Блогер «Соккер.ру» Abbath рассказывает историю «гадкого утенка» Алешандре Пато, так и не ставшего «прекрасным лебедем».

Пато, что в переводе с португальского «Утенок», наиболее известен поклонникам футбола своими выступлениями за итальянский «Милан», где он в свое время стал одним из самых востребованных форвардов мира. Однако «Утенок» привлек к себе внимание еще до переезда в Италию, во время выступлений за бразильский «Интернасьонал».

Еще будучи подростком, Пато стал самым молодым игроком, когда-либо забивавшим в соревнованиях под эгидой Международной федерации футбола, забив в 2006 году египетскому «Аль-Ахли» в возрасте 17 лет и 102 дней. Тем самым он побил почти полувековой рекорд своего легендарного земляка Пеле, который был установлен в матче чемпионата мира 1958 года против сборной Уэльса.

Пато покинул «Интернасьонал» и присоединился к «Милану» в августе 2007 года, но своего дебюта за новую команду был вынужден ждать почти полгода. Однако ожидание стоило того, и в своей дебютной игре, коей стал матч против «Наполи» (5:2), Пато отличился забитым мячом. Спустя пару недель Пато отметился первым дублем, принеся своей команде победу над «Дженоа». Остаток сезона, по результатам которого за бразильцем числилось 9 голов в 20 поединках, он провел не менее резво. Летом того же года он в составе сборной Бразилии отправился на Олимпийские игры, где стал бронзовым призером.

Следующий сезон бразилец начал еще более впечатляюще, забив 6 голов в четырех играх. Сбавлять обороты он не собирался, и по результатам кампании-2008/09 Пато с восемнадцатью мячами стал лучшим бомбардиром «Милана». В том же году Пато со сборной стал обладателем Кубка Конфедераций. Не забывал он и о личной жизни, сойдясь с дочерью владельца «Милана» Барбарой Берлускони.

Старт сезону-2009/10 был положен двумя результативными ударами в ворота «Сиены». Но самым ярким моментом в его карьере, безусловно, стал дубль в ворота мадридского «Реала» на Сантьяго Бернабеу в рамках группового этапа Лиги Чемпионов, в котором «Милан» одержал победу со счетом 3:2.

В январе 2010 года Пато был признан лучшим молодым игроком Серии А. В скором времени перспективная карьера нападающего была поставлена под удар из-за череды травм. Следующие годы Пато не переставал мучиться из-за проблем с коленом и бедром, в результате чего новоявленный «сменщик» легендарного Роналдо начал пропадать с футбольных радаров. По словам самого Пато, виной всему была работа медицинского и тренерского персоналов клуба, форсировавших его лечение и восстановление, лишь усугубляя проблемы.

«Я продолжал испытывать проблемы со здоровьем. Были люди, которые говорили, что моей карьере конец, но я знал, что еще не все потеряно. Именно поэтому я ушел. Мне нужно было изменить подход к моему восстановлению и тренировкам. В „Коринтиансе“ меня за 20 дней поставили на ноги».

Однако даже в такое «невеселое» время Пато периодически «зажигал». Например, в Лиге Чемпионов, где он забил один из самых быстрых голов в истории турнира, распечатав ворота «Барселоны» уже на 24 секунде встречи, оставив не у дел половину каталонской команды.

Надеясь реанимировать карьеру, в январе 2013 года Пато за 15 миллионов евро перебрался в «Коринтианс». Дебют за новую команду бразилец отметил в своем стиле, забив гол. Однако в скором времени фанаты «мушкетеров» буквально ополчились против звездного новичка. Виной тому стала серия неубедительных игр, где Пато транжирил момент за моментом, а последней каплей стал смазанный пенальти в послематчевой серии против «Гремио», в результате чего «Коринтианс» остался без Кубка Бразилии. Желая выпендриться, Пато не придумал ничего лучше, чем пробить «паненкой», причем сделал это довольно коряво, в результате чего бывший одноклубник Дида без труда забрал мяч в руки.

Аренда в «Сан-Паулу» положила конец кошмару Пато. В новой команде дела пошли на поправку, и в первом же сезоне бразилец забил 12 мячей в 39 встречах. Дальше – больше. В следующем сезоне Пато умудрился наколотить 26 голов в 56 матчах, и таблоиды стали пестреть заголовками о «восставшем из пепла». В скором времени Пато решил вернуться в Европу, где, однако, проведя полтора года в составах «Челси» и «Вильярреала», не напоминал себя прежнего, а после принял решение о переезде в Поднебесную, где стал одноклубником Акселя Витселя.

Тем не менее, Пато не исключает своего возвращения на европейскую арену. Бразильцу недавно стукнуло 28 лет, и кто знает, возможно, футбольный мир еще увидит превращение гадкого утенка в прекрасного лебедя.