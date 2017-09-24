После «Зенита». Остальные претенденты на ЛЧ

Накануне страшных для «Спартака» и ЦСКА матчей ЛЧ «Соккер.ру» предлагает оценить готовность претендентов на тройку. «Локомотив», «Краснодар» и «Ростов» готовы лучше?

Обсуждать возвращение «Зенита» в Лигу чемпионов бессмысленно. Команда Манчини преображается, Санкт-Петербург метит в чемпионы, ниже третьего места не финиширует. Но кто еще будет на пьедестале и, следовательно, с путевкой в главный еврокубок?

«Локомотив» в Лиге чемпионов

Зачем нужен? 1. Чтобы Семин вернулся в ЛЧ – будет трогательно. 2. Потому что есть характер – и на последних минутах в Ростове-на-Дону, и в дерби против «Спартака» и ЦСКА «железнодорожники» доказывали, что есть кураж и воля к победе. 3. Сплав опыта и молодости с перевесом бывалых – «Локомотив» служит аналогом ЦСКА, но может «армейцев» переиграть. 4. В ЛЧ сыграют качественные футболисты: Алексей Миранчук, Гильерме, Чорлука, Кверквелия, Денисовы, Фарфан и Ари. Крепкие мастера для андердога главного еврокубка.

Почему лишний? 1. У клуба нет средств на усиление состава – на 100% подготовиться к ЛЧ нельзя. 2. Работая на износ, «Локомотив» может потерять позиции в чемпионате и ничего не добиться в квалификации ЛЧ – могут не дожить до группы, в отличие от «Ростова». 3. Конкуренты не ниже классом, с такими же возможностями или выше – «армейцы» опытнее будут именно в ЛЧ, а «Краснодар» - с большими шансами прибавить при грамотных решениях руководства. 4. В сложных матчах «Локомотив» может предложить только борьбу, команда порой излишне академичная и скучноватая. Если не играет со «Спартаком», конечно же.

«Краснодар» в Лиге чемпионов

Зачем нужен? 1. Чтобы на шикарном стадионе сыграли игру с «Реалом» или «Манчестер Юнайтед». 2. Показать приличный состав, ведь поражение от «Зенита» не значит, что у «быков» пропали талантливые и маститые игроки. Гранквист, Каборе, Перейра, Классон и Смолов в лучших играх – футболисты, способные удачно сыграть в группе. 3. «Краснодар» финансово готов к ЛЧ, и если Галицкий посчитает, что такой турнир – шаг вперед, то «быки» найдут деньги на трансферы, в отличие от ЦСКА и «Локомотива». 4. Невзирая на все ошибки Шалимова, «быки» держатся на третьей строчке. По ударам – первые вместе со «Спартаком». По владению мячом – первые. По точности пасов – следом за «Зенитом». Команда качественная, ее можно развивать.

Почему лишний? 1. У команды нет чемпионского характера и здоровых амбиций – иначе были бы на месте «Ростова» Бердыева. 2. Рядом с качественными игроками, названными выше, в составе встречаются те, кого нельзя пускать в ЛЧ во избежание эффекта Ещенко-Комбарова. 3. Тренера Шалимова будут обыгрывать с показной легкостью. Рулевой «быков» не готов к матчу против «Зенита», что он против «Реала» покажет? 4. Поскольку клуб динамично развивается, то веских причин не желать «быкам» попадания в ЛЧ нет, но зато есть «мелочь» - тактическая бездарность. Футболисты тоже виноваты. Пусть Шалимов не умеет подготовить, нельзя так бросать соперников на стандартах, паниковать в опорной зоне, медлить, плохо реализовывать моменты и сдаваться, хотя это отсылка к первому пункту.

ЦСКА в Лиге чемпионов

Зачем нужен? 1. Сила привычки – Акинфееву хорошо бы заиметь «сухие» матчи в групповом турнире, пока состав обороны не поменялся, а Головина надо проверять в ЛЧ каждый сезон. 2. Наставник, который ошибается, но работает над своими промахами – тактически «армейцы» веселее, чем тот же «Краснодар». 3. В любой момент Гинер может убедить маститого покупателя, что бренд ЦСКА надо поднять повыше в финансовом плане – тогда «армейцы» станут серьезными конкурентами «Зениту». 4. ЦСКА по основным игровым параметрам – в тройке в РФПЛ, так что это их место по праву, опытные и не слабые.

Почему лишний? 1. Слишком много неудачных попыток. Если и сейчас финишируют четвертыми – можно будет заявить, что ЦСКА не выгоден РФПЛ в ЛЧ, ведь не набирает очки, как это делал обычно «Зенит». 2. Оборона старая и лучше не станет, а для замены братьев и Игнашевича денег нет. Да и на кого менять? Лимит просит верить в Васина, а тот себя показал. 3. Следующим летом, если не изменится клубная ситуация, могут продать Фернандеса и Головина, никого сильного не подписав на замену. Селекция деградирует и беднеет. 4. ЦСКА не набирает, а старается вернуться на утраченные чемпионские позиции. Вряд ли от «армейцев» увидим нечто принципиально новое и свежее.

«Ростов» в Лиге чемпионов

Зачем нужен? 1. Ростов-на-Дону привык к большому футболу и заслужил добавку – фанаты атмосферу праздника создадут обязательно. 2. Пусть команда по игрокам новая, тренер другой, но прозвище ведь прежнее – «мужики». Вчера уступили «Локомотиву» на последних секундах, но через неделю сами могут так выиграть – с характером проблем нет. 3. «Ростов» привык работать с толковыми, но не выдающимися игроками, от них не услышишь недооценку Бухарова или Ионова, постараются сыграть достойно с теми, кто есть. 4. Кучук хорошо работает, если продолжит в том же духе – «Ростов» не сбавит.

Почему лишний? 1. Магия Бердыева без Курбана Бекиевича не работает – непонятно, надолго ли «Ростов» в группе лидеров. 2. Этот состав не такой интересный, как прежний, вряд ли сейчас собраны футболисты для основы «Зенита». 3. Нет базовых финансовых гарантий – например, премиальными от участия в ЛЧ они отдавали долги 2013-15 годов. Стоит отправлять в еврокубки клуб, который хоть завтра может быть уничтожен? 4. Качество игры впечатляет, если делать поправку на новый на две трети состав, а вот если не делать – «Ростов» по качественным игровым параметрам в районе девятого места в РФПЛ.

«Рубин» в Лиге чемпионов

Зачем нужен? 1. Курбан Бердыев умеет поставить капканы на «Барселону» и «Баварию», даже Кавани и Неймара держал бы в узде. 2. Прибедняются, но финансово «Рубин» стабильнее, чем «Локомотив» или «Ростов». Значит, попадание в тройку – путь к трансферам. 3. У казанцев есть проблемы во всех полевых линиях и в каждой фазе игры, но за короткий срок «Рубин» прибавил в качестве, пусть по очкам Бердыев заработал лишь на два больше, чем Грасия за то же время. 4. Чтобы развивать футбол в небедном регионе. В отличие от «Ахмата» - теоретически претендует на ЛЧ, но на практике вряд ли в топ-5 окажется, «Рубин» может играть дома в еврокубках, увеличивая посещаемость и интерес к футболу в Казани.

Почему лишний? 1. Сыро играют, на данном этапе подготовки «Рубин» 10-й по ударам в створ, 14-й по владению – с фаворитами «автобус», предпоследний по качеству передач – брака невероятно много. 2. Есть претенденты, которые дольше шли к подобному успеху, а тут выскочит Бердыев и снова протолкнет вчерашнего середняка без очереди? 3. Не похоже, чтобы ставилась задача с мгновенным прорывом. А команда без предельной мотивации не выгодна РФПЛ в ЛЧ. 4. Болельщики не обязательно полюбят «Рубин» в случае возвращения в престижный турнир – Казань редко показывает, что ей нужен футбол. А раз так – пусть путевка достанется тем, у кого полные арены.

«Спартак» в Лиге чемпионов

Зачем нужен? 1. Чтобы адекватные фанаты попали на матчи высокого уровня. Воспитанные поклонники «Спартака» много лет ждали возвращения. 2. У «красно-белых» обычно все меняется резко – вчера Каррера был героем, сегодня - один из виновников неудач, а завтра может снова зажечь – нестабильность «Спартака» иногда может сработать в пользу российского футбола. 3. Денег больше, чем у ряда конкурентов. «Спартак» осуществил бы ряд дорогих покупок, если бы переговоры не сорвались. Луана могли себе позволить, как и зарплату Гарая, финансовый багаж – ценный по нынешним временам. 4. Как бы ни завершился этот сезон в ЛЧ – «Спартак» получит опыт. Или повод для реванша.

Почему лишний? 1. Клинический характер ошибок в защите, еще один ЦСКА Слуцкого в групповом раунде от РФПЛ ничего полезного не даст. 2. Непонятная ситуация с тренером – Каррере нужно доверять игрокам, а футболистам слушать тренера, чтобы отыграть семь пунктов до «Краснодара». Пока не похоже, что в коллективе все едины и непобедимы. 3. Фанаты «красно-белых» снова могут провиниться, и тогда клуб получит техническое поражение – невыгодно для рейтинга РФПЛ. 4. Как клуб допускают огромное количество ошибок. Для конкурентов позорно пускать их после такого старта на пьедестал. Заслужит ли «Спартак» ЛЧ?

А кого вы видите в тройке представителей от России в Лиге чемпионов? Или верите в сенсацию, вроде «Ахмата» в тройке? Любопытно собрать мнения сейчас, а по итогам сезона сравнить промежуточные оценки после трети дистанции с финальными вердиктами. Ведь особенность данной дискуссии в том, что ЦСКА может выступить в ЛЧ хуже, чем «Ростов». А боевитый «Локомотив» - лучше «Спартака». Когда все примерно равны, выбирать труднее, но интереснее!