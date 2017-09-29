Стресс-экспресс

Впереди выходные, а значит море футбола и большой простор для любителей прогнозов. В блоге «Ну а вдруг?» учимся получать удовольствие от ставок.

Напоминаем цель

Выбираем интересные прогнозы с высокими коэффициентами, но ставим минимальные суммы. В каждом выпуске будем пытаться пробовать разные типы ставок - от побед аутсайдеров и хет-триков до экспрессов и сложных систем, а потом анализировать, что из этого у нас получится. Но события будем выбирать не случайным образом, а обосновывая то или иное решение.

Трюк выполняют непрофессионалы, так что не пытайтесь повторить его дома! Если все же решились, то ставьте не более 50-100 рублей, потому что наша главная цель - азарт. А угадать маловероятное событие и выиграть в несколько раз крупнее поставленной суммы и есть настоящий азарт. Одна со всех сторон проверенная ставка в месяц с коэффициентом 1.2 крупной суммой - конечно, практично, но блог не про это.

Безусловно, будем стараться, чтобы хоть иногда экстремальные ставки заходили. Но если все же не будет получаться, то готовы ответить за слова рублем! А именно - будем ставить все то же, что и рекомендовали сами, на реальные деньги, выкладывая скриншоты из личного кабинета букмекера. Таким образом, можно пошутить, что это будет самый дорогой блог на «Соккер.Ру».

Итоги прошлого выпуска

Но сначала, как и обещали, разберём итоги экспресса пилотного выпуска блога. Кто его не читал, может прочитать, либо сразу переходить к следующему подзаголовку.

Нужно отметить, что в плане азарта это был очень удачный подбор матчей, т.к. ни в одной из игр не было провала, даже в тех матчах, которые мы не угадали, интрига сохранялась до самого конца. Сыграли за нас тоталы меньше в московском дерби и Уфе, а также победа «Зенита».

А вот в остальных трех матчах нас постигло просто чудовищное невезение. Пользователь Nikola45 как в воду глядел и спрогнозировал, что наш экспресс не сыграет из-за «Спартака». А ведь если отбросить поражение из-за удаления в матче с «Локомотивом», то это были первые потерянные очки “красно-белых” на своем поле не только в этом сезоне, но и в этом году. Более того, последний раз «Спартак» терял очки дома без двух дней год назад - 25 сентября 2016 года! А до этого и вовсе в апреле 2016. И вот такая осечка, да еще с безнадежным аутсайдером, который в худшие свои дни пропускает по 5-6 мячей. Так что теперь «Ливерпуль» может радоваться, что вообще отыгрался и достиг уровня «Анжи».

В двух других матчах, где мы тоже ставили на тотал меньше, случились настоящие драмы. В Екатеринбурге сразу два пенальти и «лишний» для нас гол лишь на 85-й минуте. «Амкар» же, ни разу не забивавший в этом сезоне дома, пошел еще дальше - держа счет 1-0 до 84-й минуты, удвоил преимущество, а после чего забил и третий гол на четвертой добавленной минуте!

Удивительным получился и бонус-прогноз с коэффициентом 40, где мы выбрали предложенную «Фонбетом» ставку «В каждом матче хотя бы одна не забьет». В итоге сыграло 6 из 8 матчей! Сломавшие же ставку «герои» все те же - гол на 85-й минуте в Екатеринбурге и, конечно же, «Спартак»...

Экспресс

В этот раз и, надеемся, в дальнейшем не будем ограничиваться российской Премьер-Лигой и, вообще, увеличим количество матчей в экспрессе. Это позволит с дополнительным интересом посмотреть больше самого разного футбола, что, напоминаю, и является нашей главной целью.

«Монако» - «Монпелье»

Несмотря на большое разнообразие матчей в субботу и воскресенье, оставлять пятничный вечер пустым не в наших правилах. Не будем трогать проигравший уже две игры подряд «Краснодар», а лучше возьмем матч полуфиналиста прошлой Лиги чемпионов и команду, сотворившую главную сенсацию уик-энда. Два раза в одну воронку снаряд обычно не падает, и уверен, игроки «Монако» учли ошибки ПСЖ, а значит берем без подстраховок п1 с 1.32. Вот будет весело, если в первом же матче экспресса случится осечка.

«СКА-Хабаровск» - «Ростов»

Даже с учетом перелета в семь тысяч километров «СКА-Хабаровск» выглядел очень бледно против «Амкара». «Ростов» же после уже пяти матчей в Премьер-Лиге без побед захочет оторваться по полной. Так что с подстраховкой за перелет в виде нулевой форы с коэффициентом 1.30 поставим на «Ростов». Если и в шестой раз не выиграют, а будет ничья, то наш экспресс это не поломает, получим коэффициент 1.

«Рубин» - «Амкар»

Еще три тура назад «Рубин» отставал на очко от первой тройки, а «Амкар» занимал последнюю строчку. И вот теперь между ними тает лед и осталась одна «Уфа». Если подъем «Амкара» был ожидаем, то вот падение казанцев достигло максимального отклонения по всем теориям вероятности и в четвертое поражение подряд, да еще от самого принципиального соперника, я отказываюсь верить. Берем также нулевую фору на «Рубин» за 1.23.

«Манчестер Юнайтед» - «Кристал Пэлас»

«Юнайтед» делит первое место с земляками из «Сити», а гости с нулевым багажом потихоньку готовятся к Чемпионшипу. Учитывая предстоящий перерыв на матчи сборных, вряд ли Моуриньо будет жалеть своих подопечных. Скорее всего, он потребует от них наколотить полную авоську, чтобы даже в случае победы «Манчестер Сити» над «Челси» догнать соседей благодаря разнице мячей. Поэтому либо прагматичные п1 за 1.17, либо -1,5 за очень хорошие 1.52. Выбирайте, какой вам вариант по душе, мы же попробуем оба экспресса!

Чемпионшип х3

К слову о Чемпионшипе. После небольшого анализа и даже тестовых ставок было отмечено, что в этом турнире аномально высокие коэффициенты на фаворитов против аутсайдеров. С чем это связано, возможно, поймем в следующей статье, когда будем разбирать этот экспресс. Конечно, тут тон задают еще и английские букмекеры, но если на домашнюю победу лидирующего Кардиффа над занимающим 15-е место «Дерби Каунти» дают коэффициент 2, то какая нам вообще разница? Из-за незнания команд мы все же подстрахуемся и возьмем нулевую фору хозяев за 1.43. Для сравнения: в прошлом туре российской Премьер-Лиги такой коэффициент был на ту же нулевую фору в матче первой и второй команды...

Желающие могут рассмотреть также матч «Халла» Леонида Слуцкого, но мы выберем нулевые форы «Престона» против «Сандерленда» за 1.33 и «Лидса» против «Шеффилд Уэнсдей» за совсем рисковые, но такие заманчивые 2.25!

«Спартак» - «Урал»

Очень не хотелось опять рисковать и брать матч “красно-белых”, но в данном случае это полностью заслуга «Урала», который в этом сезоне является главным поставщиком сенсаций чемпионата России. При всех травмах «Спартака» и усталости после «Ливерпуля» можно, конечно, ставить и на ничью за 4.25, но у нас не «одинар», так сильно рисковать мы не можем, поэтому возьмем фору +2.5 на «Урал» за 1.17. Хорошо посмеемся, если будет 3-0.

«Милан» - «Рома»

Фора +1,5 на гостей. В конце статьи мы еще упомянем этот матч по другому поводу и объясним наш выбор.

«Реал» - «Эспаньол»

И для ровного счета поищем десятую ставку, что-нибудь экзотическое. А охват ставок у «Фонбета» это позволяет, например, можно поставить на «Эспаньол» против «Реала» с форой 5.5! Конечно, получим за это скромные 1.07, но, за такую голевую феерию (6-0, 7-1 и т.д.) не обидно будет и заплатить. Включаем этот матч в наш безумный экспресс и подсчитываем, что же получилось.

Итоги

А получилось 19.76. Но ведь мы хотим покорить планку в 20, ведь так? Поэтому все же разнообразим вечер пятницы и возьмем еще и фору +1,5 на «Краснодар». Итого, 20.55. Совсем другое дело!

В следующем же выпуске попробуем собрать не экспресс, а систему, которая дает игроку определенную подстраховку. Заодно и расскажем, что вообще такое система и чем она хороша, когда ставишь на 11 матчей, как в нашем случае, где велика вероятность, например, тех же двух пенальти или просто удаления.

Рубрика «Дуракам везет»

Если в прошлый раз в этой рубрике мы ставили на всех аутсайдеров, то теперь предложим поставить на команды, за которые в России никогда болеть не будут. Даже если они выиграют Лигу чемпионов.

Например, «Химнасия де Хухуй» из Аргентины как бы намекает своим названием, что нужно брать двойной шанс против нее в матче с «Кильмесом». А это 1,40 - весьма недурно.

А вот «Гонвед» из прекрасного Будапешта уже прямо говорит нам, что надо ставить против него. Что мы и сделаем - 1.95 на ничью или победу «Вашаша» в столичном дерби.

Бонус!

Напомню условие бонус-ставки - «одинар» с двузначным коэффициентом. И если откинуть неизвестный нам английский Чемпионшип, а также матчи с явными фаворитами, где аутсайдер всегда может откровенно «поплыть», то из матчей нашего экспресса «Милан» - «Рома» будет обладать не только самым красивым заголовком, но и единственным, где есть двузначный коэффициент всего за три забитых мяча. Иными словами, у нас есть девять попыток угадать счет в матчах похожего расклада. Попробуем угадать с первой!

«Милан» пока лихорадит, валидольный матч с «Риекой» (это такая команда из Хорватии) снова это подтвердил, «Рома» же, наоборот, выглядит уверенно последние матчи. С другой стороны, «красно-черные» пусть и со скрипом, но выиграли все шесть официальных домашних матчей в этом сезоне. Поэтому легкой победы в этом матче точно ни у кого не будет и велика вероятность ничьи. Ну а вдруг гости во втором тайме все же дожмут хозяев и будет 1-2 с нужным нам коэффициентом 10?

Ваши ставки

И по-прежнему интересно узнать, какое событие в этот уик-энд с коэффициентом не менее 10 выбрали бы читатели «Соккер.ру», пишите в комментариях свои предложения. Тех, кто угадает и выложит скрин ставки (или даст ссылку на него), мы обязательно упомянем в следующем выпуске. А если вы пока не хотите играть на реальные деньги, то всегда можете потренироваться в нашем призовом конкурсе прогнозов.