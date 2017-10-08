Напарники Роналду против коллег Месси

Криштиану повторил рекорд Левандовски по голам в отборе, а Месси может не попасть на ЧМ. Дело в поддержке? «Соккер.ру» сравнивают футболистов Португалии и Аргентины!

Португалия – действующий чемпион Европы. Аргентина – вице-чемпион мира и своего континента. Сборная Роналду на третьей строчке в рейтинге ФИФА, Аргентина – четвертая. Но почему у Криштиану дела в сборной идут лучше, чем у капитана «альбиселесте»? Выясняем, есть ли разница в поддержке, ведь фанаты Месси часто наговаривают на состав сборной Аргентины. Неужели у Португалии, которая в гостях не смогла забить Андорре, пока на поле не вышел Роналду, а в финал Евро-2016 проползла по пенальти, партнеры у Криштиану сильнее?

Вратари

Патрисиу vs Ромеро – победа Португалии

Серхио – приличный голкипер, но заметно уступает Де Хеа в МЮ. А Патрисиу, хотя не пошел в большой клуб из топ-5, всегда тащит сборную, выступая за «Спортинг» на протяжении десятка лет. Руй сильнее, хотя оба не входят в круг Нойера-Буффона.

Защитники

Седрик vs Меркадо – победа Португалии

У португальцев, кроме Седрика, есть Семеду из «Барселоны» и Канселу из «Интера», у Аргентины справа в отборе играли ветераны Сабалета и Ронкалья, но больше матчей провел тоже немолодой Меркадо из «Севильи». И Габриэль слабее, чем добротный Соареш.

Фонте vs Отаменди – победа Аргентины

Сампаоли экспериментировал со схемой в три защитника, но чаще играли с четверкой. А Отаменди, как защитник «Манчестер Сити», очевидно сильнее как боевая единица, чем ветеран Фонте из «Вест Хэма», который вчера с Андоррой уступил место Нету – известному в России по ошибкам за «Зенит».

Пепе vs Маскерано – ничья

Новый тренер Аргентины перевел Хавьера в оборону из опорной зоны, и пускай к ветерану легко придраться – в последнее время Маскерано не так хорош, как года три тому назад, Пепе тоже не за «Реал» теперь играет. В сборной был убедительным год назад, но ошибаться умеет – ничья в баттле ветеранов.

Геррейру vs Рохо – победа Португалии

Аргентина и Португалия потеряли основных левых беков, поскольку Рафа получил травму на Кубке Конфедераций, а Рохо порвал «кресты» в прошлом сезоне, играя за МЮ. Но если оценивать по уровню, то защитник из португальца сильнее, и в атаке удачен. Тогда как Маркос – агрессивный, но не всегда умный игрок.

Полузащитники и форварды

Виллиам vs Билья – победа Португалии

В опорной зоне Аргентины часто играл Маскерано, но поскольку теперь он в защите, сравниваем Билью и Виллиама. Игроки разных подходов и смежных амплуа. Но в своей профессии Виллиам успешнее – его коллега из «Милана» играет спорно, ведь не может четко определить задачи в сборной Аргентины. Здесь ведь и Паредес мог быть, доверяй ему в сборной так, как Манчини в «Зените».

Мариу vs Банега – победа Аргентины

Сборная Сантуша играла «4-3-3», Аргентина – «4-2-3-1», но выбираем Мариу как представителя состава чемпионов Европы, а Банегу – как хавбека вице-чемпионов мира. В сезоне Эвер сильнее рубится за «Севилью», а Жоао лишь выходит на замену у Спаллетти в «Интере». В сборной они равны, но Банега может дать Аргентине больше, если его правильнее использовать.

Бернарду Силва vs Дибала – победа Аргентины

Дибала, Гайтан, Перес, Корреа, Акоста и Акунья могли бы противопоставлять себя Бернарду Силве, который пока не заиграл в «Манчестер Сити». И Пауло Дибала как футболист точно сильнее и перспективнее, чем португалец. Так что здесь Аргентина просто не использует потенциал «ювентини».

Андре Силва vs Игуаин – победа Аргентины

Что Икарди, что Игуаин – более опытные и статусные центральные нападающие, чем Андре Силва. Конечно, форвард «Милана» - перспективный парень. Но нападающие «Интера» и «Ювентуса» объективно не слабее. И снова проблемой Аргентины является не класс тех, кто поддерживает Месси, когда сравниваем их с напарниками Роналду по сборной.

Андре Гомеш vs Ди Мария – победа Аргентины

Тут опять сказывается разница позиций. Разумеется, у португальцев обычно в заявке бывали и ветераны Нани с Куарежмой, но если сравните их с хавбеком ПСЖ, то оба проиграют. Как и Андре Гомеш – полузащитник «Барселоны» в Каталонии пока свою игру не поймал. А вот Анхель не Андре, даже когда не в форме – классом выше и намного опытнее.

Тренеры

Сантуш vs Сампаоли – победа Португалии

Чемпион Европы побеждает, поскольку лучше понимает свою сборную. Пусть Португалия из-за гостевого поражения от Швейцарии 2:0 будет вынуждена сыграть в стыковых матчах – если не обыграет конкурента в последнем туре с любым счетом, но Фернанду – правильный тренер для чемпионов Европы. А Сампаоли – человек с идеями, но без важных побед с Аргентиной.

Кого поддерживают лучше, Роналду или Месси?

Счет 5:5 по победам и еще одна ничья. Как видите, если называть состав Аргентины «слабым», то сразу надо и кадры из Португалии ругать, хотя речь о сборных из топ-5 по мировым успехам за последние годы! В чем же разница, когда видим суммарное равенство? Сам Роналду лучше поддерживает и чаще спасает сборную Португалии, чем это в последнее время делает Месси в команде Аргентины. Лионель старается, что очевидно, раздает опасные передачи. Но пасы недостаточно удобные, да и мажет Месси с напарниками в отборе на ЧМ-18 – из удивительных позиций не забивали.

А Криштиану постоянно спасает и выручает Португалию, особенно когда не могут затолкать мяч слабому или среднему сопернику. Форварда «Реала» любят на родине, он истинный капитан своей сборной. Тогда как у капитана Лионеля натянутые отношения с фанатами национальной команды – не в последнюю очередь из-за знаменитого «завершения международной карьеры». Как видите, имея в распоряжении добротных партнеров примерно одного класса, работают звезды по-разному. Роналду много лет протаскивал вперед не идеальную Португалию. Месси не был главным на ЧМ-14 в составе, а на Кубках Америки его дважды останавливали чилийцы.

Сборная Криштиану летом проиграла тем же чилийцам в Казани по пенальти, то есть плюс-минус, но Португалия и Аргентина равны. И по подходу, ведь в полуфиналы и финалы шли с приключениями, и по классу исполнителей. Но Роналду играет успешнее на уровне национальных команд, выручает чаще. Криштиану vs Лионель. Кто полезнее в сборных? Вчера Криштиану вышел на четвертое место в истории по голам за сборные. И будет вторым, ведь до Пушкаша всего четыре гола, а Пеле уже обошел. Заодно форвард «Реала» повторил рекорд Левандовски по мячам в отборочном турнире – 15 штук.

В последней игре отбора может улучшить достижение или добавить к 3 ассистам еще один решающий со Швейцарией. Месси тоже надо выручать Аргентину против Эквадора. Но по лидерским качествам в сборной Криштиану заметно опережает Лионеля. Месси пробует играть на напарников в сборной, но результата нет, поскольку на себя ответственность Лионель берет не всегда. Но изменения тоже отмечаем - в отдельно взятом неудачном отборе выручал против Боливии, Уругвая, Колумбии и Чили. Так что пытается догонять Роналду. По кадровым возможностям Португалия и Аргентина среди мировых лидеров и примерно равны, поэтому за разницу отвечают как раз капитаны.

