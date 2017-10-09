«Спартак» и чемпионство. Миссия невыполнима

Массимо Каррера не считает, что «Спартак» лишился шансов на чемпионство, но «Соккер.ру» не верит в защиту титула москвичами, находя для них реальные задачи на сезон.

Реально ли «Спартаку» побороться за чемпионство?

Массимо Каррера: «После победы над „Уралом“ мы делим пятое-шестое место в турнирной таблице. „Зенит“ Роберто Манчини ушел вперед на 11 очков, но я не считаю, что „Спартак“ лишился шансов на чемпионство».

Безусловно, когда впереди еще 18 туров чемпионата, все может измениться, и Массимо Каррера, выигравший титул в предыдущем сезоне, не может и не должен говорить иначе, чтобы не передавать своей команде пораженческих настроений. «Спартак» растерял много очков, далеко вперед отпустил лидера, а итальянский тренер действует по принципу: «Целься в Луну, даже если промахнешься – окажешься среди звезд». Чемпионство для «красно-белых» - это морковка на удочке, мотивировать команду, занявшую в предыдущем розыгрыше РФПЛ первое место, другой задачей попросту неправильно, когда позади только треть сезона, но есть вполне обоснованное понимание, что снова выиграть титул «Спартаку» не удастся, если только не произойдет чудо.

Цифровое обоснование

Нужно четко понимать, что «Спартак» не просто отстает от «Зенита» на 11 очков, ровно такую же сумму баллов «красно-белые» проигрывают своему прошлогоднему показателю после 12 туров. Чемпионский сезон спартаковцы закончили с 69 очками в копилке, сейчас, чтобы набрать столько же, команде Массимо Карреры необходимо выиграть 17 из 18 оставшихся матчей и разок можно сыграть вничью. Конечно, если «Спартак» выдаст такой спурт, то защита титула станет вполне реальным событием, однако на практике это утопия. В текущем чемпионате «красно-белые» набирают за игру в среднем 1.42 балла. В чемпионской кампании этот показатель был гораздо внушительнее – 2.3 очка за игру, по аналогичному графику сейчас движется «Зенит».

Можем представить, что «Спартак» вернется в оставшихся турах РФПЛ к чемпионскому графику сбора очков. 2.3 балла за игру – это мощно, лучше у москвичей в XXI веке не было. В таком темпе можно завоевать 41 очко в оставшихся 18-ти турах. Прибавляем к уже набранным 17-ти, получается 58 пунктов в финальной таблице чемпионата. По итогам прошлого сезона команда с таким результатом осталась бы на четвертом месте в турнирной таблице. И учтите, что «Зениту», чтобы опередить «Спартак», который вернется к своему лучшему воплощению в XXI веке, достаточно будет идти в прогулочному темпе, набирая 1.72 балла за игру. И это мы мерим только по питерцам, а ведь «Локомотив» тоже «везет» действующему чемпиону 9 очков, то есть если команда Манчини споткнется, есть «запасной» претендент на вершину.

«Зенит» Луческу vs «Зенит» Манчини

Да и сам «Зенит» уже много сезонов не опускается ниже показателя «2 очка за игру». Даже сбавив темп до собственного минимума, собрав при этом две трети очков в оставшейся части чемпионата, на счету «сине-бело-голубых» будет 64 балла. Одновременно это минимальная чемпионская сумма после перехода на систему «осень-весна». Чтобы набрать столько очков, «Спартаку» нужно одержать, как минимум, 15 побед в оставшихся 18 матчах и еще пару раз сыграть вничью. Либо 16 раз выиграть и тогда дважды можно уступить. Решайте сами, реально ли это, и действительно ли «Спартак» продолжает борьбу за чемпионство? По-моему, миссия выглядит невыполнимой. Чтобы «красно-белые» защитили титул, «Зенит» и «Локомотив» должны резко сбавить, а команде Карреры нужно идти от тура к туру еще лучше, чем в чемпионской кампании.

За что на самом деле борется «Спартак»?

В РФПЛ. За место в первой тройке. Чемпионство – это почти недостижимая Луна, в которую нужно метить, звезды – место в первой тройке и путевка в Лигу чемпионов на будущий сезон, куда можно попасть, промахнувшись мимо Луны. Наверное, не совсем корректно с точки зрения устройства космического пространства, ведь Луна – всего лишь спутник одной из планет, вращающейся вокруг звезды, но метафора, надеюсь, ясна. Очутившись в первой тройке после провального старта сезона и обеспечив себя Лигой чемпионов на будущий сезон, «Спартак» сможет считать себя до известной степени исправившимся. До третьего места сейчас всего-то 4 очка – вообще не дистанция, а там есть надежда, что кто-то из лидеров «задохнется» и предоставит возможность побороться за вторую строчку и прямую путевку в ЛЧ, ведь третье место предполагает квалификационные испытания, так что отличие между двумя соседними позициями более чем серьезное.

В Кубке России. За победу. Учитывая, что защита титула превращается в утопию, а Массимо Каррера не хочет, чтобы «Спартак» разучился побеждать, Кубок России – одна из приоритетных целей на нынешний сезон. Во-первых, это возможность продлить трофейную серию, во-вторых, если в РФПЛ дела пойдут неважно, подстраховка на тему еврокубков: победитель Кубка России прямиком отправляется в групповой этап Лиги Европы. Для завоевания этого трофея «Спартаку» достаточно одержать победы всего лишь в четырех матчах, к тому же, первый раунд турниров с участием клубов РФПЛ сложился таким образом, что многие сильные конкуренты розыгрыш уже покинули. Кубок России «красно-белым» очень нужен, завоевание трофея способно скрасить любой сезон, как у «Локомотива» в прошлом году, например, тем более «Спартак» в принципе не избалован титулами в последние годы.

В еврокубках. За выход в весеннюю стадию. У меня нет для вас более четкой формулировки задачи «Спартака» в еврокубках. Конечно, выход в плей-офф Лиги чемпионов будет великолепным достижением, и пока все в руках москвичей. Обыграв «Севилью» в третьем туре, команда Массимо Карреры может выйти в лидеры после половины турнирной дистанции. С другой стороны, есть понимание классового превосходства «Ливерпуля» и «Севильи», с которыми еще играть на выезде, поэтому минимальная задача – обыграть «Марибор» в пятом туре при родных трибунах и пробиться в Лигу Европы. В общем, откровенно разочарует только последняя строчка в квартете.

Да нет, наверное. Сложная жизнь в РФПЛ