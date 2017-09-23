Трус, который нужен Моуриньо

Жозе пригласит Месута, которого называл трусом, работающим на пятьдесят процентов? «Соккер.ру» изучает варианты Озила – вряд ли немец останется в «Арсенале».

Аргументы в пользу перехода Озила в МЮ

Желание игрока уйти. Вероятнее всего, за Месута не придется бороться, что всегда важно в таких случаях. Озил давно мог подписать новый контракт с «Арсеналом», но сначала отказался зимой 2016 года – тогда его не устроили условия. Но даже после того, как запросил еще больше, а «канониры» решили подумать о 250 тысячах фунтов в неделю – никто не отрицает слухи об уходе. Более того, еще в прошлом году говорили, что только решение Венгера по новому контракту с «Арсеналом» остановило Месута от летнего расставания.

Если немец давно подумывал об уходе, если годами читает о переезде в другие команды, то ряд решений уже принял. Тем более, время утекает, еще и обида осталась - основные трофеи «Реала» прошли мимо. Три Кубка Англии против трех побед в Лиге чемпионов? Нечего даже сравнивать, ведь «Арсенал» упрямо превращается в середняка. Следовательно, Месута в Лондоне держат только деньги. Но в других клубах ему дадут еще больше – «канониры» скуповатые, не воюют за серьезные трофеи. А Озилу уже не двадцать пять лет, чтобы ждать. Санчес бежал – не убежал, Месут побежит – получится, ведь контракт у него до лета 2018.

Класс чемпиона мира. Помните, как Месут недавно сыграл против «Ливерпуля»? Ужасно, это был один из самых слабых матчей футболиста мирового уровня на настолько высоком уровне. Против «Лестера», «Сток Сити» и «Борнмута» тоже ничего впечатляющего не показал, кроме традиционных передач, причем не самых удобных, раз без ассистов. При этом угадайте с первого раза, кто рекордсмен «Арсенала» по созданным моментам? Пятнадцать передач под удары – в три раза больше, чем у Бельерина, Уэлбека, Ляказетта. В пять раз больше, чем у Рэмзи, Айвоби и Санчеса!

Даже когда Озил корчит из себя Тотти в возрасте – играет стоя или исчезает с радаров, Месут умудряется быть машиной по созданию моментов. Нет сомнений, что, когда хочет, играет изумительно. Своеобразный стиль турецкого немца мешает его останавливать, ведь просто обновите в памяти статистику атакующего полузащитника в «Реале» - 105 матчей в Ла Лиге и 47 ассистов. А еще 19 голов, но голы в случае с парнем, который за последние девять лет по ассистам в топ-5 уступит, наверное, лишь Месси, значения не имеют.

Свободный агент с лета. Причина, по которой Глейзеры будут всеми руками за подписание Озила. Для «Арсенала» это потеря бесплатно футболиста, за которого заплатили почти 50 миллионов евро, чтобы сползти на пятое место. Месут ведь ничего весомого для «канониров» не выиграл, только кубки. Озил отдал много передач – ассисты собирал во всех клубах и в сборной (за немцев больше сорока, в Бундеслиге – три десятка, в Лиге чемпионов – больше двух десятков), и это точно полезный для атак футболист. Также помним, что Моуриньо приехал в Мадрид вместе с Озилом, а потом пересеклись в Лондоне по разные стороны баррикад. Жозе знает и плюсы, и минусы Месута, такого свободного агента нужно подписывать. Продаешь Феллаини, отпускаешь Мату – легко получаешь зарплату для немца.

Очень выгодно, но слухи о МЮ могут быть частью стратегии агента Озила – наплодить новостей, что Месут нужен то «Баварии» (хотя в Мюнхене уже выбрали Родригеса в аренду), то Моуриньо. А на деле немец окажется в «Интере», где падкие на именитых игроков китайцы выложат царскую зарплату. Правда, современная Серия А не та, что раньше – в «Наполи», «Роме» и «Ювентусе» в центре полузащитники, которые много пашут, созидают и разрушают одновременно. Хотя в «Интере», возможно, его семь десятков передач за игру станут большой помощью – показатель Гамшика. Причем сейчас в Серии А нет ни одного футболиста, который создавал бы больше моментов за игру, чем Озил. Хорош и плох одновременно, вот такой этот Месут. И если такой лот обойдется лишь в зарплату и «подъемные» - многие будут в деле.

Аргументы против трансфера Месута

Игра Генриха Мхитаряна. Давид Силва опережает Генриха Мхитаряна на один голевой пас, но армянский хавбек – ценный для Моуриньо футболист, который прилично начал сезон. Помня о его лучшей игре в «Шахтере» и «Боруссии», когда успехи шли сериями, можно сделать предположение - вряд ли хавбек остановится. Прямо сейчас Генрих второй по количеству созданных моментов – девятнадцать штук в шести поединках. У Озила среднее количество пасов под удар за девяносто минут выше, чем у армянского футболиста, но у Генриха масса плюсов.

Во-первых, работает на оборону – у Луческу полузащитник играл даже в опорной зоне определенное время до перевода в атаку. Во-вторых, Мхитарян – универсальный игрок, сыграет на разных позициях, а Озил – человек-амплуа. Где хочет – там стоит. В-третьих, Мхитарян говорит по-французски. «Ассистмен», как назвал его Погба – полиглот, армянину просто понять Блинда, Лукаку, Байи, Феллаини, Погба и Марсьяля даже без перехода на английский. В-четвертых, Мхитарян на год младше, чем Озил – даже возраст немца не помогает убрать Генриха Гамлетовича с поля ради Месута, у которого не складываются деловые отношения с «Арсеналом».

Отношения с Моуриньо. У Месута странные отношения с Жозе, о чем сам немец рассказал в автобиографии: «Я очень уважал его как тренера и человека, но ненавидел в те минуты, когда Жозе начинал критиковать мою игру. „Ты думаешь, что настолько хорош, что можеш выкладываться лишь на 50 процентов? — говорил он. — Считаешь, что можешь отдать две передачи и успокоиться? Вместо того, чтобы доказывать товарищам и болельщикам, чего ты действительно стоишь, ты мечтаешь о теплом душе и хочешь побыть в одиночестве? Ты просто трус!“ И все-таки я люблю Моуриньо»!

Месут любит Жозе, но любит ли португалец футболиста так же сильно? Моуриньо не откажется от бесплатного чемпиона мира – он ведь менеджер, не просто тренер. Но попадание Озила в состав МЮ не обязательно значит реанимацию чемпиона. Пораженные «вирусом» «Арсенала» нередко не выстреливают, как Сеск в «Барселоне». Даже в «Челси» в удобных условиях Фабрегасу сложно всегда играть на пределе. Озил еще один такой – много решающих передач, а в результате его команда сейчас в Лиге Европы, а у немца четыре поединка, 0 голов, 0 результативных передач. Месут в фазе невидимки – толку от него пока мало. Но уже завтра может поменяться, ведь немец непредсказуем.

Боязнь решающих матчей. Моуриньо честно говорит – Лукаку оказался в МЮ, а не в «Челси», поскольку «Юнайтед» выполнил финансовые условия «Эвертона». При этом у Манчестера был шанс перехватить Ляказетта, однако от форварда «Лиона» Жозе отказался из-за отчета скаутов – те сказали, что у нападающего проблемы с психологией в решающих матчах. Александр тащил «Олимпик» в средних играх, но в центральных, даже когда получалось у форварда, были большие проблемы с итоговым результатом. Озил такой же. Месут из тех, кто может вывести из себя любого тренера, поскольку Павлюченко был спящим гигантом, а Озил – спящий гений.

Нужен ли Моуриньо хавбек с высокой зарплатой и собирающий статистику рандомно? «Манчестер Юнайтед» - обладателю Кубка УЕФА, не нужны футболисты, которые не могут попасть в топ-4, у самих таких хватает в составе. Так что Озил, если Мхитарян будет играть мощно, молодые фланговые форварды – прогрессировать, а Погба избежит травм и заберет часть диспетчерских функций, в основе не нужен. А футболисту не нужна скамейка. Плеймейкер «Арсенала» - невероятно сильный футболист, но всегда будут причины отказаться от его подписания. Месут нередко пользуется доверием маститых тренеров, а потом не оправдывает ожиданий.

Даже в качестве свободного агента не всем нужен, пускай этот аргумент может пересилить все остальные – жадность сработает, и кто-то обязательно даст немцу последний шанс.