрую память о своем участии.

Следующим этапом тренерской карьеры Прокопенко стал волгоградский «Ротор», который Виктор Евгеньевич сначала сохранил в Первой лиге СССР, а через год, после 37-летнего перерыва, вывел периферийную команду в высший дивизион. Однако, ставшая уже родной Одесса, вновь звала к себе. «Черноморец» с Прокопенко у руля выиграл первый в истории Кубок Украины, а через 2 года клуб снова повторил этот успех. Кроме того, «моряки» дважды брали бронзу новоиспеченного чемпионата Украины.

Но Прокопенко хотел выиграть чемпионат, что в 90-х, при гегемонии киевского «Динамо», было просто невозможно. Тренер возвращается в Волгоград и вместе с провинциальным клубом навязывает серьезную борьбу доминирующему в то время московскому «Спартаку». Но главные сражения с «красно-белыми» будут позже. А пока волгоградский клуб, заняв в 1994 году 4 место в чемпионате России, получает право на участие в Кубке УЕФА, где их сразу ждет испытание в виде легендарного «Манчестер Юнайтед».

1995 год

Виктор Прокопенко, человек оптимистичный и во всем искавший плюсы, воскликнул: «Как же нам повезло, лучше не придумаешь!» Но позвольте, юный Бэкхем, Никки Батт, Скоулз, Гиггз, братья Невиллы… Первый матч предстоял в Волгограде, и «Ротор» сыграл вничью (0:0), причем у команды Прокопенко было даже больше шансов на итоговый успех, но банально не хватило опыта. Но впереди ждало совсем новое испытание – «Олд Траффорд» или «Театр мечты», как угодно. Вдобавок травму на разминке получил капитан волгоградцев Владимир Геращенко. Далее рассказывает тогдашний директор «Ротора» Рохус Шох.

«Для ребят потеря Геращенко стала неприятной неожиданностью и психологическим ударом. Прокопенко это почувствовал, а он был большой мастер по раскрепощению команды. Я был тогда в раздевалке и неожиданно оказался вовлечен в этот процесс. До выхода на поле остается минута, и вдруг при всех тренер поворачивается ко мне: „Рохус, скажи, а ты в армии служил? Знаешь, что главное в танке?“ Я в шоке, не понимаю, что за вопрос в такой момент. Начинаю что-то мычать. Прокоп говорит: „Я все понял – не знаешь. Так вот! – и поворачивается к команде. – Я вам всем скажу, что в танке главное. Не ус...ться!“

Футболисты упали под лавку. Они не просто хохотали, а рыдали, ревели. Ржач стоял дикий. И получилось так, что „Манчестер“ в это время уже был в коридоре. И они этот грохот и гогот слышали. И ничего не поняли. Мы выходим из раздевалки, а Бекхэм, Гиггз и компания на нас во-от такие шары выкатили – что эти русские здесь творят?! Наверное, первый раз увидели такой настрой на игру».

Нетривиальное настроение передалось всей команде, и уже к 20-й минуте никому не известный в Англии «Ротор» выигрывал со счетом 2:0. На «Олд Траффорд»! «Ротор»! Так и закончив первый тайм, во второй половине российский клуб все же задрожал. Дело даже дошло до гола вратаря манкунианцев Петера Шмейхеля на 89-й минуте поединка, но он своим ударом принес только ничью. 2:2 – за счет голов на выезде сенсационный «Ротор» идет дальше! Затем, во втором раунде Кубка УЕФА, был «Бордо» с Зиданом в составе, который подопечным Прокопенко оказался уже не по зубам. Но снова передаем слово Рохусу Шоху:

"И подходит судья, поляк. Представился – и вдруг говорит на хорошем русском: «Хочу вас предупредить: одно слово мат – и красный картон. Вы видите, я все понимаю». Я серьезности ситуации не понял и начал шутить, а он сказал: «Вы нас танками давили. Начиная со Сталина». Тут-то до меня и дошло, что нас ждет.

Затеял с ним политический диспут, сказал: «Слушай, Збигнев, да от этого Сталина вся наша страна больше всех вас пострадала. У меня семью репрессировали. А сейчас мы уходим от этой системы» – «Нет-нет, красный картон. Сразу».

Там уже все решил гений Зидана. Валера Бурлаченко рассказывал: «Хотел его оттеснить – так он как поставит свою задницу! Я пытался его руками за яйца схватить – он как дал мне корпусом! И тут же – разрезающую передачу один на один, вынимай». В итоге «Бордо» дошел до финала того Кубка УЕФА, где проиграл 2:3 «Баварии» с Клинсманном.

Но вернемся к чемпионату России. Заручившись поддержкой ударного форварда Олега Веретенникова, «Ротор» тонкого психолога Прокопенко достиг небывалых для себя высот. В 1996 году Волгоград взял бронзу. Но главное испытание клуб ждало в сезоне-1997, когда «Ротор» весь сезон шел ноздря в ноздрю с неоспоримым лидером того времени – «Спартаком».

9 ноября 1997 года

В последнем, 34-м туре первенства, решалось все. «Ротор», отставая от «красно-белых» на два пункта, принимал их дома. Дружину Прокопенко устраивала только победа. В первом тайме трио из «Ротора» Нидергаус – Веретенников – Есипов изрядно попортило нервы болельщиков москвичей, но пробить поймавшего кураж Филимонова они так и не смогли. Во второй половине опытная дружина Романцева все же дожала провинциальных выскочек и праздновала победу (2:0). А Прокопенко остался в шаге от первого места.

Как оказалось, это был последний тренерский успех Прокопа в Волгограде. В 1999 году, устав от безденежья, Прокопенко уезжает в Донецк, откликнувшись на предложение президента местного клуба Рината Ахметова. Они сразу поняли, что сработаются. Амбициозный президент, поставивший цель создать клуб европейского уровня, и уже опытный и известный тренер. Приняв «Шахтер» после «Светоча» советского и постсоветского футбола Анатолия Бышовца, создавшего на базе «горняков» целую библиотеку, которая, впрочем, не нашла должного отклика у местных футболистов, Прокопенко сумел вывести команду из пике и занять с ней второе место, на то время дававшее Украине еще одну путевку в ЛЧ. Таким образом, под руководством Прокопа Донецк впервые услышал гимн Лиги чемпионов. В группе с гремевшим на всю Европу «Лацио», «Арсеналом» и «Спартой» донецкая дружина заняла третье место, напоследок громко хлопнув дверью, дома разгромив «канониров» со счетом 3:0. Интересно, что в 2010 году «Арсенал» с Венгером в рамках Лиги чемпионов снова приехал в Донецк и опять проиграл (1:2). Тогда тренер лондонцев заявил: «Донецк становится для нас несчастливым городом? Возможно, это так. Надеюсь, что мы больше сюда не приедем». Бойтесь своих желаний, господа…

11 июня 2001 года

Но вернемся к баталиям на уровне чемпионата. И снова команда Прокопенко была очень близка к чемпионству. Перед концовкой чемпионата Украины «Шахтер» опережал «Динамо» Лобановского на одно очко. Дончанам предстоял домашний матч с киевским ЦСКА (да-да, тогда существовал такой клуб). В этом поединке «горнякам» была нужна только победа, но встреча завершилась нулевой ничьей. В одном из эпизодов матча судья Онуфер указал на точку, но после давления со стороны игроков «армейцев» назначил штрафной… Уже после смерти Прокопенко игроки того «Шахтера» говорили, что ту победу у него вырвали из сердца. Вот как события того поединка описывал сам тренер:

«Почему так и не удалось выиграть чемпионат? У каждого своя планида… Чего-то не хватало… Проще всего сказать, что не хватало, чтобы судья сам забил в ворота соперника. Хотя в матче с ЦСКА примерно так и было. Не тронь они арбитра, и мы чемпионы, а не киевское „Динамо“. Судья ставит пенальти, игроки ЦСКА берут его за шиворот, арбитр отменяет одиннадцатиметровый у нас дома – вот такая ситуация. Хотя можно было забить тысячу мячей без пенальти…»

Последующие неудачи на еврокубковой арене вынудили Прокопенко подать в отставку. Еще в далеком 2002 году Прокопенко по поручению президента клуба Ахметова пытался заманить в «Шахтер» Мирчу Луческу, но тогда не вышло. Получилось два года спустя.

Но впереди Прокопа ждал новый вызов – московское «Динамо» с его подковерными играми и большими амбициями. Здесь тренер титулов не выиграл, однако феерический разгром «Зенита» - 7:1, борьбу за медали и реинкарнацию Дмитрия Булыкина, увлекшегося футболом, фанаты «бело-голубых» наверняка помнят до сих пор. Не зря они признали Прокопа лучшим тренером «Динамо» за последние 20 лет (на то время). Ложкой дегтя в московском вояже украинского наставника можно считать его последний матч у руля «бело-голубых» против «Торпедо-Металлурга». Впрочем, я оговорился, назвав Прокопенко украинским тренером. Ведь он всегда подчеркивал, что является советским наставником, а все это разделение ему было искренне непонятно. Побольше бы таких людей в наше смутное время. Но вернемся к матчу с «металлургами». Тогда оппонентам «Динамо» жизненно важны были очки, чтобы сохранить прописку в высшем дивизионе, и «Торпедо» выиграло этот матч, к слову, последнего тура. После чего ряд СМИ обвинил команды в нечистоплотности и фактически назвал игру «договорной». На послематчевой пресс-конференции между журналистами и Прокопенко произошел следующий диалог:

- Это был договорной матч?

- Думайте сами

- Вы хотя бы заранее предупредили – если б мы знали, то на матч не пришли бы.

- Я бы тоже не пришел…

После этого Прокопенко ушел с поста тренера москвичей, отработав у руля «бело-голубых» часть сезона 2002 и весь сезон 2003 года. Уже после смерти тренера тогдашний гендиректор «Динамо» Юрий Заварзин заявил:

«Жалею об одном - не стоило после первого года работы убирать из „Динамо“ Виктора Прокопенко. Я мог его отстоять».

Что ж, имеем - не ценим. В этом и состоит одна из трагедий человеческой жизни.

Возглавить «Шахтер»? Я не сумасшедший, чтобы покидать «Галатасарай»

После «Динамо» Виктор Евгеньевич официально больше не был главным тренером. Хотя в 2004 году он вместе с Мирчей Луческу создавал дуэт на тренерском мостике «Шахтера», вводя Мистера в курс дела и попутно выиграв с ним Кубок Украины. Тогда в шутку, в которой, как известно, только доля шутки, Прокопенко говорил, что готов на марафонской дистанции сезона поменяться местами с Луческу. Между прочим, именно Прокопенко посоветовал президенту «Шахтера» Ринату Ахметову пригласить Луческу и сумел уговорить румына переехать в Восточную Европу. Удалось это лишь с третьей попытки. Конечно, деньги сыграли в этом приглашении немалую роль, но без дипломата Прокопа не уверен, что попытка увенчалась бы успехом.

Политика

После «Динамо» Прокопенко некоторое время проработал спортивным директором «Шахтера». А в 2006 году, по предложению президента «оранжево-черных» Рината Ахметова, он стал депутатом Верховной Рады Украины. Однако Прокопу претила такая жизнь, он снова хотел туда, где на его дороге были «Реал» и «Манчестер Юнайтед», «Арсенал» и дортмундская «Боруссия». Но было не суждено.

Незадолго до смерти Виктор Евгеньевич заявил, что если вдруг Верховную Раду распустят, он составит конкуренцию некоторым тренерам. Наверняка у него были предложения и планы дальнейшей карьеры. В свои 62 года он выглядел максимум на 50, казалось, был полон сил и энергии. Но оторвавшийся тромб в мгновение лишил Украину и Россию одного из самых ярких тренеров современности.

Евгений Канана, в 90-ых и 2000-ых годах начальник ФК «Шахтер»: «Прокопенко не знал, что такое медицина. Был очень верующим человеком. На Пасху в церковь приходил в шесть часов вечера и стоял до шести утра, соблюдал посты. Он подарил икону, которую я и сейчас с собой вожу. Прокоп всегда говорил мне: „Жека, даже если ты сильно злой, даже если человек совершил подлость по отношению к тебе, лучше прости“. Мне порой казалось, что ему было очень обидно, ведь в жизни случались всякие моменты. Наверное, держал все в душе. Возможно, потому и умер мгновенно. Сколько мы его ни просили сходить в больницу – ни разу. Улыбался: „Да ну, Жека, жизнь такая прекрасная штука. Поехали лучше чебуреков поедим!“ Работать с ним было одно удовольствие: никогда не подставит и не сделает плохого. Больше таких людей я на своем пути не встретил».

18 августа 2007 года Виктора Евгеньевича не стало. Ему было всего 62 года. Признаюсь, когда мне сообщили эту новость, я не поверил. «Не может быть! Наверное, это какая-то ошибка». Кажется, такие слова я произнес тогда своему другу, рассказавшему мне о случившемся. Уж больно много излучал энергии Прокопенко, уж больно молодо он выглядел, уж больно хорошим человеком был…

P.S. Во время карьеры игрока к наставнику прицепилось прозвище «Прокоп». Оно же сопровождало его и во время тренерской карьеры. Обосновавшись в Верховной Раде, он стал Виктором Евгеньевичем. Прокопенко мечтал вновь вернуться на тренерскую скамью, он мечтал сновать стать Прокопом. Но не успел…

В 63 года ушел из жизни Валерий Лобановский, в 65 не стало Евгения Кучеревского, жизнь Виктора Прокопенко оборвалась в 62. Так, в течение каких-то пяти лет, украинский футбол лишился своей элиты. Хотя Прокоп себя никогда к элите не причислял. Стеснялся, когда кто-то в его присутствии называл его великим, отшучивался.

P.P.S. В середине нулевых, кажется, после матча с киевским «Динамо», мы с товарищем встретили Прокопенко в Донецке, у стадиона «Шахтер». Задав какой-то банальный вопрос по игре, мы не ожидали ничего особенного, но Виктор Евгеньевич уделил нам, юным ребятам, минут 10, растолковав всю суть вопрошаемого. У него не было никакой звездности и пафоса. За это его и любили. В Одессе и Волгограде. В Донецке и Москве…