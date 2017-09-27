7.0 Кучаеву за гол, «неуды» защитникам. Оценки игроков ЦСКА в матче с МЮ

ЦСКА сыграл смелее, чем «Спартак» вчера, но крупно проиграл из-за грубых ошибок в обороне. «Соккер.ру» выставляет оценки «армейцам», которые старались, но не смогли.

Игорь Акинфеев = 6.5 из 10

Это высокая оценка для вратаря, пропустившего четыре мяча, потому что еще в нескольких эпизодах Игорь лишил манкунианцев явных возможностей забить. Всего «дьяволы» нанесли десять ударов в створ ворот Акинфеева, шесть попыток капитан ЦСКА нейтрализовал. К Игорю не может быть претензий, его подставляли защитники, сыгравшие просто чудовищно.

Сергей Игнашевич = 4.5 из 10

Уже на четвертой минуте опытнейший Игнашевич проиграл Лукаку верховое единоборство и позволил форварду нанести разящий удар, который испортил «армейцам» весь план на игру. Конечно, Ромелу – огромная «рама», но у защитника в этой ситуации преимущество, потому что он может отыграть мяч в любую сторону, кроме ворот, или просто помешать нападающему, не дать нанести акцентированный удар. Сергей не справился. Третий гол «повесим» на Березуцкого, хотя там Игнашевич мог прочувствовать и на инстинкте рвануть за Лукаку, страхуя партнера, ну, а четвертая результативная атака «Манчестер Юнайтед» началась с неточного и неправильного по смыслу паса Сергея при выходе из обороны.

Василий Березуцкий = 4.5 из 10

Березуцкий говорил летом, что этот сезон, возможно, последний для него, и такие эпизоды приближают Василия к решению повесить бутсы на гвоздь. Махнул ногой мимо мяча – через секунду счет стал разгромным. Березуцкий – умный дядька, он понимает, что его годы уходят, а позориться, не чувствуя в себе прежних сил, не хочет. Поэтому ушел из сборной, поэтому может повесить бутсы на гвоздь уже через несколько месяцев.

Виктор Васин = 5.0 из 10

Лично грубых ошибок не допускал, сегодня доверил этот тяжкий крест «старичкам». Но в футболе все взаимосвязано: если регулярно позволять противнику создавать опасные моменты, то никто из защитников не останется в белых перчатках. Васин не герой и не лидер, поэтому ждать от него исправления огрехов партнеров не приходилось, хотя где-то мог рвануть раньше, в другом эпизоде подстроиться позиционно под быстро меняющую ситуацию. Виктор обучаем, в него можно вложить краткое описание основных функций – «три закона, операционная система», но недостаток футбольного интеллекта ограничивает саморазвитие и ставит Васина в тупик в большинстве ситуаций, которые несколько отличаются от нормы.

Понтус Вернблум = 6.0 из 10

Боролся, кусался, встретил Мхитаряна локтем в подбородок – все как обычно, только для «Манчестер Юнайтед» скорость работы Вернблума в опорной зоне оказалась недостаточной, а компенсировать этот пробел с помощью жесткости не удалось.

Марио Фернандес = 6.0 из 10

Фернандес отработал на своем приличном уровне, но его рывки, дриблинг и прочая локально успешная работа на фланге по большому счету осталась незамеченной, потому что Марио зачастую был отрезан от своей команды. Вряд ли это получилось случайно, хитрец Жозе Моуриньо хорошо изучил ЦСКА и выключил из игры важного игрока.

Георгий Щенников = 5.5 из 10

Пенальти оставим на совести арбитра – нет смысла говорить о судействе, проиграв по всем статьям, вряд ли этот эпизод оказал решающее значение на результат. Щенников не нарушал правила в своей штрафной площади, но в основном был статистом на поле, не справляясь с напором и резкостью оппонентов.

Алан Дзагоев = 6.0 из 10

На счету Алана первый опасный удар в матче, а позже он еще разок побеспокоил Де Хеа, но Дзагоев появлялся в игре эпизодически и слишком мало времени как для полузащитника провел с мячом, даже если сравнивать с партнерами. Алан мог оказаться полезнее, если бы распределение организаторских функций с Головиным было более сбалансированным, а так полноценной связки не получилось.

Александр Головин = 6.5 из 10

Нужно отдать должное Головину, что он даже в таком непростом матче для своей команды был на виду. «Двигал» мяч в нужных направлениях, шел в дриблинг, бил по воротам, голевую передачу отдал, в конце концов. Высокой оценка не может быть из-за потерь, но здесь не столько вина Александра, как общая несогласованность «армейцев».

Витиньо = 5.5 из 10

Витиньо оказался самым бьющим игроком в составе ЦСКА – 5 ударов, но запомнился скорее неоптимальными решениями и импульсивностью, которая мешала действовать эффективно. Иногда Витиньо выглядит настоящим лидером «армейцев», а иногда только пытается. Сегодня был второй случай.

Фёдор Чалов = 5.5 из 10

В концовке первого тайма у Федора был хороший момент, однако Де Хеа выручил МЮ, вот только этот удар так и остался единственным на счету Чалова. Защитников Федор старался напрягать, но этим и ограничился.

Тимур Жамалетдинов = 6.0 из 10

Оживил игру в атаке, успел пробить по воротам и бережно относился к мячу, то есть старался его не терять.

Константин Кучаев = 7.0 из 10

Всего лишь шесть раз за отведенные ему минуты встретился с мячом, отдал четыре точных передачи при четырех попытках (100% точности) и забил гол. Непродолжительное, но яркое выступление!

Георги Миланов = без оценки

Появился на поле на 72 минуте (Кучаев – на 84), но в игру не попал. Выполнил только 4 передачи с 50-процентной точностью.

Герой матча. Антони Марсьяль («Манчестер Юнайтед») = 9.5 из 10

Марсьяль, Мхитарян, Лукаку – все сыграли здорово, но выделим француза, который принял участие во всех четырех забитых мячах «красных дьяволов». Антони дважды ассистировал Ромелу, реализовал пенальти, а Мхитарян сработал на добивании после его удара. Раньше злым гением ЦСКА в составе МЮ был Луис Антонио Валенсия, теперь эта роль, похоже, перешла к Марсьялю, ведь он и два года назад забивал в ворота Акинфеева в московском матче, а теперь стал ведущим архитектором разгрома.