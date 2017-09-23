Дружелюбный Рон. Криштиану и его враги

У каждой звезды футбола есть враги, и «Соккер.ру» напоминает – ван Нистелрой не единственный из недругов Роналду. Выясняем, кто же остальные?

Руд ван Нистелрой

Никто в МЮ не скрывал, что ван Нистелрой за словом в карман не лез и пай-мальчиком ни был. И многие сплетничали, что Руд покинул Англию и оказался в Мадриде, поскольку у него случился конфликт с Роналду. Похоже, Фергюсону пришлось выбирать: подающий надежды португалец, или голландец, в которого МЮ поверил со второго раза?

Сейчас раскрыли детали той истории. И становится понятно, что у Роналду был повод недолюбливать голландца за длинный язык. Говорят, Руд подшутил насчет теплых отношений Роналду и помощника Фергюсона – тренера Карлуша Кейруша, назвав его новым отцом Криштиану. Поскольку в сентябре 2005 года у Роналду умер биологический отец Жозе, такую «шутку» вингер не понял.

Болельщики «Реала»

Фанаты «Манчестер Юнайтед» до сих пор неплохо относятся к Роналду – не пели про его половой орган, как в случае с Лукаку, но ценили пользу, которую португалец приносил команде. И как только появляются слухи о возвращении Криштиану в Манчестер – в сети тысячи сообщений. А вот фанаты «Реала», невзирая на все старания, время от времени становятся в оппозицию к Криштиану.

Впрочем, не делают исключений ни для кого – на «Сантьяго Бернабеу» свистели даже воспитанникам «Реала», вроде Касильяса. Ничего удивительного в реакции на неудачную игру команды и Роналду нет. Пару лет тому назад Криштиану ответил фанатам – по ходу матча предложил им засунуть свой свист в одно место. Теперь же Роналду дипломатичен - весной просил фанатов после матча с «Баварией» относиться к нему с уважением.

Рафаэль Бенитес

Роналду вправду ко многим своим старшим знакомым относится, как к крестным отцам. Дружит с Фергюсоном и до сих пор тепло относится к шотландцу. У него вряд ли испортились отношения с Карлушем Кейрушем. До сих пор помнит своих первых тренеров, в отличие от некоторых других звезд. Не так давно Роналду прилетал на матч «Спортинга» - буквально неделю назад с подругой оказался в Лиссабоне. Понятно, что там виделся со старыми знакомыми:

Cristiano Ronaldo apuró su sanción en #LaLiga viendo en directo al Sporting en Lisboa https://t.co/40NHB2RzDW pic.twitter.com/xheiUaYwYM — MARCA (@marca) 16 сентября 2017 г.

Но Рафаэля Бенитеса португалец не принял категорически. Сначала испанец добродушно не назвал Роналду лучшим игроком, с которым ему пришлось работать – Зидан подобные ошибки не совершает. А потом Рафа принялся рассказывать Роналду о его оплошностях при исполнении штрафных. Криштиану затаил обиду, его возмутили подсказки от какого-то толстячка, и в результате португалец не разговаривали с тренером. И сделал все, чтобы долго работа Бенитеса в родном сердцу Рафы «Реале» не продлилась.

Коке и провокаторы

Легко задеть Роналду, рисуя радугу у него над головой. Тролли всегда используют имя кикбоксера Бадра Хари, чтобы раззадорить фанатов Криштиану и спровоцировать их на ответную реакцию. Друг Роналду с февраля сидел в тюрьме – приговорили на два года за нападение и разбитую о чужую голову вазу. Но поскольку только шесть месяцев из приговора связаны с тюрьмой, можно предположить, что в начале сентября Бадр вышел. И если папарацци поймали встречу Криштиану и Хари, пока у португальца была дисквалификация – будет еще одна порция привычных шуток.

Но одно дело, когда развлекаются фанаты футбола, другое – когда Роналду обзывают соперники. Говорят, Коке в дерби Мадрида зацепил Криштиану, на что португалец ответил, что плевать, какой он там, зато богатый. При этом каждый футболист, примитивно задевающий личную жизнь Роналду и близких ему людей – среди недругов португальца. Вообще, все посягательства на личное у Криштиану вызывают изумление, ведь на недавней церемонии УЕФА Буффон зачем-то – явно с кем-то в шутку поспорил в «Ювентусе» на тему, начал лапать Роналду за колено. Получилось странно, португальцу явно не понравилось.

Желтая пресса

Фрэнк Лэмпард или Филипп Лам стояли под дождем, но давали обязательные интервью, поскольку профессионалы из Европы в курсе, что комментарии у футболистов берут не ради бесценного общения с ними, журналист – лишь посредник между игроками и болельщиками. И Роналду тоже спокойно общается с прессой, когда ему это выгодно и когда вопросы кажутся лояльными. А когда его пробуют задеть, поступает так, как в случае с фанатами «Реала» или Коке – отвечает.

Оскорбления личных предпочтений Роналду – еще один метод взбесить Криштиану, поэтому желтая пресса, которая лезет в его грязное белье, тоже в списке тех, с кем португалец общаться отказывается. Порой и сам Криштиану перегибает – на Евро-2016 выбросил дорогой микрофон в озеро. Непонятное поведение, вопрос был о готовности к игре, ничего грязного. А вот если когда-то Роналду агрессивно встретил парней, которые придут к его дому в Португалии и будут фотографировать детей – тогда вряд ли кто-то расстроится из-за враждебности футболиста.

Поклонники Месси

Даже подруга Роналду – похоже, его будущая жена, является персональной поклонницей Месси, а сам Криштиану приветливо реагирует на Лионеля во время редких встреч, и давно заявил – не понимает, откуда пошел слух о вражде? За последние годы они успели отвесить друг другу парочку комплиментов – футболисты, которых годами сравнивают, не враждуют, ведь редко видятся. У них нет причин, кроме трофейной ревности.

Скорее у Криштиану были конфликты с Моратой или Бэйлом из-за эгоизма португальца на поле, или с Алонсо – когда Хаби предложил отдать «Золотой мяч» Нойеру, чем с Лионелем. Роналду скоро сравняется с Месси по титулам игроку года, а это значит, что в списке его врагов остаются лишь самые буйные поклонники Лионеля. Однажды в родной Португалии под отелем, где жила сборная, собралась толпа, скандирующая специально для Криштиану: «Месси, Месси!» На всех крупных турнирах, на играх чемпионатов Европы и мира постоянно кричат фамилию аргентинца на стадионах, но Роналду уже привык.

Мотивация Криштиану

Моуриньо считает, что главная, фундаментальная и базовая проблема при общении с Роналду – он полагает, что знает о футболе все, что нужно. Лучше него игру никто не понимает, следовательно, ни Жозе, ни Карло, ни Зинедин ему ничем не помогут. Более того, требует, чтобы не мешали советами и решениями – например, конфликт с Зиданом случился после одной из замен, и Рамосу пришлось мирить тренера и нападающего.

Серхио, как и Моуриньо, прекрасно знает, кого на самом деле Криштиану считает единственным достойным для себя врагом. Роналду не был бы самим собой, если бы в ответ на вопрос о врагах не упомянул себя любимого. Врагом португальца под номером один остается он сам. Конечно, это отчасти кокетство. Физически Роналду – машина, которая спит днем, чтобы быть в форме, постоянно тренируется по персональной программе. И Криштиану прав – сам с собой воюет в основном.

Ему повезло, по-настоящему опасных врагов у него никогда не было. Месси тоже понимает только победы, но Лионель не спешил враждовать с Роналду – а сам португалец лишь разок позволил себе пройтись по Суаресу, Неймару и Месси, так что одну банальность Криштиану помогает разбить. Человеку не нужны враги, чтобы совершенствоваться. Роналду хватает соперников и конкурентов, а друзей у него больше, чем врагов. Криштиану в личной жизни может относиться к части людей, как к прислуге – по нему видно, что может быть капризным в бытовых вещах

Но если говорим глобально, то перед нами профессионал, который следит за репутацией. Даже простодушный ответ на суде о налогах, что закончил шесть классов и ничего не умеет, кроме игры в футбол, не выглядит наигранным. Или вспомните слова, что в Англии было хорошо, поскольку в суды не таскали – Роналду важна репутация, поскольку ему важен он сам как историческая личность. Поэтому скандалы были, но так третировать напарников, как Ди Стефано того же Диди – по нынешним меркам это форменный расизм от легенды, Роналду никогда не будет.

Криштиану не из тех звезд спорта, что ищут себе врагов. Похоже, ван Нистелрой просто допустил фундаментальную ошибку – задел личное и подумал, что в том конфликте Фергюсон встанет на его сторону. Но нет, ведь если Переса, Зидана и многих других поставить перед выбором: Роналду или его враг, они проголосуют за португальца.