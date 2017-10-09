Затерянный в «Галактике»

Блогер «Соккер.ру» Abbath рассказывает грустную историю талантливого воспитанника мадридского «Реала» Франсиско Павона.

Было время, когда термин «галактический» имел в футболе крайне позитивный смысл. Применялся он, как правило, к звездным командам, чья поступь за очередным трофеем сопровождалась игрой, завораживающей сердца болельщиков по всему миру. И вот, в один прекрасный момент, новоиспеченный президент мадридского «Реала» Флорентино Перес задался целью во что бы то ни стало построить команду подобного толка, однако с реализацией этого проекта возник ряд трудностей.



Общеизвестно, что старт эпохи «Галактикос» был положен скандально известным трансфером Луиша Фигу из стана извечного врага «Королевского клуба» – каталонской «Барселоны», который показал всю решимость «Лос Бланкос» на трансферном рынке. В преддверии следующего сезона «Реал» вновь потряс весь мир рекордным по стоимости переходом Зинедина Зидана из туринского «Ювентуса». В течение двух следующих лет атакующая линия клуба пополнилась еще двумя звездными новичками, которыми стали бразилец Роналдо и англичанин Дэвид Бекхэм, примерившие «сливочную» футболку в 2002 и 2003 годах соответственно.

Перес также инвестировал средства в «золотого мальчика» английского футбола Майкла Оуэна, которому, к сожалению, пришлось мириться с ролью запасного, поскольку в распоряжении Дель Боске уже были Рауль с Роналдо, сместить которых у Оуэна шансов попросту не было. Вообще, на звездных игроков атаки тогда уходила львиная доля клубной казны, что можно объяснить президентской программой Переса, один из пунктов которой гласил о том, что в случае его победы на выборах клуб ежегодно будет подписывать по звезде мирового масштаба. Это и стало решающим фактором в борьбе за президентское кресло с предыдущим главой клуба Лоренцо Сансом, при котором «Реал» побеждал в Лиге Чемпионов в 1998 и 2000 годах.



Первое время труды Переса давали результаты. Трофейная полка «Сантьяго Бернабеу» пополнилась двумя чемпионскими титулами в 2001 и 2003 годах, а также Кубком Чемпионов в 2002 году. Ожидалось, что клуб станет доминировать на внутренней и международной аренах в ближайшие несколько лет, но в этот самый момент амбициозный план Переса начал давать трещину. Как и подобает всякому президенту с диктаторскими замашками, Перес не забывал вмешиваться в тактические построения Дель Боске и его преемника Карлуша Кейруша, результатом которых стала разрушенная карьера талантливого и разностороннего защитника Франсиско Павона.



Павон, что называется, был плоть от плоти «мадридиста», родившись в Мадриде и пройдя путь от младшей «Тендильо» до игрока основного состава резервной команды. Павон с юных лет был одним из лидеров команд разных возрастных категорий, выделяясь на фоне сверстников не только впечатляющими антропометрическими данными, но и не по годам качественной и надежной игрой в защите. Как это часто бывает в топ-клубах, свой шанс молодой воспитанник получил в результате стечения обстоятельств. Дель Боске, имевший за спиной опыт руководства молодёжными командами «Королевского клуба», души не чаял в местных воспитанниках и старался по максимуму использовать ресурс столичной «Кантеры».



Первый раз Павону посчастливилось надеть на себя форму основного состава в ничего не решающем гостевом матче Лиги чемпионов против московского «Спартака», начав игру на скамейке запасных вместе с несколькими другими молодыми игроками, подтянутыми из дубля. Несмотря на посредственную игру команды, Дель Боске решил дать шанс проявить себя молодежи. Павон в том матче заменил одного из своих кумиров – центрального защитника Санчиса, что стало знаковым моментом в карьере молодого игрока.



Дебют Павона на «Сантьяго Бернабеу» состоялся в матче против «Атлетика» из Бильбао. Травма Роберто Карлоса вынудила Дель Боске с первых минут поставить на левый фланг Рауля Браво. Но и сменщик бразильца не смог доиграть матч до конца – по ходу второго тайма его пришлось заменить и так уж всё сложилось, что единственным защитником в запасе оставался именно Павон. Роль левого защитника для Павона была не особо привычна, но остаток матча он отыграл достойно и «сливочные» довели встречу до победы со счетом 2:0.



Поворотным моментом в карьере Павона стал матч против «Алавеса», где Франсиско вновь пришлось экстренно выходить на замену по ходу матча, но на этот раз он занял свою привычную позицию центрального защитника. Айтор Каранка, который по началу сезона считался железным игроком основы, получил тяжелейшую травму и на носилках покинул газон. В тот момент стало ясно, что «Пако» заменяет более опытного товарища не только до конца этого матча, но и, возможно, до конца сезона.



Вчерашний дублер, играя бок о бок с харизматичным капитаном «Реала», рос буквально на глазах, набираясь бесценного опыта и прогрессируя в тактическом плане. Ну и само по себе присутствие рядом Фернандо Йерро здорово мотивировало его. Прогресс футболиста был очевиден и для Висенте дель Боске. А потому, когда Айтор Каранка восстановился после травмы, наставник не стал убирать молодого защитника из основы. Теперь Павона уже никто не воспринимал как подмену или временщика, он стал полноправным напарником Фернандо Йерро по центру обороны. Исключением были матчи плей-офф Лиги чемпионов, где Дель Боске предпочитал ставить в центр защиты опытного Эльгеру, обычно игравшего опорного полузащитника. В итоге Франсиско пропустил часть решающих матчей того триумфального европейского похода. В частности, он не сыграл в финале с «Байером», оставшись на скамейке запасных.



Однако став основным защитником «Реала», выигравшего в том сезоне Лигу чемпионов, Павон всё равно не получал вызова в сборную Испании. С «Красной Фурией» у него вообще отношения не сложились. Несмотря на то, что Франсиско всегда был на виду и считался большим талантом, в состав сборной его никогда не вызывали – ни в команду до 16-ти лет, ни в юношескую сборную, ни в молодёжную. В скором времени дела в команде стали ухудшаться. Ввиду растущей популярности «Реала» в азиатском регионе, Перес предпочел финансовую выгоду успехам на поле, результатом чего стал изнурительный предсезонный график, включающий выставочные матчи в Пекине, Токио, Гонконге и Бангкоке непосредственно перед началом игр в чемпионате. Но на различных медийных мероприятиях, проводимых клубом, мало кого интересовали личности вроде Павона.



Карьера Павона началась ярко. Мало того, Перес заявил, что его главной целью является создание команды «Зиданов и Павонов», то есть сплава суперзвезд и собственных талантливых воспитанников. После чемпионского сезона-2002/03 «Реал» на протяжении трех кампаний не сумел завоевать ни одного трофея, одновременно вылетая из Лиги Чемпионов на ранних стадиях плей-офф, чего нельзя было сказать о заклятых каталонских врагах мадридцев, которые за это время завоевали два чемпионских титула и одержали победу в Лиге чемпионов.



Ключевым фактором в карьере Павона стало решение Переса об увольнении Дель Боске. Причиной того стала позиция главного тренера по Макелеле, требовавшего повышения зарплаты. Дель Боске призывал президента выполнить требования француза, объясняя его важность для команды, однако Перес наотрез отказался, предпочтя отправить главного тренера в отставку, а неугомонного француза продать в «Челси». Покинул команду и капитан команды Фернандо Йерро, открыто выразивший недовольство проводимой политикой клуба.



Поскольку казна клуба была практически опустошена трансфером Бекхэма, взамен ушедшим руководство не приобрело никого, вновь сделав ставку на «Павонов». Очередными дублерами, подтянутыми к основе, стали Борха и Эстебан Камбьяссо. Оба практически не имели опыта выступлений за первую команду «сливочных» и ожидать от них качественной, стабильной игры было, по меньшей мере, наивно. Не стоит забывать и просчет с тренером, коим был назначен бывший помошник Алекса Фергюсона Карлуш Кейруш, не имевший никакого понятия, как самостоятельно обращаться с мадридской плеядой звезд. Мадридцы, собрав у себя великих мастеров атакующей игры, были очень хороши в нападении, но пропускать начали катастрофически много. Ближе к концу сезона «Реал» откровенно посыпался и на команду обрушился шквал критики от колкой испанской прессы. Особенно много негативных отзывов получала защита команды, которая в последних турах просто перестала функционировать.



В последних пяти турах «Реал» потерпел пять поражений, пропустив суммарно 13 мячей, и оборона мадридцев впервые за долгие годы выглядела беспомощно. Павон был участником того грандиозного провала, но винить конкретно его было бы не совсем правильно, ибо с уходом Дель Боске и ряда ведущих игроков рухнула сама система игры в защите, без которой даже самые выдающиеся оборонцы не смогли бы показывать свои лучшие качества. Летом 2004 года стан «сливочных» пополнили Вальтер Самуэль и Джонатан «Хрусталь» Вудгейт, что обошлось Пересу в 44 миллиона евро, а если быть точнее, то почти по миллиону за матч, поскольку их совместное игровое время в мадридском клубе ограничилось лишь 39 поединками, а качество игры было и того хуже, однако все это нанесло серьезный удар по карьере Павона.



Время пребывания аргентинца и англичанина закончилось в клубе довольно скоро, и, казалось бы, у Павона, проведшего большую часть сезона-2004/05 в качестве зрителя, вновь появляется шанс, однако этого не произошло. Только-только закрепив за собой железное место в основе, Павон практически сразу же его лишился. Игрок действовал нервно, практически в каждом матче допускал серьёзные ляпы и привозил голы в свои ворота. Всё это только наслаивалось на недоверие со стороны тренерского штаба и становилось причиной его невзрачной игры. С того момента Перес начал довольно презрительно относится к выходцам из дубля. Ранее Павон и Рауль Браво были талантливыми парнями, которых постепенно и осторожно подводили к основе. После ухода Дель Боске они стали затычками, которыми латали многочисленные дыры в составе, оставленные политикой президента клуба. Их кидали в самое пекло, где они оказывались просто беспомощны.



В скором времени ряды команды пополнили Серхио Рамос, бразилец Сисиньо и уругваец Карлос Диого, и даже несмотря на посредственную игру двух последних, Павона продолжали игнорировать, зачастую даже не включая в заявку на тот или иной матч. Стало окончательно ясно, что в сказку про вундеркинда-защитника уже никто не верит - ни руководство, ни болельщики, ни сам коллектив. Теперь Павон понимал, что стать новым Йерро ему не судьба, и все мечты о величии так и останутся мечтами. Но ему было всего 25 лет, и Франсиско всё ещё был способен вырасти в хорошего футболиста. К тому моменту воспитанник «Реала» окончательно потерял место в составе и начинал скисать на скамейке запасных.



Сезон-2005/06 «Реал» закончил на втором месте, но на фоне «Барселоны», взявшей чемпионский титул и Кубок Чемпионов, все это смотрелось довольно жалко. Далекая от процветания игра «Реала» вызвала массовые недовольства работой Переса, который в конечном итоге подал в отставку.



В преддверии следующего сезона сменивший Переса Рамон Кальдерон задался целью вернуть на «Сантьяго Бернабеу» дни минувшей славы. Для этой цели на пост главного тренера был приглашен Фабио Капелло, а также санкционирован ряд трансферов. Состав команды пополнили Фабио Каннаваро, Эмерсон, Руд Ван Нистелрой и опорный полузащитник Мухаммаду Диарра. Хоть они и не были из дешевых, но суммарно уложились в восьмизначную сумму, включая трансфер Марсело и аренду Рейеса. Контрольным выстрелом по эпохе «Галактикос» стал чемпионский титул в первом же сезоне под управлением Кальдерона. В том сезоне Павон всего несколько раз попадал в заявку, и считанное число раз оказывался на скамейке запасных. Единственными матчами Павона в «сливочной» форме при Капелло оказались встречи двух-раундового противостояния с «Этихой» в рамках кубка Испании.



Несмотря на то, что Павон в «Реале» практически сросся со скамейкой запасных, им всё ещё интересовались многие клубы, в том числе из-за рубежа. В частности, Сэм Эллардайс по-прежнему звал его к себе в «Болтон». В своё врем этот английский клуб приютил у себя капитана «Реала» Фернандо Йерро, и с тех пор «Большой Сэм» грезил мечтой возродить мадридскую связку Йерро - Павон. И пускай Йерро к сезону 2006/07 уже завершил свою карьеру, интерес Эллардайса к «Пако» нисколько не иссяк.

Но уезжать из привычного чемпионата и отправляться далеко от родного Мадрида Павону не хотелось, поэтому он принял предложение «Сарагосы». Последний сезон арагонцы завершили в зоне еврокубков, так что на тот момент переход казался абсолютно правильным решением со стороны футболиста. Однако это только казалось, поскольку в скором времени «Сарагоса» вылетела из Примеры, но участие Павона в тех «подвигах» было минимальным. Защитник не вылезал из лазарета, фактически пропустив второй сезон кряду. А когда Франсиско оправился от повреждений и вернулся в привычную форму, его клуб уже был в Сегунде.

Но команда сумела в кратчайшие сроки вернуться в высшую лигу, во многом благодаря тренеру – Марселино Гарсия Торалю. Наставник, считавшийся одним из самых перспективных специалистом Испании, достаточно неожиданно принял руководство тонущей «Сарагосой», стремясь построить свою команду практически с нуля. Павон впервые за 4 сезона получил место в стартовом составе и провёл более-менее полный сезон. Конечно, феерить в Сегунде - достижение не великое, но для стремительно затухающей карьеры это был большой шаг вперёд.



«Сарагоса» под руководством Марселино казалась крепким и организованным коллективом К тому же летом были приобретены достаточно интересные исполнители вроде Лафиты, Пеннанта, Уче, Кариссо и Агилара. Единственной зоной, оставшейся без серьёзных изменений, был центр защиты, где Марселино продолжал рассчитывать на связку Айалы и Павона. Начало того сезона в целом вселяло оптимизм. «Сарагоса» время от времени крупно уступала лидерам вроде «Барсы» или «Севильи», но в большинстве матчей команда смотрелась вполне конкурентоспособно. Павон же продолжал взятый в прошлом сезоне голевой запал, забив 2 мяча в первых 5 матчах того чемпионата.

Однако ближе к середине сезона арагонцы угодили в затяжной игровой кризис. Марселино пытался спасти положение и проводил активные перестановки в составе команды. Одной из жертв этой чистки в итоге стал Павон, потерявший место в составе. В конечном счёте все эти перемены никакого положительного эффекта не принесли, и вскоре Марселино был уволен с поста главного тренера. Новый тренер Хосе Аурелио Гай, придя в коллектив, решил дать последний шанс опальному защитнику. Тем более, что матч для Павона был особенный – он мог впервые в жизни сыграть против мадридского «Реала», причем сделать это на «Сантьяго Бернабеу».

«Реал» тогда разгромил соперника со счётом 6:0, а столичные газеты на следующее утро шутили по поводу того, что бывшие игроки «бланкос» по старой памяти решили порадовать мадридскую публику. И действительно - защитники Павон, Паредес и Диого, ранее выступавшие за «Королевский клуб», матч на «Бернабеу» откровенно провалили. И одному из них та игра стоила места в составе. Таким образом, по иронии судьбы, на родном «Сантьяго Бенрабеу» и закончилась испанская карьера Павона. После мадридского разгрома тренерский штаб «Сарагосы» окончательно разочаровался во Франсиско, и он больше не появлялся на поле.

Последним пристанищем испанца стал скромный французский клуб «Арль Авиньон», где он вскоре и завершил карьеру в возрасте 30 лет. В течение всего лишь пяти лет Павон проделал путь от одного из самых талантливых игроков и потенциальной легенды «королевского клуба» до заурядного игрока команды-аутсайдера, став, пожалуй, главной жертвой «галактической» эры Флорентино Переса.



«Я очень горжусь тем, что упоминался рядом с таким футболистом, как Зинедин Зидан. И не думаю, что вследствие этого испытывал большое давление. Просто дело в том, что когда бывают неудачи, то всегда ищут козла отпущения», - отмечает Павон.