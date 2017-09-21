Топ-50 любимых форм в истории футбола. Рейтинг FourFourTwo

Журнал FourFourTwo с помощью консультанта спортивных брендов Нила Херда отобрал полсотни лучших футбольных форм. «Соккер.ру» знакомит читателей с любопытным рейтингом.

50 место. «Гамба Осака» (1996-97, домашняя)

В самом начале длинного путешествия отправляемся в Японию середины 90-х и встречаем «электрическую» форму клуба из Осаки с идеально вписывающимся в дизайн спонсорским логотипом «Панасоника».

49 место. Сборная США (1994, гостевая)

Нил Херд отмечает, что никогда до и после, как увидел эту форму на Алекси Лаласе, не встречал настолько крутую футболку. Гостевой комплект сборной США на домашнем чемпионате мира выделяется крупными звездами и фальшивой джинсовой тканью.

48 место. «Гринбанк» U10 (2006, домашняя)

В таких крутых футболках носились десятилетние пацаны из британского клуба «Гринбанк». Сам Лемми, лидер рок-группы «Motörhead» разрешил использование бессменного символа, в Сети можно найти знаменитое фото, где мальчишки всей командой показывают рокерскую «козу», встретившись со своим благодетелем.

47 место. Сборная Шотландии (1978, домашняя)

В этой форме от Umbro Кенни Далглиш и Арчи Геммилл забивали голы в ворота великой сборной Нидерландов в матче чемпионата мира 1978 года, в котором британцы одержали сенсационную победу.

46 место. «Блайт Спартанс» (1993-94, домашняя)

Нил Херд отмечает, что иногда одна деталь делает обычную форму выдающейся. В данном случае это логотип популярного британского журнала комиксов Viz, разместившийся на футболках скромного клуба из Нортумберленда.

45 место. «Милан» (1988-89, домашняя)

Футболка – символ эпохи «Милана» времен Арриго Сакки, Руда Гуллита, Франка Райкарда и Марко ван Бастена. Поклонники «россонери», глядя на эту форму, видят блеск славных времен.

44 место. ПСЖ (1993-94, домашняя)

Дикое, но удачное столкновение утолщающихся и утончающихся полос и ярких спонсорских наклеек.

43 место. «Ньюпорт Каунти» (2004-05, домашняя)

Валлийский клуб, вдохновленный комедийным хип-хопом середины «нулевых», оделся в ироничную форму золотого цвета и с толстой нарисованной цепью – атрибутом рэп-культуры.

42 место. «Барселона» (1982-89, домашняя)

Идеальный образец каталонской классики, выпущенный местным производителем спортивной экипировки - компанией Meyba из Барселоны.

Эволюция формы «Барселоны»

41 место. «Колорадо Карибу» (1978, домашняя)

Жутко оригинальная форма американского клуба с «родео-бахрамой» запросто может найти себе место в рейтинге самых страшных образцов футбольной одежды, однако у Херда свое мнение: «Уродливо, но так чудесно».

40 место. «Фиорентина» (1992-93, домашняя)

Прекрасная и скандальная форма «Фиорентины», от которой «Виоле» пришлось немедленно отказаться и принести извинения, назвав произошедшее несчастным случаем. В чем же проблема, спросите вы? Всмотритесь в символы, образованные черными полосами.

39 место. «Мадурейра» (2013)

Бразильский клуб неспроста напечатал знаменитый принт с аргентинцем Че Геварой на своих футболках. Так «Мадурейра» отметила 50-ю годовщину визита на Кубу, где состоялась встреча команды со знаменитым Эрнесто.

38 место. «Тампико Мадеро» (1980-82, домашняя)

Мексиканская команда из штата Тамаулипас, славящегося своими морепродуктами, носит прозвище «Храбрые крабы», поэтому логично, что краб появился и на футболках.

37 место. Сборная Бельгии (1984, домашняя)

Самый оригинальный, по мнению Нила Херда, комплект игровой формы для национальных команд в 80-е годы.

36 место. «Тампа Бэй» (1978-1984, домашняя)

Не все во времена расцвета Североамериканской лиги футбола (NASL) в XX веке заставляли своих футболистов носить на груди бахраму. У «Тампа Бэй», к примеру, была красивая бело-зеленая рок-н-рольная форма.

35 место. «Аталанта» (1991-93, гостевая)

Когда смотришь на такие футболки, от любви до ненависти один шаг, но эксперту «4-4-2» нравятся экстравагантные наряды в футболе.

34 место. Сборная Франции (1982, домашняя)

Впрочем, классика, как видим, тоже в чести. Эта футболка сборной Франции, пошумевшей на ЧМ-1982, обозначается недвусмысленным словом «бомба». С восклицательным знаком.

33 место. Сборная СССР (1970, домашняя)

Сборная СССР в своих простых до минимализма красных футболках с четырьмя буквами на груди выглядела ужасающе. За рубежом об этом по-прежнему помнят.

32 место. «Нью-Йорк Космос» (1979, домашняя)

Франц Беккенбауэр, Карлос Альберто и Йохан Нескенс играли в Нью-Йорке в футболках, разработанных самим Ральфом Лореном.

31 место. Сборная Бразилии (1985-86, домашняя)

Сократес, Зико, Жозимар и Фалькао играли в самый привлекательный футбол в истории сборной Бразилии, хотя им и не повезло с титулами так, как предшественникам и преемникам. ЧМ-1986 бразильцы отыграли вот в такой форме.

30 место. «Гремио» (1989-90, домашняя)

Спонсорский логотип «Кока-Колы» идеально вписался в классическую расцветку «Гремио».

29 место. «Рома» (1981-82, домашняя)

Еще один удачный образец формы в традиционных цветах. На этот раз – в исполнении «Ромы».

28 место. Сборная Нигерии (1994, домашняя)

Здесь отмечается смелость включить в дизайн элементы национальной культуры, имеется в виду паттерн на рукавах и вокруг воротника.

27 место. «Нагоя Грампус» (1994-95, домашняя)

Гари Линекер встретил закат своей карьеры в Японии, где сильно влияние местных художественных и дизайнерских традиций.

26 место. «Марсель» (1971-72, домашняя)

Отмечается, что это первая футболка, сделанная по современному образцу, то есть включающая в себя логотип титульного спонсора и эмблему бренда.

25 место. Сборная Аргентины (1986, домашняя)

В таких футболках сборная Аргентины выиграла чемпионат мира, а Диего Марадона забил два своих знаменитых гола в ворота англичан – после умопомрачительного прохода и с помощью «Руки Бога».

24 место. «Коринтианс» (1982-83, домашняя)

Все дело в политическом значении, которое выражает надпись «демократия». Клуб из Сан-Паулу пережил волну кризисов, после чего все важные вопросы стали решаться путем голосования всех сотрудников клуба – будь то футболист, менеджер или массажист. Этот интересный период в истории клуба получил название «Коринтианская демократия».

23 место. «Фиорентина» (1996-97, гостевая)

Во второй раз появляется в рейтинге «Фиорентина». На этот раз во многом благодаря старине Марио.

22 место. Сборная Франции (2011-12, гостевая)

Бретонская полоска никогда не выйдет из моды, поэтому ставка французской сборной на «тельняшки» оказалась беспроигрышной.

21 место. «Ювентус» (1983-84, домашняя)

Еще один вариант «идеального» исполнения классической формы.

20 место. «Стокпорт Каунти» (1981-82, домашняя)

Английский клуб вырядился со всем великолепием сборной Аргентины, а через несколько месяцев между Англией и Аргентиной началась война за Фолклендские острова. «Шляпникам» пришлось незамедлительно переоблачаться.

19 место. «Манчестер Сити» (1988-90, гостевая)

Форма «Манчестер Сити», которая могла бы сгодиться и для «Манчестер Юнайтед».

18 место. Сборная Уэльса (1980-83, гостевая)

Непонятная желто-зеленая форма Уэльса занимает почетное место в силу своей оригинальности.

17 место. «Верди Кавасаки» (1993-94, домашняя)

Психоделическая форма японского клуба.

16 место. Сборная Колумбии (1990, домашняя)

Внешний вид у сборной Колумбии зачастую лучше, чем игра. Так, на ЧМ-1990 Игита, Вальдеррама, Эскобар и Ринкон вылетели в первом раунде плей-офф от Камеруна под руководством Валерия Непомнящего, но выглядели при этом стильно.

15 место. «Аталанта» (1990-91, гостевая)

Еще один гостевой комплект от «Аталанты», который способен вызывать споры вокруг вкусов.

14 место. «Америка» (1994-96, домашняя)

А вот форма мексиканского клуба «Америка» кому-то может показаться слишком яркой, но в ней все на своих местах, даже «Адидасу» пришлось подвинуться, чтобы вписаться в дизайн.

13 место. «Сампдория» (1991-92, домашняя)

Футболки «Сампдории» всегда хороши, но в начале 90-х они были лучше всего, потому что Роберто Манчини и Джанлука Виалли тащили генуэзцев к большим победам.

12 место. «Тоттенхэм» (1985-87, домашняя)

Сейчас футболки «Тоттенхэма» выглядят слишком стандартно, а ведь были времена полосок и значков…

11 место. Сборная Мексики (1998, домашняя)

Сложно не задержать взгляд на этой футболке сборной Мексики с изображением ацтекского божества Кетцалькоатль.

10 место. «Асколи» (1981-82, домашняя)

Это не «Ювентус», но это так же прекрасно, как у «Ювентуса». А, может быть, даже лучше.

9 место. «Бастия» (1978-79, домашняя)

Решение изобразить на футболках «Голову мавра» - символ независимости от Генуи, оказалось удачным.

8 место. «Наполи» (1990-91, домашняя)

Форма, которая заставляет фанатов «Наполи» плакать, вспоминая чемпионство и Диего Армандо Марадону с надписью «Марс» на груди.

7 место. «Сент-Этьен» (1980-81, домашняя)

Тот редкий случай, когда большой спонсорский логотип не портит общую картину, а скорее наоборот, помогает форме раскрыться во всей своей красе.

6 место. Сборная Франции (1984, домашняя)

Еще один чудесный комплект сборной Франции из середины 80-х. В таких футболках «трехцветные» во главе с Мишелем Платини завоевали золотые медали Евро-1984.

5 место. Сборная Англии (1990, третий комплект)

Нил Херд снова ищет привлекательность в уродливости, в чем признается сам. «Это не должно работать, но почему-то действительно захватывает ваше внимание», - признается эксперт.

4 место. «Лацио» (1982-1983, домашняя)

Римское дерби в начале 80-х было самым стильным футбольным противостоянием – в топ-50 попали футболки и «Ромы», и «Лацио» из той эпохи.

3 место. Сборная Нидерландов (1976, домашняя)

Самая стильная форма «Оранье» за всю историю голландской сборной.

2 место. «Бока Хуниорс» (1981, домашняя)

Молодой Диего Марадона натягивал на себя такую футболку «Боки» и был счастлив.

1 место. Сборная Дании (1986, домашняя)

За шесть лет до своего сказочного триумфа на Евро-1992 сборная Дании была облачена в невероятную форму, которая не оставляла равнодушных своими полосками, шевронами и асимметрией.