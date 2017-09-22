Ставь на тотал - будет отл!

Есть азарт, но нет времени на анализ матчей? И не надо! «Соккер.ру» представляет блог «Ну а вдруг?», который научит вас расслабляться и получать удовольствие от ставок.

В интернете полным-полно блогов с экспертами по футбольным ставкам, предлагающими те или иные прогнозы. Но не секрет, что большинство из них играет в минус. Так как же быть, если азарт у вас вместо кофе, но нет ни желания, ни времени на анализ матчей? Бытует мнение, что в непредвиденных обстоятельствах нужно просто расслабиться и получать удовольствие от процесса. В блоге «Ну а вдруг?» проверим эту гипотезу. Капперы - мимо.

Вкратце суть

Выбираем интересные ставки с высокими коэффициентами, но ставим минимальные суммы. В каждом выпуске будет пытаться пробовать разные типы ставок - от побед аутсайдеров и хет-триков до экспрессов и сложных систем, а потом анализировать, что из этого у нас получится. Но события будем выбирать не случайным образом, а обосновывая то или иное решение.

Трюк выполняют непрофессионалы, так что не пытайтесь повторить его дома! Если все же решились, то ставьте не более 50-100 рублей, потому что наша главная цель - азарт. А угадать маловероятное событие и выиграть в несколько раз крупнее поставленной суммы и есть настоящий азарт. Одна со всех сторон проверенная ставка в месяц с коэффициентом 1.2 крупной суммой - безусловно практично, но блог не про это.

Безусловно, будем стараться, чтобы хоть иногда экстремальные ставки заходили. Но если все же не будет получаться, то готовы ответить за слова рублем! А именно, будем ставить все то же на реальные деньги, что и рекомендовали сами, выкладывая скриншоты из личного кабинета букмекера. Таким образом, можно пошутить, что это будет самый дорогой блог на “Соккер.Ру”.

Экспресс

В дебютном выпуске блога начнем с самого банального - российской Премьер-Лиги и экспресса. Для тех, кто в танках, экспресс - это когда ставишь сразу на несколько матчей и коэффициенты возможного выигрыша не просто складываются, а перемножаются. От того большинство игроков выбирает именно этот тип ставок, когда хочет пощекотать себе нервы. Но и проигрыш хотя бы в одном матче означает проигрыш всего экспресса.

Из выбранных матчей сделаем два экспресса - умеренный и экстремальный. Выбирайте из них вариант по душе или попробуйте оба. Ставки будем делать в букмекерской конторе “Фонбет”.

В субботу состоится два матча РПЛ, и мы, конечно, не пройдем мимо:

ЦСКА - “Динамо”

С учетом игры против сборной России гости не забивали уже пять матчей подряд! А последний раз праздновали взятие ворот еще 20-го августа в домашнем матче против “Уфы”, когда Александр Зотов в самой концовке встречи помог уйти “Динамо” от поражения. А если прибавить сюда отсутствие из-за травмы главного голеадора команды Кирилла Панченко, да еще физическое состояние команды после выезда в Нальчик, где отбегали 120 минут, да и моральное опустошение после поражения команде второго дивизиона зоны “Юг”, то просто хочется поискать в линии ставку на отрицательное количество голов “бело-голубых” в этом матче.

Про проблемы же ЦСКА в нападении не говорит только ленивый, и я, пожалуй, присоединюсь к ленивому, дабы не тратить ваше время на обсуждение текущей формы Оланаре или Чалова.

Поэтому для осторожных первым событием в экспресс предлагаю включить тотал меньше трех голов за 1.28. Для остальных рекомендую попробовать тотал меньше двух за очень хорошие 2.10!

Что же может помешать нашему прогнозу? Не смотря на все проблемы “Динамо”, подбор нападающих все же очень достойный - Бечирай, Вандерсон, Луценко. Если предоставлять им столько моментов, сколько их создает полузащита ЦСКА для того же Оланаре, то тогда можно будет смело “грузить” на тотал больше и вообще борьбу «бело-голубых» за медали.

Также для ЦСКА традиционно “Динамо” один из самых неудобных соперников. Если не брать самый провальный сезон “бело-голубых” в истории, то последний раз они позволяли себя обыгрывать в 2009 году! Просто что-то невероятное, если учесть, что ЦСКА регулярно борется за чемпионство, а “Динамо” где-то живет своей жизнью.

“Спартак” - “Анжи”

Шутки-шутками, но не смотря на все провалы “Спартака” в этом сезоне, дома они по-прежнему очень грозная сила - по потерянным очкам второе место, отставая всего на одно от Зенита! А стопроцентному показателю в родных стенах помешало лишь глупое удаление Самедова при счете 2-0.

Однако, встречи этих соперников в Москве проходят непросто для спартаковцев, поэтому выбор между просто победой и минусовой форой хозяев (победой в несколько мячей) оставим за читателем.

Итого, п1 за 1.25 или п1 с форой -1 за 1.37.

«Урал» - «Тосно»

“Тосно” в гостях играет крайне осторожно и пропускает на выезде в среднем один мяч, а “Урал” столько же забивает, причем дома еще меньше. Если “Тосно” вдруг не надумает сыграть агрессивнее обычного, то вряд ли мы сможем увидеть хотя бы 2-3 гола, а значит смело ставим на тотал меньше 3.5 за 1.18 или не так смело на тотал меньше 2.5 за 1.57.

“Уфа” - “Арсенал”

Примерно та же история, что и про матч выше, только тм 3.5 за 1.11 или тм 2.5 за 1.4. За небольшую историю противостояния клубов в Премьер-Лиге из четырех матчей три раза было забито по одному мячу и один раз два, и то в Туле. В этом сезоне у “Уфы” всего семь взятий ворот, т.е. при ожидаемой игре хозяев первым номеров, “Арсеналу” надо очень “постараться”, чтобы пропустить хотя бы два.

«Краснодар» - «Зенит»

Главный матч воскресенья. И вот тут на какой-либо тотал я бы не советовал ставить, хоть и встречаются две самые забивные команды. Подоплекой является то, что в случае поражения “Зенита”, он отдаст “быкам” первое место, пусть и по личным встречам. И вряд ли Манчини захочет еще один психологический удар по своим игрокам, вслед за сенсационным поражением в питерском дерби. К слову, не забываем, что, как и все, оба соперника после тяжелых кубковых игр, пусть играли и не оптимальными составами.

Исходя из вышесказанного выбираем двойной шанс гостей за 1.43 или просто ничью за 3.25, и это главный коэффициент нашего экспресса.

Мало? А давайте еще один тотал! Возьмем меньше 2.5 в матче ”Амкара” и СКА-Хабаровска” за 1.35, ведь голы “Амкара” в этом сезоне видели только выездные пермяки. А вот выездные хабаровчане до девятого тура ждали повода для радости. И пока он был единственным. Т.е. получается такой своеобразный тотал меньше 1.5 за 10 туров на двоих! Поэтому наша ставка будет на этом фоне просто саперской осторожностью.

Впрочем, брать тоталы меньше двух я бы не рискнул, т.к. неожиданная гостевая победа над “Локомотивом” придала пермякам уверенности в своих силах, что подтвердил удачный выезд в Воронеж.

И теперь самое вкусное - подсчитаем какой у нас получается коэффициент.

Умеренный: 1.28 х 1.25 х 1.18 х 1.11 х 1.43 х 1.35 = 4.05.

Экстремальный: 2.1 х 1.37 х 1.57 х 1.4 х 3.25 х 1.35 = 27.74!

Очевидно, что скорее Дзюба перейдет обратно в «Спартак», нежели этот экспресс сыграет. Ну а вдруг?

Рубрика «Дуракам везет»

В этой рубрике ставим одинары против всех явных фаворитов какого-либо турнира в надежде на то, что хотя бы в одном-двух матчах будут сенсации.

Тут есть смысл попробовать английскую Премьер-Лигу, где на этой неделе прошел Кубок Лиги, что для команд, принимающих участие в еврокубках означает уже пятый матч за две недели. Отличный повод поделиться очками!

С первой же попытки замахиваться на поражения лидеров не рискнем, поставим везде на ничьи со следующими коэффициентами:

Вест Хэм - Тоттенхэм - 4.15

Манчестер Сити - Кристал Пэлас - 8.40

Саутгемптон - Манчестер Юнайтед - 3.55

Сток Сити - Челси - 4.15

Лестер Сити - Ливерпуль - 3.55

Осечка подопечных Гвардиолы позволит нам остаться в плюсе (и даже в хорошем), во всех остальных случаях нужно две ничьи.

Бонус! Для тех, кому за 40

Бонусом будем выбирать что-то с совсем сумасшедшим коэффициентом. И раз уж в наших экспрессах было так много тоталов меньше, то можно попробовать интересное предложение от “Фонбета”, которое звучит как “В каждом матче хотя бы одна не забьет” за 40! В этом сезоне такого тура еще не было. Ну а вдруг?

Ваш выход

И интересно узнать, какое бы событие в этот уик-энд с коэффициентом не менее 10 выбрали читатели “Соккер.ру”, пишите в комментариях свои предложения. Тех, кто угадает и выложит скрин ставки (или даст ссылку на него), мы обязательно упомянем в следующем выпуске.

А если вы пока не хотите играть на реальные деньги, то всегда можете потренироваться в нашем призовом конкурсе прогнозов.

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