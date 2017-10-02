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    Как для ЦСКА завершится чемпионат России 2017/18?
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Сборная 12 тура. «Зениту» и ЦСКА дали бой, «Краснодар» - разорвали!

сегодня, 12:30

«Соккер.ру» хвалит тех, кто не испугался знатных соперников.  ЦСКА, «Зенит» и «Краснодар» неудачно провели выходные. А вот «Спартак» и «Локомотив» - наоборот выиграли!

Вратарь

Александр Беленов («Уфа») – мастер пенальти

Беленов вернулся в сборную тура и пришел с традиционным для себя праздничным тортом – взял пенальти против ЦСКА на последних секундах от большого мастера приговоров Натхо. Отмечаем также парадокс тура – Синицын из «Краснодара» семь раз отбивал мяч против скромного «Арсенала» в гостях. Но Беленов отобрал очки у ЦСКА на выезде, а «быки» проиграли тулякам в гостях.

Защитники

Владислав Игнатьев («Локомотив»)

Отмечаем четкую игру Игнатьева, который окончательно обжился на позиции правого латераля. Бывший атакующий полузащитник нормально смотрится в защите и хорошо идет в атаку – страхует братьев Миранчуков, когда те смещаются на его фланг, держит связь с обороной. Сильный матч против «Динамо» не только говорит о проблемах соперника на флангах обороны, но и позволяет отметить Владислава. 

Максим Беляев («Арсенал»)

Во-первых, грозная атака «Краснодара» - команды, которая владеет мячом и часто лупит по чужим воротам, нанесла лишь два точных удара. Так что вся команда Божовича хорошо сыграла в защите. Во-вторых, когда надо было персонально выручать – справлялся именно Беляев, иногда его действия буквально отворачивали от ответного гола в ворота Габулова. Четкая работа защитника и внизу, и на втором этаже. 

Илья Кутепов («Спартак») – возвращение тура

Процитируем Карреру: «Кутепов возвращает прежние кондиции. В последних матчах он показал, что возвращается тот игрок, который мне нравится. Илья хорошо тренируется, выкладывается. Когда я вызываю его в бой, он всегда готов. Уверен, что он может стать топ-игроком». Против «Урала» Кутепов сыграл здорово – 5 побед наверху, 5 отборов, 4 перехвата. Скауты Гвардиолы уже выехали?

Владимир Полуяхтов («Анжи»)

Аутсайдер поставляет игроков в сборную тура, поскольку без трепета играет против чемпиона «Спартака» и лидера «Зенита». Пусть упустили победу, но Полуяхтов ведь отдал голевую передачу на Данченко в первом тайме, потом не ошибался в обороне при борьбе с Ивановичем, Полоза и Кокорина от правого края отпугнул, Ерохина ближе, чем на двадцать пять метров к своим воротам не пускал. 

Полузащитники

Алексей Миранчук («Локомотив»)

Сразу отметим, что брат Антон тоже здорово сыграл, и «Локомотив» заметно ожил в атаке, когда в схеме появился ярко выраженный центральный нападающий, а братья Миранчуки заняли удобные им позиции. Выбрать между ними сейчас трудно, но поскольку у Алексея есть гол, две передачи под удары, чуть больше пасов при чуть меньшей точности – Антону надо переиграть брата-близнеца, чтобы в следующий раз здесь быть!

Януш Гол («Амкар») – характер выходных

«Рубин» снова проиграл, хотя это тема для антисборной и отдельного разговора. А вот «Амкар» взял важные три пункта в Казани, причем из трех точных ударов по воротам Джанаева два нанес именно центральный полузащитник Гаджиева. Гол начал сезон скверно, слабо, бледно, а теперь он возвращается и возвращаются положительные оценки матчей всего «Амкара». Выводы сделаны – Януш забил во втором туре подряд, причем красиво и в концовке сложного поединка.  

Мануэл Фернандеш («Локомотив»)

Очень хотелось бы отметить дебют Эванса Кангва в чемпионате России за «Арсенал» - форвард из Замбии сыграл в оттяжке и был полезен против «Краснодара», но хет-трик в Лиге Европы так воодушевил Фернандеша, что португалец пошел крошить «Динамо», и так хорошо отработал выше обычного, что нельзя проигнорировать вклад железнодорожника, невзирая на ужасную игру «Динамо». Но и Кангва запоминаем – он себя еще покажет.

Евгений Марков («Тосно»)

Тут и Данченко из «Анжи» мог оказаться, но все-таки «Зенит» не проиграл, в отличие от «Ахмата». Подопечные Кононова порой создавали моменты у ворот «Тосно» - изредка Юрченко вступал в игру, но все-таки снова и вновь у команды Парфенова получилось в атаке. Марков сбрасывал мяч на напарников, и хотя вторую желтую Швец схватил после неудачной верховой борьбы с Заболотным – зацепил форварда сборной локтем, именно Марков принес три очка – герой развязки матча, ведь красиво сыграл головой.

Нападающие

Луис Адриано («Спартак»)

Кокорин выручил «Зенит» в трудный момент, но сыграл не лучший матча сезона. А вот нестабильный, но довольно результативный Адриано сыграл важную роль в «Спартаке» – отметился взрывами, всплесками и отрезками. Луис против «Урала» отработал ровно так, как просил Каррера – по схеме «4-2-3-1» бразилец отработал по всему фронту атаки, нанес три удара по воротам, отдал голевой пас на Рошу и заработал для Балажица вторую желтую – исключил чужой камбэк, которыми так славится «Спартак».

Эдер («Локомотив») – игрок тура

Второй тур подряд в сборной, но сейчас за объем, а не за удачный выход на замену. Португальский форвард сыграл в стиле старой школы – даже пытался заработать пенальти, не симулируя, а реагируя на движение соперника. Так что Эдер был хорош – и когда расторопно забил мяч, и когда открывался впереди. У «Локомотива» почти все сыграли здорово, просто каждого в сборную не вместить. И пусть и Алексей Миранчук, и Фернандеш претендовали на титул самого яркого игрока тура, отметим Эдера – он новенький, ему сложнее.  

Тренер

Миодраг Божович («Арсенал»)

Отмечаем победу Семина, но в дерби разница в классе и подготовке была налицо. Так что важнее, что было достаточно приличных матчей от тех, кто в других условиях обязательно бы проиграл. Вот только если вспоминать детали, то приходишь к выводу – у «Арсенала» Божовича и раньше был симпатичный рисунок игры, просто надо было не пропускать, забить первыми и не отдать фавориту время и пространство для хороших атак. Шутка ли, «Краснодар» лишь дважды попал по воротам Габулова, а туляки нанесли 23 удара и 8 точных – вынос тренерских амбиций Шалимова состоялся.  

Событие во второй части таблицы. «СКА-Хабаровск» покинул зону вылета

Не получилось выиграть у «Ростова» «изи» - не удивительно, в гости прилетел один из лидеров сезона, но поскольку забили довольно быстро и нашлись силы для второго и победного мяча, то выделяем всю команду «СКА-Хабаровск». Вряд ли тут уместно искать одного героя, ведь ростовчан надо обыгрывать командными усилиями. Что и было сделано – вторая победа в чемпионате позволяет обойти «Динамо» в таблице.

Уверенность тура. Победный «Локомотив»

Поскольку не все дерби с «Динамо» и другие московские даются «Локомотиву» легко, то уверенная победа на выходных позволяет похвалить команду Семина отдельно. Разумеется, увидели полный провал соперника после травмы Соу – важный фактор, ведь без Самбы нет цепкости, а без Панченко – голов. Но как хорошо смотрится «Локомотив»! Единственный стабильный преследователь «Зенита» не подвел болельщиков, и мог еще ближе подобраться к лидеру, если бы Манчини проиграл в Махачкале.

Тенденция тура. Аутсайдеры и середняки дали бой фаворитам!

Накануне привычно унылой паузы на матчи сборных многие середняки и аутсайдеры чемпионата дали бой фаворитам поединков. Начался тур с сенсации в Туле – «Арсенал» обыграл «Краснодар» и здорово «повозил» команду Шалимова. Затем «СКА-Хабаровск» использовал восточный характер для победы над «Ростовом», «Тосно» огорчил «Ахмат» - заработал важные три очка в борьбе за выживание, а пермяки обыграли в гостях «Рубин». Наконец, «Уфа» и «Анжи» не отдали ЦСКА и «Зениту» победы. Молодцы, показали почти всем амбициозным командам, что непобедимость надо заслужить!  

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Все комментарии
номер 12
сегодня в 13:23
А где хоть один Махачкалинец? Они провели один из лучших матчей сезона!
Баба Яга против ответил Михаил Славнов
сегодня в 13:13
Михаил Славнов:
Наличие в сборной тура спартаковцев - оскорбление футбола.
А где Аргентина,не дотягивает...
Absinthe3
сегодня в 13:08
А где Головин? Где этот конкурент Мхитаряна?)
амурец
сегодня в 13:06
Беленов да без базара, ну и Эдер за свой своеобразный гол, остальные просто были лучшие
time out ответил Михаил Славнов
сегодня в 12:52
Михаил Славнов:
Наличие в сборной тура спартаковцев - оскорбление футбола.
Отсутствие в сборной тура зенитовцев - это чистота футбола
Беланов
сегодня в 12:45
Это не Беленов мастер пенальти - это Натхо 8 тура
OLESOCC
сегодня в 12:44
Так себе!..
Михаил Славнов
сегодня в 12:37
Наличие в сборной тура спартаковцев - оскорбление футбола.
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