Постыдные игры сборной в XXI веке и чему они учат

«Соккер.ру» вспомнил достойные поединки сборной, но в день игры с Южной Кореей нужны и обратные примеры. Интересно, чему научили футболистов яркие провалы?

2003 год. Албания – Россия – 3:1, отборочный матч на Евро-2004

Почему было стыдно? Албания в начале века была командой очень слабой и серой. Сборная из второй сотни в рейтинге ФИФА обыграла в два мяча подопечных Газзаева, причем Овчинников тогда еще и пенальти отразил. После матча было стыдно всем – и тренеру, и игрокам.

Чему научил провал? К сожалению, ничему, как покажут некоторые игры дальше по списку. Уважать соперников российским футболистам с каждым годом и отдалением от практики в зарубежных клубах все сложнее...

2004 год. Португалия – Россия – 7:1, отборочный матч на ЧМ-2006

Почему было стыдно? Тут объяснять не нужно – счет красноречив, причем не было там никаких удалений и тому подобных факторов – уточню для самых юных фанатов. Роналду и его друзья разорвали оборону с несчастным Малафеевым в воротах. Отношение к игре было никаким – сборная бездействовала.

Чему научил провал? Не играть в обороне по тактике «стадо» не научились – привет валлийцам из прошлого. Но к португальской сборной с того времени российские футболисты относятся иначе. И играют успешнее – в пяти матчах 2 победы, 1 ничья, 2 поражения. Проигрывали и выигрывали строго со счетом 1:0. Влет 1:7 научил уважению к успешным сборным.

2007 год. Израиль – Россия – 2:1, отборочный матч на Евро-2008

Почему было стыдно? Потому что обыграли Англию дома, а потом подставили Хиддинка впервые – проиграли Израилю, который выбыл из турнирной борьбы. Сопернику было плевать на состав – не выставил ряд основных игроков, а россияне умудрились проиграть.

Чему научил провал? Аккуратнее и успешнее заканчивать отборочные циклы – десять лет назад еще и Андорру с трудом обыграли, и Аршавина потеряли из-за удаления. Надо помнить, что не всегда Хорватия спасет, отобрав очки у Англии. На Евро-2008, где Россия дошла до полуфинала, сборная отправилась с чужой помощью.

2009 год. Словения – Россия – 1:0, стыковой матч отбора на ЧМ-2010

Почему было стыдно? Наши ожидания – наши проблемы. Хотя Аршавин сказал это в частном разговоре, болельщики заслуженно приняли слова на свой счет, поскольку отношение звезд сборной России, которые за год до этого были в полуфинале Евро-2008, предопределило счет в Мариборе. Недооценили Словению, хотя не было оснований – в Москве выиграли лишь 2:1. В результате пролетели мимо ЧМ-2010 в ЮАР.

Чему научил провал? Готовиться к матчам профессиональнее – на три следующих крупных турнира сборная России попала через отбор. Также думать, прежде чем говорить – футболисты сборной теперь чаще закрывают рот, если провалились. Заодно стало понятно, что за сборную лучше играть тем, кому не плевать на результат и подготовку.

2013 год. Северная Ирландия – Россия - 1:0, отбор ЧМ-2014

Почему было стыдно? Потому что у сборной России колоссальный опыт неудачной игры против соперников, которые уступают буквально во всем – от рейтинга до уровня мастерства и выбора сильных футболистов, но позволили северным ирландцам взять победу! И сыграли тогда ужасно – отдельный повод вспомнить тот матч.

Чему научил провал? В теории - уважать средних соперников. На практике - ничему, ведь и дальше были и будут аналогичные плохие матчи – отношение к «ноунеймам» (по мнению игроков сборной, конечно же) вряд ли изменилось. Зато второе поражение в отборе подряд отрезвило – команда Капелло вышла на мундиаль с первого места, опередив Португалию на один балл.

2014 год. Алжир – Россия – 1:1, финальная часть ЧМ-2014

Почему было стыдно? Осечку с Южной Кореей надо было исправить. Но в семи случаях из восьми сборная России не выходила из групп на крупных турнирах. Снова и снова играли решающие матчи – редко с соперниками на голову сильнее, но не получилось. Группы были нормальными, проблема в самой сборной. Алжир ведь выстрелил в Бразилии, но не сказать, что с этой командой нельзя было сыграть 1:2, например.

Чему научил провал? Получается, научил забывать об ошибках, как показывает ответ Акинфеева на вопрос о матче с Южной Кореей на том же чемпионате? А если без сарказма, то сборная России после Марибора лучше к решающим матчам готовиться не стала, хотя прошло восемь лет!

2016 год. Россия – Уэльс – 0:3, финальная часть Евро-2016

Почему было стыдно? Сборную России смешали с тем, чем они сами себя назвали, по словам Слуцкого. Уэльс, который в результате окажется в полуфинале Евро-2016 – фактически, аналог сборной России из турнира 2008 года, нашел свои Нидерланды, причем напарники Бэйла справились даже легче, чем напарники Аршавина с голландцами. Со словаками все было плохо, но Уэльс легко вынес команду Слуцкого – ужасный матч.

Чему научил провал? Судя по всему, снова ничему – футбольные унижения, которые пережили болельщики сборной, давно приучили спокойно реагировать даже на такие выносы. Обидно лишь, что снова можно обвинить сборную в недооценке соперника без имени. Думали, что каких-то валлийцев точно вынесут? Наверное, думали, ведь потом пошли туда, где пьют шампанское и развлекаются.

2016 и 2017 годы. Катар – Россия – 2:1, Россия – Кот-д'Ивуар - 0:2, контрольные матчи

Почему было стыдно? Соперники показали ужасный футбол, но в двух случаях умудрились обыграть сборную Черчесова. Кокорин не забил пенальти катарской сборной. Семенов и Кутепов не поймали ивуарийцев Коджу и Заха. Не стоит прикрываться экспериментами с составом, поскольку оппоненты были дохлыми, а команда Черчесова умудрилась разочаровать.

Чему научили матчи? Выбирать соперников, которые готовы проиграть – докатились до игры с клубом, а до этого венгры не сопротивлялись. От Мексики на Кубке Конфедераций тоже вылетели, но там не было стыдно – снова ошибся голкипер сборной, команда сыграла средне. А вот новые и новые примеры неумения играть с не европейскими сборными пугают – таких поединков не избежать на ЧМ-18.

У сборной России много постыдных и провальных матчей?

В двадцать первом веке команда России сыграла немало средних поединков – их большинство, но были и постыдные. На деле из 76 матчей за последние семь лет 17 штук вызывают вопросы или даже включены в представленный список. Получается, раз в пять матчей сборная России обязательно разочаровывает – многовато неудач собралось. Одновременно, целых 59 поединков не назвать ужасными.

Не будем сгущать краски – обязательно вспомните десятку вдохновляющих поединков сборной России в новом веке, но общая картина, конечно, мрачновата. Слишком часто команда сдается, когда можно побороться, и слишком часто сама создает себе проблемы. В представленном выше списке во всех без исключения случаях можно было сыграть иначе, ведь на самом деле Россия – везучая сборная, когда говорим о жребии.

На ЧМ-18 попали как хозяева, но во многих отборах встречали удачный жребий. И в соперники на товарищеские игры выбирали себе не элиту обычно, что не мешало проваливать даже отдельные спарринги. Так что тут вопрос не столько класса – даже Португалию в результате обыгрывали из этого списка, изменив подход, а именно отношения. Позорных матчей с середняками собралось много, а были еще и ужасные ничьи, как с Молдовой.

Вопрос грамотной подготовки – со стороны футболистов и тренеров, и отношения к любым матчам за сборную стоит остро. Россия в последние годы работает медленно, рвано и точно не входит в список сборных, чьи игроки умирают за Родину на поле. А должно быть иначе, ведь провалов было столько, что пора научиться их избегать!