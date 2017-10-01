«Барселона» не имеет дела с арбитрами, допингом и «нырками». Говорит будущий президент «Барсы»!

Жерар Пике снова вызвал недовольство капитана сборной Испании Серхио Рамоса, а «Соккер.ру» в важный для Каталонии день говорит словами будущего президента «блаугранас».

Жерар Пике в своем твиттере призвал каталонцев мирно выражать свое мнение на референдуме о независимости Каталонии и избегать провокаций: «Мы будем мирно голосовать. Давайте не дадим им ни одного повода для того, чтобы помешать нам. Это то, чего они хотят. Будем петь громко и дружно. Мы будем голосовать». Пике уже и сам отдал свой голос, назвав народ Каталонии «неудержимой защитой для демократии». Серхио Рамос отреагировал на призывы товарища по сборной: «Это не лучший способ, если ты хочешь, чтобы тебя не освистывали на матчах национальной команды. Как капитан сборной я должен заботиться о хорошей атмосфере в команде. Думаю, Пике написал это не совсем вовремя». Между тем, Жерар никогда не стремился никому угодить и быть паинькой, в подтверждение этого – злые «твиты» и реплики защитника «Барселоны», который чаще всего поддевает «Реал».

О победе над «Реалом» со счетом 6:2 (2009 год): «До игры футболисты „Реала“ слишком много болтали – так, будто они уже победили нас. Пусть теперь обсудят сокрушающий удар, который мы им нанесли».

О лидерстве «Реала» в турнирной таблице: «Они так долго не были лидерами, что даже мне стыдно. Пусть немного порадуются, ведь титул все равно достанется „Барселоне“».

О Пуйоле: «Карлес – лучший на своей позиции за все время существования „Барселоны“. Это железный человек. Иногда он мне в шутку говорит, что мы повесим бутсы на гвоздь в один день».

О Фергюсоне: «Когда мне было 17 лет, мне было очень тяжело адаптироваться в Англии. К счастью, я встретил такого прекрасного человека как сэр Алекс. Он вошел в мое положение и помог мне добиться прогресса. Фергюсон для меня как второй отец».

О Месси и Роналду: «Дискуссия на эту тему настолько абсурдна, что даже удивляет сам факт ее возникновения. Роналду отстает от Месси на целую пропасть. Лео – инопланетянин, а Криштиану – лучший среди людей».

Об арбитрах и их симпатиях: «„Реалу“ всегда помогают больше. Все судейство крутится вокруг Мадрида и его потребностей. Об этом все знают. Мы можем просто бороться против неблагоприятных обстоятельств, но по этой причине и наши победы имеют большую ценность».

О Криштиану Роналду: «Я немало времени провел с ним в „Манчестер Юнайтед“, поэтому знаю о его финтах все. Говорят, что Роналду – заносчивый и высокомерный, но мне он запомнился веселым и дружелюбным человеком. Криштиану – хороший парень».

Об отношениях с футболистами «Реала»: «У меня прекрасные взаимоотношения с мадридцами. Все, что происходит на поле, остается на поле. Мы всегда можем встретиться или созвониться, чтобы поговорить».

О принципах «Барселоны»: «Мы не имеем дела с арбитрами, допингом и никогда не „ныряем“ во время матчей».

О роли футбола в своей жизни: «Футбол дал мне все. Это не только полезно для здоровья, но и позволяет познакомиться со многими ценностями жизни. В частности, ты можешь научиться солидарности с партнерами, пониманию того, что значит коллектив».

О Гвардиоле: «Хосеп – лучший в мире. Это великий тренер, прекрасно знающий свое дело и умеющий мотивировать своих игроков».

О Моуриньо: «Будучи тренером „Реала“, Моуриньо своим поведением дискредитирует весь испанский футбол. Он перетащил великое противостояние „Барселоны“ и „Реала“ с футбольного поля на пресс-конференции».

О Пепе: «В „Барселоне“ у меня нет такого одноклубника, как Пепе. К большому счастью! Не хотел бы иметь такого партнера по команде».

О Серхио Рамосе: «У меня хорошие взаимоотношения и отличное взаимопонимание с ним на футбольном поле. Рядом с таким защитником чувствуешь себя уверенно. Весь негатив, который распространяется по поводу нас с Серхио – глупость и ложь».

О поддержке сборной Испании: «Я всегда был предан национальной команде и не понимаю каталонцев, желающих провалов сборной Испании. Какой смысл желать неудач игрокам „Барселоны“ и таким же каталонцам, как они сами?»

О победе «Реала» над «Эльче» с помощью пенальти на последних минутах (2013): «Так приятно и полезно посмотреть комедийное кино перед сном».

Ответ Альваро Арбелоа получился не менее колким: «Рад, что ты расширяешь свои горизонты и решил сменить театр на кино».

О Дель Боске: «Я считаю Дель Боске лучшим тренером в истории мирового футбола. Висенте выигрывал Лигу чемпионов с „Реалом“, чемпионаты мира и Европы со сборной Испании. Он никогда не желает быть в центре внимания, но это выдающийся специалист».

О Суаресе: «Когда мы боремся за мяч на тренировке, я предостерегаю его: „Эй, только не кусай меня!“ Он только улыбается в ответ. Луис – хороший парень, он прекрасно понимает, что кусать своих партнеров по команде – неправильно».

О Касильясе: «Икер – это икона, пример для подражания. Если бы я был фанатом „Реала“, то Касильяс был бы моим кумиром».

О своей мечте: «Хочу до конца карьеры встретиться с „Реалом“ в финале Лиги чемпионов. Это было бы нечто!»

Еще раз о «Реале» (2015 год): «Я действительно говорил, что хочу встретиться с „Реалом“ в финале Лиги чемпионов, но их полуфинал с „Ювентусом“ я смотрел в майке Буффона. Меня не изменить. Я хочу, чтобы „Реал“ всегда проигрывал».

Об «Эспаньоле»: «Они являют собой чудесное меньшинство Барселоны. И они такое меньшинство, что даже стадион заполнить не могут. Буду верить, что в следующий раз им это удастся».

О возможном уходе Лео из «Барселоны»: «Месси – уникальный игрок. А день, когда он покинет „Барселону“, можно будет сравнить со смертью вашего отца. Пережить и смириться будет так же непросто».

О будущем (повторял эту мысль неоднократно, иногда уверенно, в других случаях – с сомнениями): «Да, я не скрываю, что хочу в будущем занять пост президента „Барселоны“. Но только время покажет, осуществится ли мое желание».

А вы как думаете, сможет ли Жерар Пике стать в будущем президентом «Барселоны»?